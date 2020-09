Nada mudou no Real Madrid: Benzema e Sergio Ramos seguem decidindo em La Liga

Primeiro triunfo merengue na temporada 2020/21 tem participação direta do camisa nove e do zagueiro artilheiro

O venceu sua primeira partida na nova temporada de LaLiga. Na tarde deste sábado, 26, os merengues visitaram o e venceram por 3 a 2 em um jogo muito movimentado e com gols de dois jogadores que foram decisivos no título de 2018/19: Karim Benzema e Sergio Ramos.

Sem contratações para a nova campanha, Zinedine Zidane até apostou em algumas mudanças na escalação titular em relação ao empate sem gols com a . A principal mexida foi com a entrada de Luka Jovic, atacante sérvio que mais uma vez passou em branco . Vinícius Júnior e Rodrygo ficaram no banco o jogo todo.

Autor do gol da vitória, Ramos voltou a ser decisivo no ataque merengue. "Nem sempre vão viram o jogo e nem sempre vamos ter essa margem de reação. Hoje perdemos muitas chances. Saímos com uma ótima segunda etapa". Perguntado sobre a falta de reforços no elenco, ele se limitou a afirmar: "Não adianta lamentar se ninguém vier".

Após a partida, Zidane também foi perguntado sobre a possibilidade de novos jogadores chegarem ao Santiago Bernabéu . "Não quero contratações. Estou feliz com o elenco que tenho. Somos o que somos e vamos tentar fazer uma boa temporada", disse o treinador.

Mesmo sem balançar as redes, Benzema voltou a mostrar seu valor. Foi dele a assistência para o gol de Fede Valverde, o primeiro do Real na partida, e ele também estava no lance que culminou no gol contra do brasileiro Emerson. Benzema ainda carimbou uma bola no travessão, que por milímetros não entrou quando quicou na linha do gol.

Benzema e Ramos foram os grandes do ataque merengue na temporada passada. Foram 27 bolas na rede assinadas pelo francês e 13 gols do zagueiro e capitão do time do Santiago Bernabéu.

O jogo

A partida começou favorável para o Real Madrid, que abriu o placar com Valverde. Em poucos minutos, porém, o Bétis conseguiu a virada e foi para o intervalo em vantagem no placar.

O segundo tempo teve a participação decisiva de um brasileiro: o lateral direito do Bétis, Emerson. Para a infelicidade do time alviverde, ele fez um gol contra, tentando impedir que Benzema finalizasse ao gol, e depois foi expulso. O gol da virada merengue saiu dos pés de Sergio Ramos, que converteu sua 22ª penalidade consecutiva em LaLiga.

Em duas rodadas, o Real Madrid soma quatro pontos. O jogo da primeira rodada contra o foi adiado em função da participação do Real na fase final da Liga dos Campeões na temporada passada.