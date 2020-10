Barcelona ganha tempo para convencer Messi a renovar contrato

Com a renúncia de Bartomeu, Barça pode sonhar com permanência de Lionel Messi, e a campanha na Liga dos Campeões deve ser a chave para isso

A renúncia de Josep Maria Bartomeu do cargo de presidente do Barcelona pegou muitos de surpresa. A relação do dirigente com Lionel Messi não era nada boa, como todos sabem, e isso foi um dos fatores que pesaram para o argentino tentar deixar o clube no final da temporada passada. Agora, sem Bartomeu, o Barça ao menos ganha tempo para tentar convencer o camisa 10 a renovar contrato com o clube.

Alguns dias depois da histórica goleada diante do Bayern de Munique, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Messi chocou o mundo ao comunicar sua vontade de deixar o Barcelona. É claro que o 8 a 2 na conta pesou na decisão, mas passou longe de ser o único motivo.

Há muito tempo que a situação interna do Barça não era nada boa, com escândalos políticos fazendo com que o clube passasse por uma das maiores crises institucionais de sua história. E nem mesmo Messi escapou de toda a confusão.

Em um dos episódios mais emblemáticos, o BarçaGate, a cúpula diretiva do clube foi acusada de contratar uma empresa de mídia para atacar jogadores, como Messi e Piqué, e seus familiares. Após a acusação, diversos dirigentes pediram demissão, outros foram demitidos e Bartomeu correu o risco de sofrer um impeachment, o que acabou não acontecendo.

É claro que situações como essa também refletem dentro de campo, e o fato de o Barça não conquistar a Liga dos Campeões desde 2014-15 só aumentava a pressão, inclusive sobre Lionel Messi.

Com tudo isso, a temporada 2019-20 já vinha sendo melancólica para os catalães, que sob o comando de Quique Setién dependiam cada vez mais do camisa 10 dentro de campo. Mas nem ele pôde salvar o time, que viu o ser campeão de . E a goleada por 8 a 2 diante do foi a gota final para a paciência Messi.

Contudo, após tentar forçar uma saída, Lionel decidiu permanecer no clube por mais uma temporada, até o final de seu contrato, revelando a decisão em entrevista exclusiva à Goal. Mas a presença do argentino na Catalunha parecia realmente ter validade certa de um ano. Até agora.

Com a renúncia de Bartomeu, o pode mais uma vez renovar as esperanças para convencer o argentino a renovar seu contrato. E para isso, o clube também conta com Ronald Koeman, que tenta reformular a equipe e juntar os cacos após um ano desastroso.

O holandês já cansou de elogiar Lionel Messi em entrevistas e sabe que seu sucesso passa muito pela canhota magistral do camisa 10. Mas ele também precisa fazer a equipe render dentro de campo, para fazer o extraterrestre do futebol novamente feliz na Catalunha.

Sem Bartomeu pelo caminho, as probabilidades para a permanência de Messi com certeza aumentam, e o clube terá praticamente um ano inteiro pela frente para fazer a cabeça do argentino.

Agora, a partida desta quarta-feira (28), diante da Juventus, pela Liga dos Campeões, pode ser o primeiro grande em direção a esse novo cenário. Uma vitória será importante para aumentar a confiança da equipe e para deixar o clube em uma situação mais confortável no grupo G, para seguir rumo às oitavas de final.

Todos sabem que Messi deseja mais um título da antes de se aposentar e, fazer isso com o Barcelona, certamente seria um fator determinante para sua permanência.

É claro que a temporada é longa e ainda reserva muitas surpresas pela frente. Mas, pelo menos agora, a torcida culé pode cultivar alguma esperança de que o extraterrestre do futebol encerre sua carreira na Catalunha.