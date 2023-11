Esportes da Sorte é confiável? Veja avaliação da segurança

Saiba por que a Esportes da Sorte é confiável para apostas esportivas.

A plataforma da Esportes da Sorte é confiável? Sim, a casa de apostas é confiável para brasileiros. Mas entendemos que essa é a dúvida de apostadores que não possuem conhecimento sobre a casa. Assim, Esportes da Sorte é um dos melhores sites de apostas online para esportes e cassino.

Assim, preparamos uma avaliação detalhada sobre os recursos presentes na casa de apostas. Desta maneira, será possível descobrir se a Esportes da Sorte é confiável e ainda conhecer os bônus de boas-vindas com o promo code Esportes da Sorte.

Pegar bônus

Bônus de boas-vindas da Esportes da Sorte

Está começando nesse ramo das apostas esportivas? É comum casas de apostas esportivas online oferecerem bônus de boas-vindas.

A Esportes da Sorte oferece outras promoções para as apostas esportivas. Uma das promoções mais relevantes na casa de apostas é uma freebet para o Brasileirão Séries A e B e Copa do Brasil.

Além disso, a Esportes da Sorte oferece cotações turbinadas com base na quantidade de partidas adicionadas a uma aposta múltipla. Com isso, permite ao apostador obter um aumento de até 20%. Para saber mais sobre as cotações turbinadas e outras ofertas, recomendamos visitar o site da casa de apostas.

Pegar bônus

Vantagens e desvantagens da Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte é confiável, mas como qualquer plataforma no mundo das apostas, apresenta qualidades e também pontos negativos. Assim, na casa de apostas há diversos critérios que necessitam de uma maior atenção.

Pensando nisso, analisamos cada setor e recursos disponíveis na Esportes da Sorte para destacarmos os principais pontos positivos e negativos. Nosso objetivo é auxiliar os apostadores a selecionar a melhor casa de apostas de acordo com as suas necessidades.

Desse modo, veja abaixo as principais vantagens e desvantagens da Esportes da Sorte:

Vantagens

Primeiramente, uma das principais qualidades que contribuíram para a reputação da Esportes da Sorte é a variedade de modalidades esportivas. Afinal, as apostas esportivas representam o segmento mais buscado no ramo das apostas online.

A Esportes da Sorte oferece uma interface intuitiva e otimizada. Assim, ao apresentar essa enorme organização, mesmo usuários sem experiência conseguem navegar de maneira fluida na casa de apostas.

Há também como encontrar uma variedade de recursos, como os palpites em pré-jogos, eventos ao vivo e a longo prazo. Na aposta em tempo real, há a possibilidade de utilizar o cash out e encerrar recebendo um valor parcial.

Desvantagens

A Esporte da Sorte é confiável, porém, entre as suas principais desvantagens podemos citar os métodos de pagamento disponíveis. No momento, a casa de apostas oferece apenas o Pix para as suas transações de depósito e retirada de fundos.

Esportes da Sorte é confiável?

A plataforma da Esportes da Sorte foi lançada no Brasil no ano de 2018. Apesar de recente, a empresa tem despertado uma enorme confiança nos seus milhares de apostadores. Assim, a casa de apostas tem evoluído progressivamente nos seus recursos e promoções oferecidas.

Com seu licenciamento em dia, podemos afirmar que a Esporte da Sorte é confiável. A casa de apostas conta uma licença de operação emitida pelo Governo de Curaçao.

A licença emitida pelo Governo de Curaçao mostra que a plataforma da Esportes da Sorte está atuando de maneira justa e legal. Ou seja, a casa de apostas está legalizada e pagando devidamente seus apostadores.

Visite a Esportes da Sorte

Esportes da Sorte é seguro?

A plataforma da Esportes da Sorte é confiável e segura, adotando medidas como protocolos de segurança e criptografia SSL avançada para proteger as informações pessoais e dados bancários dos seus usuários.

Com políticas de Jogo Responsável, a casa de apostas permite apenas que maiores de 18 anos apostem na plataforma. Os saques realizados na Esportes da Sorte só podem ser creditados na conta bancária do titular da conta.

Além disso, uma mesma pessoa também não pode criar mais de uma conta na casa. Caso esqueça seus dados, entre em contato com o suporte da casa de apostas para realizar a recuperação da sua conta perdida.

