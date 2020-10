Real Madrid e o 'clube dos 2.000': veteranos embalam time de Zidane na Espanha

Sem contratações, os veteranos dão conta do trabalho e já assumiram a liderança da La Liga

Indo contra gigantes da Europa que a cada ano buscam rejuvenescer seus elencos, o continua apostando na experiência de seus já consagrados atletas. Somando as participações dos cinco principais jogadores merengues, ultrapassa as 2.000 partidas disputadas. E não se pode dizer que não está dando resultado.

O time de zinedine Zidane terminou a última temporada com o título espanhol e já começou a atual embalada, ocupando a liderança da tabela, isso mesmo sem ter feito contratações nesta janela. A aposta do treinador francês é justamente a experiência de seu elenco e a confiança em seus veteranos. E pode colocar "veteranos" nisso.

O "clube dos 2.000" é quem capitaliza boa parte do sucesso merengue. Somando as partidas de cinco dos principais jogadores do elenco, o resultado ultrapassa os dois milhares, são 2.028. São 654 partidas de Sergio Ramos, 517 de Karim Benzema, 347 de Luka Modric, 323 de Raphael Varane e mais 244 do brasileiro Casemiro.

Embora hoje ocupe uma posição menos protagonista na equipe, também é possível considerar as 510 partidas de Marcelo, elevando o número de jogos para 2.538.

O levantamento feito pelo jornal espanhol As ainda comparou os números do Real Madrid com outros líderes das grandes ligas da Europa. E nenhum dos times considerados se aproximam dos números dos veteranos merengues.

Na Premier League, o líder , de Carlo Ancelotti, somente Calvert-Lewin entra para a lista, com seus 140 jogos, enquanto no , apenas De Gea, com 344 jogos, tem mais de 300 com a camisa dos Reds. No , Verratti (319) e Marquinhos (287), juntos, não alcançam Sergio Ramos. No Manchester.

O de Munique, atual campeão alemão e da Liga dos Campeões, coloca na lista Manuel Neuer (382), David Alaba - que inclusive está no radar merengue - (389), Thomas Muller (540) e Robert Lewandowski (294) e ainda assim ficam atrás, com 1.615 partidas somadas.

Quem mais se aproxima do Real Madrid é a que, considerando todos os jogadores com mais de 100 partidas, alcança os 2.000 jogos - são Giorgio Chiellini (512), Leonardo Bonucci (409), Paulo Dybala (228), Juan Cuadrado (184) e o histórico Buffon soma bastante com seus 670 jogos defendendo a Velha Senhora.

E o "clube dos 2.000" ainda deve ter muitas oportunidades de aumentar mais ainda suas histórias no Real, começando com o jogo do dia 17 de outubro, contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol.