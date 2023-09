Lance Betting Acerte 6: Saiba como concorrer a R$ 1 milhão

Confira como funciona a promoção Lance Betting Acerte 6, uma competição com prêmios de até R$1 milhão.

Recém-inaugurada, a Lance Betting é uma casa de apostas repleta de novidades, sendo o Lance Betting Acerte 6, mais uma delas. Disponível para todos os usuários cadastrados na plataforma, os participantes podem levar um prêmio de R$1 milhão para casa na promoção Lance! Acerte 6.

Aliás, se quiser saber de outras ofertas da casa de apostas, confira nosso artigo sobre Lance Betting bônus. Veja também como funciona o Clube da Aposta grátis, uma outra oferta do site.

Como funciona o Lance Betting Acerte 6?

O Acerte 6 da Lance Betting é uma competição interessante para os apostadores, sobretudo aqueles com bom conhecimento de futebol. Semanalmente, a operadora disponibiliza 6 jogos, nos quais os participantes podem fazer apostas sobre o placar.

O ponto positivo é que a aposta é totalmente grátis, ou seja, para concorrer ao prêmio, não precisa utilizar seu saldo. Portanto, trata-se de uma abordagem, no qual os apaixonados pelo futebol, podem testar suas habilidades, e ainda concorrer a prêmios.

Na prática, o desafio é acertar o placar exato de todos os jogos selecionados durante a semana. Assim, aqueles que alcançarem essa proeza mais vezes, terão a chance de receber o prêmio máximo de R$1 milhão.

Outras premiações da Acerte 6

Além da corrida pelo prêmio máximo de R$1 milhão, a oferta Lance Betting Acerte 6 também proporciona outras oportunidades de premiação. Por exemplo, cada acerto no resultado final de um jogo confere ao participante 2 pontos, e se o placar exato for acertado, são somados 5 pontos a esse palpite.

Essa estrutura permite que, mesmo sem acertar os 6 placares exatos da promoção principal, os apostadores ainda possam se beneficiar. Outro detalhe é que o jogador que acumular mais pontos durante a semana recebe uma bonificação de R$5 mil. A seguir, mostramos como participar disso.

Acerte 6: como jogar na Lance Betting?

A participação no Lance Betting Acerte 6 é um processo bem simples. Considerando que você já tenha uma conta no site, a adesão a esta competição é feita em alguns passos. Todavia, caso ainda não tenha se registrado, o cadastro no site é o primeiro passo. Para mais detalhes, confira nosso guia sobre o Lance Betting cadastro.

Assim, uma vez registrado, e com sua conta logada, siga os procedimentos listados abaixo:

Primeiramente, selecione a opção Lance Acerte6 .

Em seguida, verifique as partidas selecionadas pela operadora, e faça seus palpites.

Depois, é só clicar em “Enviar” e “Fazer”, para registrar a sua participação na rodada.

Por fim, é só torcer para que o desempenho dos seus palpites seja positivo.

Lembrando que, para acompanhar o seu desempenho, basta checar a aba “Seus resultados”. Ademais, também é possível conferir a performance dos demais usuários. Nesse caso, é só clicar em “Ranking”. Há alguns requisitos para a participação na oferta.

Termos e condições da oferta

Como em qualquer oferta de apostas esportivas, para garantir uma participação justa o Lance Acerte6 vem com certos termos e condições. Assim, é fundamental compreendê-los, a fim de conhecer as regras do jogo. Abaixo listamos os principais requisitos específicos desta promoção:

A promoção está aberta apenas para usuários que estejam devidamente cadastrados na plataforma Lance Betting.

Para participar da oferta, os jogadores devem ter 18 anos ou mais, conforme as leis aplicáveis.

Os palpites podem ser registrados ou alterados até 5 minutos antes do início das partidas, dando flexibilidade para ajustes de última hora.

Se duas ou mais pessoas tiverem a mesma pontuação, a premiação será dividida, garantindo uma divisão justa dos prêmios.

Todos os demais detalhes podem ser verificados na página da Lance Betting.

O Lance Betting Acerte 6 vale a pena?

Para quem tem o costume de apostar frequentemente na Lance Betting, aproveitar a oferta Acerte 6 pode ser muito interessante. Para começar, a chance de receber as premiações é igual para todos os participantes. Além disso, não é necessário colocar a mão no bolso, já que as apostas são gratuitas.

Por fim, para ativar a oferta também é muito prático, não sendo exigido qualquer código promocional Lance Betting, o que torna a promoção ainda mais popular. Logo, vale a pena aproveitar sua experiência de apostas nesta operadora, buscando também a chance de receber prêmios relevantes.

