Odds para o vencedor da Champions League: palpites atualizados em 24/04/2026

Time Odds Probabilidade implícita (%) Bayern de Munique 2.75 36,4% Arsenal 3.00 33,3% Paris Saint-German 3.75 26,7% Atlético de Madrid 8.00 12,5%

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Odds atualizadas da Champions League e movimentos do mercado

O Bayern de Munique vive uma fase fantástica, brilhando em todas as competições que disputa. Além disso, estão bem descansados.

O Arsenal viu sua boa fase cair ladeira abaixo, e as últimas semanas certamente pesaram psicologicamente.

Na França, o Paris Saint-Germain começou a engrenar exatamente no momento certo. Não dá para descartá-los.

Não há dúvida de que o Atlético de Madrid é o azarão, e seus resultados recentes não ajudaram muito.

Análise time a time: os principais candidatos ao título da Champions League

1. Bayern de Munique

Tendo conquistado o título da Bundesliga e avançado para a semifinal da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), as esperanças de tríplice coroa do Bayern continuam vivas. Kompany está fazendo um bom trabalho na Alemanha e seu time parece fantástico. Eles só perderam duas vezes em todas as competições nesta temporada, e muitos palpites estão a favor deles.

Odds atuais: 2.75

2.75 Principal argumento A FAVOR: Eles venceram oito jogos seguidos, não perdem desde janeiro e têm Harry Kane comandando o ataque.

Eles venceram oito jogos seguidos, não perdem desde janeiro e têm Harry Kane comandando o ataque. Principal argumento CONTRA: Eles não foram muito desafiados nesta temporada, então não temos certeza absoluta de qual é o seu nível máximo.

Eles não foram muito desafiados nesta temporada, então não temos certeza absoluta de qual é o seu nível máximo. Nossa opinião: Os Bávaros são nossos favoritos ao título nesta temporada — Kompany os deixou em excelente forma.

2. Arsenal

Mikel Arteta tem um sério trabalho de contenção de danos a fazer no Emirates. A derrota para o Manchester City foi um duro golpe nas esperanças de título, e eles caíram para o segundo lugar na Premier League. A Champions League é uma grande oportunidade, mas, pela análise atual, os Gunners terão dificuldades.

Odds atuais: 3.00

3.00 Principal argumento A FAVOR: Eles foram difíceis de bater durante a maior parte da temporada e garantiram resultados impressionantes.

Eles foram difíceis de bater durante a maior parte da temporada e garantiram resultados impressionantes. Principal argumento CONTRA: Enquanto outros estão encontrando sua melhor forma no momento certo, o Arsenal está fazendo o oposto.

Enquanto outros estão encontrando sua melhor forma no momento certo, o Arsenal está fazendo o oposto. Nossa opinião: Embora não possam ser descartados, o dano psicológico das últimas semanas pode ter acabado com a campanha do Arsenal.

3. Paris Saint-Germain

Assim como na temporada passada, o Paris Saint-Germain está finalizando a temporada em alta. Podem ter perdido para o Olympique Lyonnais na semana passada, mas se recuperaram vencendo o Nantes para se manterem no topo da Ligue 1. Luis Enrique tem um elenco profundo à sua disposição e pode rodar o time — as odds de campeão provavelmente estão injustas com eles.

Odds atuais: 3.75

3.75 Principal argumento A FAVOR: Eles são uma equipe incrivelmente equilibrada e os atuais campeões estão muito descansados.

Eles são uma equipe incrivelmente equilibrada e os atuais campeões estão muito descansados. Principal argumento CONTRA: Les Parisiens não foram muito convincentes ao longo da temporada e são vulneráveis defensivamente.

Les Parisiens não foram muito convincentes ao longo da temporada e são vulneráveis defensivamente. Nossa opinião: Imaginamos que o vencedor de Bayern x PSG vá até o fim, mas achamos que os gigantes franceses cairão nas semifinais.

4. Atlético de Madrid

Para ser justo com o Atlético de Madrid, eles chegaram mais longe nesta temporada do que muitos esperavam. Tirando a vitória sobre o Barcelona nas quartas de final, a forma deles tem sido bem ruim. Eles também perderam na final da Copa do Rei — tem sido um período difícil, por isso as odds altas para campeão.

