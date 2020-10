Lesionado, Sergio Ramos preocupa o Real, que nunca ganhou do Barça sem o capitão

Zagueiro ainda é dúvida para o clássico deste sábado; números mostram que merengues sofrem muito sem ele

Sergio Ramos pode não jogar El Clasico. A dois dias da grande partida contra o Barcelona, o zagueiro continuou tratando de dores no joelho e treinou separado do restante dos companheiros nesta quinta-feira, o que certamente deixou os torcedores do muito preocupados.

O capitão merengue se tornou quase insubstituível nas duas últimas temporadas, já que se tornou o líder indiscutível dentro de campo após a saída de Cristiano Ronaldo para a , além de ter marcado gols fundamentais para a equipe.

Desde o adeus do craque português, o Real Madrid disputou 114 jogos oficiais, sendo 91 com Ramos e 23 sem ele. Os números dão a dimensão do tamanho da importância do camisa 4 aos merengues, que veem o retrospecto cair drasticamente quando o jogador é desfalque.

Com e sem Sergio Ramos: números das duas últimas temporadas

Com Ramos Estatística Sem Ramos 91 23 57 Vitórias 11 17 Empates 2 17 Derrotas 10 176 Gols marcados 39 1,9 Média de gols marcados 1,7 87 Gols sofridos 33 1,0 Média de gols sofridos 1,4 62,6% % vitórias 47,8% 2,1 Pontos/Partida 1,5

Dos 23 duelos sem Ramos nas duas últimas temporadas, apenas 11 terminaram em vitória do Real, com dez derrotas. Além disso, a média de gols marcados cai de 1,9 para 1,7, enquanto a média de gols sofridos sobe de 1 para 1,4/jogo. Sem dúvida, existe uma "Ramosdependência" na equipe de Zidane.

Os dados são ainda mais preocupantes na . Das últimas oito partidas disputadas sem seu capitão, o Real Madrid perdeu cinco - e em todas elas sofrendo mais de dois gols. A última vez foi o 3 a 2 diante do Shakhtar Donetsk na última quarta-feira, resultado que aumentou a pressão para o duelo com o Barça.

Nos clássicos sem Ramos, dois empates

Por falar nos clássicos, Sergio Ramos só ficou de fora de dois duelos contra o desde que chegou ao Santiago Bernabéu - nas duas vezes por causa de suspensão.

A primeira vez foi no jogo de volta da semifinal da Champions 2010/2011. O jogo terminou 1 a 1 no Camp Nou, mas os merengues acabaram eliminados depois de perderem a ida por 2 a 0 em casa.

Já a segunda vez foi na partida de ida da semifinal da de 2012/2013. Esta partida, disputada no Santiago Bernabéu, também terminou 1 a 1. Na volta, o Real venceu por 3 a 1 no Camp Nou e foi para a decisão.