Sergio Ramos ou Hierro, quem é o zagueiro com mais gols em La Liga?

As duas lendas do Real Madrid sempre se destacaram pelos gols marcados; mas qual é o defensor com mais gols no Campeonato Espanhol?

Desde o retorno do futebol na , Sergio Ramos não para de fazer gols pelo Real Madrid, de pênalti, de falta, ou com a bola rolando. Na última quinta-feira (02), com o gol marcado contra o Getafe, que colocou o Real ainda mais perto do título espanhol, ele se tornou o zagueiro com mais gols em para alguns. Também há quem diga que Fernando Hierro, outra lenda merengue, é o defensor com mais gols na competição. Mas afinal, quem está certo?

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Ao longo de 16 anos, Hierro marcou incríveis 105 gols em La Liga, enquanto Sergio Ramos chegou a 70 tentos na competição com seu último gol. Portanto, o ex-capitão do Real Madrid tem mais gols na liga espanhola do que seu sucessor. Mas isso não significa que aqueles que consideram Sergio Ramos como o zagueiro com mais gols em La Liga estejam errados. A grande questão está no critério escolhido.

Mais times

Hierro começou sua carreira jogando pelo , de Ronaldo Fenômeno, mas jogando ainda como volante. Então, foi contratado pelo clube merengue na temporada 1988/89, mas seguiu jogando no meio-campo. Dos 105 gols marcados no Campeonato Espanhol, 54 foram marcados enquanto atuava, oficialmente, como volante.

#LaLiga: 🏆🏆🏆🏆🏆

: 🏆🏆🏆

UEFA Super Cup: 🏆

Copa del Rey: 🏆

Intercontinental Cup: 🏆🏆

Supercopa de España: 🏆🏆🏆🏆🏆



A @realmadriden legend is celebrating his 50th birthday...congratulations Fernando Hierro! 🎁💜🎂 pic.twitter.com/c9XgGiXRtZ — LaLiga English (@LaLigaEN) March 23, 2018

Só depois que o ídolo espanhol foi deslocado para zaga, onde se firmou como um dos grande zagueiros do e da história do futebol mundial. Assim, se levarmos em conta apenas as partidas em que ele foi escalado como zagueiro, o eterno camisa 4 soma 51 gols por La Liga.

Mas se esse for o critério adotado, Sergio Ramos também não tem os mesmo 70 gols na competição. Isso porque, da mesma forma que Hierro, o atual capitão merengue iniciou sua carreira jogando em outra posição, como lateral direito, mais especificamente. Jogando na lateral, ainda pelo , Ramos fez dois gols pelo Espanhol. Portanto, ele balançou as redes 68 vezes atuando como zagueiro em La Liga, mais do que Hierro.

Mais artigos abaixo

The top scoring defenders in #LaLigaSantander...



⚽️🔥 @SergioRamos is in a league of his own! pic.twitter.com/Bb90lgHxVT — LaLiga English (@LaLigaEN) July 2, 2020

Assim, as duas contagens estão corretas. Se levarmos em conta o total de partidas, dado que os dois são oficialmente zagueiros, Hierro leva vantagem, 105 a 70. Mas contarmos apenas as partidas em que ambos atuaram na zaga, Ramos fica na frente, 68 a 61.

Mas o fato é que os dois são zagueiros excelentes e com uma capacidade absurda de balançar as redes. Hierro se aposentou com 163 gols na carreira, por todas as competições, em 804 jogos, com a incrível média de 0,2 gol por jogo, números superiores aos de muitos meias do futebol mundial. Já Sergio Ramos, até o momento, acumula um total de 121 tentos em 893 partidas, média de 0,14.