Odds atuais: 8.00

8.00 Principal argumento A FAVOR: Eles superaram as expectativas na Champions League e não cairão sem lutar.

Eles superaram as expectativas na Champions League e não cairão sem lutar. Principal argumento CONTRA: Os Rojiblancos estão em má fase e sofrendo muitos gols.

Os Rojiblancos estão em má fase e sofrendo muitos gols. Nossa opinião: Mesmo que consigam surpreender os Gunners, é difícil vê-los batendo o Bayern ou o PSG na final.

Nosso palpite para a Champions League 2025/26

Após baterem o Real Madrid nas quartas de final e serem coroados campeões da Bundesliga logo em seguida, o Bayern de Munique é agora o favorito da Champions League. Eles foram posicionados como favoritos no mercado de odds para o vencedor da Champions League, e não é difícil entender o porquê. O fato de o time de Vincent Kompany não precisar mais se preocupar com a campanha na liga é uma grande vantagem aqui.

Os Bávaros podem descansar e rodar todo o seu time titular nos jogos nacionais, para que possam permanecer frescos no continente. Vincent Kompany tem feito um trabalho fantástico em Munique, e muitos estão apostando nos alemães. Com Harry Kane liderando seu ataque, eles são uma grande ameaça.

Os seus próximos adversários na semifinal não têm exatamente o mesmo luxo. Com o RC Lens próximo do Paris Saint-Germain na tabela da Ligue 1, eles ainda estão olhando um pouco por cima do ombro. Enquanto o Bayern enfrenta o lanterna, Heidenheim, entre os jogos, o PSG tem que enfrentar o Lorient, que está no meio da tabela — então eles têm um calendário mais difícil.

Essa vantagem doméstica do Bayern pode fazer toda a diferença no resultado final após os dois jogos. Les Parisiens, no entanto, estão bem equipados para lidar com seu calendário e ainda acreditarão em si mesmos para avançar. Com Arsenal e Atlético lutando por resultados recentemente, é uma sugestão justa que o vencedor desta semifinal possa ir até o fim.

Falando dos Gunners, apesar de uma queda recente nos resultados, eles ainda são os favoritos das casas de apostas para avançar na outra semifinal. Os comandados de Mikel Arteta viram seus sonhos de Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra terminarem, e agora perderam a liderança na Premier League. A confiança deve ter sofrido um golpe real no Emirates.

Os londrinos mostraram sua garra em diferentes momentos da temporada, embora este mês tenha se mostrado difícil. Com a reta final agora diante deles, estarão desesperados para voltar aos trilhos e podem receber um grande reforço por lesão. Bukayo Saka deve retornar para o confronto com o Atlético, após os retornos de Martin Odegaard e Kai Havertz.

As odds atuais podem apresentar valor nos espanhóis, porém, que acabaram de eliminar o Barcelona em dois jogos. No entanto, tirando aquela impressionante vitória por 2x0 no Camp Nou, a forma deles tem sido ruim, então isso é um problema. Eles também sofreram um revés ao perder na final da Copa do Rei para a Real Sociedad.

Diego Simeone estará ansioso para adicionar uma medalha de vencedor da Champions League à sua coleção após alguns prêmios de consolação ao longo dos anos. A confiança provavelmente diminuiu após os resultados recentes, mas não falta qualidade aos Rojiblancos. Dito isso, não há dúvida de que a vitória para Simeone seria uma zebra — nós apostamos no Bayern ou no PSG para o título.

Como ler as odds da Champions League?

Se você é novo nas apostas esportivas, olhar para as odds do vencedor da Champions League pode parecer tentar ler outro idioma. Esta seção detalha tudo o que você precisa saber sobre apostas no mercado de longo prazo (outright) da Champions League, como funcionam os formatos de odds e quando fazer suas apostas.

4.1 O que são as odds de Longo Prazo / Futuras?

Quando você olha para as "Odds do Vencedor da Champions League", você está olhando para um mercado de apostas de longo prazo (outright). As apostas outright envolvem apostar no vencedor geral do torneio, em vez do resultado de uma única partida de 90 minutos.

Você pode fazer uma aposta outright antes do início do torneio em setembro, ou pode fazê-la durante a competição (como agora, antes das quartas de final). Ao contrário das apostas em partidas — onde você aposta no Time A para vencer o Time B em uma noite específica de terça-feira —, uma aposta outright continua ativa enquanto o time escolhido permanecer no torneio. Se eles vencerem a final em Budapeste, sua aposta ganha.