Visite a Esportes da Sorte

Licença de Apostas e Jogos

A licença de apostas é um critério indispensável em qualquer site de apostas online. Entretanto, no Brasil, não há um órgão regulador para verificar as casas de apostas que operam no território.

Por isso, os apostadores brasileiros devem estar sempre atentos para conferir se as casas de apostas estão devidamente licenciadas. Afinal, existem muitas licenças confiáveis como a Malta Gaming Authority, a General Governor of Curaçao e outras.

Esportes da Sorte no Reclame Aqui

A plataforma da Esporte da Sorte é confiável e também responde praticamente todas as reclamações realizadas no site Reclame Aqui. No momento em que fizemos essa análise, a casa de apostas respondeu 99,4% das reclamações, contando com uma nota 7.0/10.

Sendo assim, é válido obter suporte tanto pela Central de Ajuda da casa de apostas, quanto pela plataforma do Reclame Aqui.

Futebol na Esportes da Sorte

O futebol é uma modalidade que conta com uma enorme diversidade na Esportes da Sorte. Não à toa, é o esporte mais buscado e apostado na casa. Neste quesito, a Esporte da Sorte é confiável e uma das principais casas de apostas do mercado. A cobertura da casa oferece competições nacionais como o Brasileirão Séries A e B e Copa do Brasil.

Além disso, também oferece competições presentes no mundo inteiro, como Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, Europa League e mais.

Aposte na Esportes da Sorte

Odds e taxas de pagamento na Esportes da Sorte

Como todas as transferências da Esportes da Sorte utilizam o método Pix, não existem taxações adicionais no momento de depositar ou sacar na plataforma.

O valor recebido ao acertar um palpite é determinado pelas cotações, popularmente conhecidas como odds. Funcionando como um multiplicador, é possível calcular quanto o apostador pode receber de um bilhete.

Embora seja simples, não há como realizar comparações entre as cotações de duas ou mais casas de apostas. No entanto, podemos afirmar que as odds da plataforma da Esportes da Sorte estão dentro da média do mercado de apostas.

Veja odds na Esportes da Sorte

Como sacar na Esportes da Sorte?

É bastante simples realizar um saque na casa de apostas. Assim, acesse a área de transações, clique em retirar e selecione o método de pagamento. Caso seja Pix, basta preencher os dados necessários e inserir o valor da retirada antes de confirmar o saque.

Serviço de Atendimento ao Cliente

A Esporte da Sorte é confiável e se preocupa em oferecer uma central de atendimento eficaz para os seus usuários. Ou seja, o site de apostas oferece diversos métodos para sanar as dúvidas dos seus apostadores.

Veja abaixo os métodos disponíveis na central de ajuda:

E-mail;

Chat ao vivo;

FAQs.

Para quem está buscando o método de suporte mais eficaz, o suporte via chat ao vivo é o mais simples e rápido. Nele, um especialista da Esportes da Sorte atende o usuário em tempo real e tenta solucionar a dúvida ou problema.

Conclusão sobre a Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte é uma casa de apostas que está ganhando espaço no mercado brasileiro. Nossa avaliação revela que o site oferece recursos úteis.

No entanto, apesar de encontrarmos diversos pontos positivos e termos uma experiência considerável, também identificamos alguns aspectos onde o site de apostas deixou a desejar.

A seguir, apresentaremos os principais aspectos positivos e negativos da Esportes da Sorte.

O que gostamos:

Cobertura de várias modalidades esportivas;

Diversidade nos mercados de apostas;

Navegação leve e otimizada.

O que não gostamos:

Métodos de pagamento limitados.

Visite a Esportes da Sorte

Perguntas Frequentes sobre a Esportes da Sorte

Se ainda lhe restam dúvidas se a Esportes da Sorte é confiável, confira as respostas para as dúvidas mais comuns encontradas sobre a casa de apostas.

A Esportes da Sorte é confiável?

Sim, a Esportes da Sorte é confiável. A casa de apostas é operada pela HSF Gaming, empresa registrada em Curaçao com o número 160747. Já a Esportes da Sorte é regulamentada pelo Governo de Curaçao Informações como licença, endereço da sede e número de registro podem ser encontradas na parte inferior do rodapé do site de apostas.

A Esportes da Sorte oferece aplicativos mobile?

Sim. A plataforma da Esportes da Sorte é confiável e disponibiliza a versão mobile adaptada para qualquer smatphone.

Visite a Esportes da Sorte