4.2 Como ler os três formatos de odds?

Dependendo de onde você mora ou de qual casa de apostas usa, as odds são exibidas em um dos três formatos principais. Todos representam exatamente o mesmo pagamento potencial, apenas escrito de forma diferente. Vamos usar o Arsenal como nosso exemplo:

Decimal (3.25) — Popular na Europa e na maior parte do resto do mundo: Representa o retorno total que você recebe por cada unidade apostada, incluindo sua aposta original. Se você apostar $10 no Arsenal a 3.25, seu retorno total é $32.50 (um lucro de $22.50 mais sua aposta de $10).

— Popular na Europa e na maior parte do resto do mundo: Representa o retorno total que você recebe por cada unidade apostada, incluindo sua aposta original. Se você apostar $10 no Arsenal a 3.25, seu retorno total é $32.50 (um lucro de $22.50 mais sua aposta de $10). Fracionário (9/4) — Popular no Reino Unido e na Irlanda: Este formato mostra seu lucro potencial em relação à sua aposta. A fórmula é Lucro / Aposta. Em 9/4, para cada $4 que você aposta, você ganha $9 de lucro. Uma aposta de $4 retorna $13 no total.

— Popular no Reino Unido e na Irlanda: Este formato mostra seu lucro potencial em relação à sua aposta. A fórmula é Lucro / Aposta. Em 9/4, para cada $4 que você aposta, você ganha $9 de lucro. Uma aposta de $4 retorna $13 no total. Americano / Moneyline (+225) — Popular nos EUA: Quando há um sinal de mais (+), o número indica quanto lucro você faria em uma aposta de $100. Portanto, +225 significa que uma aposta de $100 gera $225 de lucro, para um pagamento total de $325.

4.3 O que é Probabilidade Implícita?

A probabilidade implícita converte as odds de apostas em uma porcentagem. Ela diz exatamente o quão provável as casas de apostas acreditam que um resultado é.

A fórmula mais simples para calcular isso usa odds decimais:

1 ÷ Odds Decimais × 100 = % de Probabilidade Implícita

Vamos olhar para as odds atuais do Arsenal de 3.25: 1 ÷ 3.25 = 0.3076 0.3076 × 100 = 30,8% Em português simples, isso significa que as casas de apostas acreditam que o Arsenal tem cerca de 30,8% de chance de vencer a Champions League.

Se você acha que a chance real do Arsenal vencer é maior que 30,8%, essa aposta representa um bom "valor". Se você acha que as chances deles são menores, é uma aposta ruim.

4.4 Por que as odds mudam?

As odds futuras são um mercado vivo e pulsante. Elas flutuam constantemente com base em várias variáveis:

Resultados das Partidas: Se um time vence confortavelmente (como a vitória agregada de 10x2 do Bayern), suas odds vão "encurtar" (ex: mover de 6.00 para 4.00), significando que sua probabilidade implícita aumenta e os pagamentos diminuem.

Se um time vence confortavelmente (como a vitória agregada de 10x2 do Bayern), suas odds vão "encurtar" (ex: mover de 6.00 para 4.00), significando que sua probabilidade implícita aumenta e os pagamentos diminuem. Sorteios do Torneio: O caminho até a final importa imensamente. Se um favorito pega um adversário muito difícil nas quartas de final, suas odds podem aumentar. Se eles pegarem um sorteio "mais fácil", suas odds irão encurtar.

O caminho até a final importa imensamente. Se um favorito pega um adversário muito difícil nas quartas de final, suas odds podem aumentar. Se eles pegarem um sorteio "mais fácil", suas odds irão encurtar. Lesões de Jogadores Chave: Se um jogador estrela como Harry Kane sofresse uma lesão que o tirasse do torneio, as odds do Bayern de Munique para vencer tudo aumentariam imediatamente para refletir essa perda.

Se um jogador estrela como Harry Kane sofresse uma lesão que o tirasse do torneio, as odds do Bayern de Munique para vencer tudo aumentariam imediatamente para refletir essa perda. Volume de Apostas: As casas de apostas ajustam as linhas com base em onde o público está colocando seu dinheiro para equilibrar seu próprio risco financeiro. Se todos começarem a apostar pesado no Barcelona, as casas de apostas baixarão as odds do Barcelona.

4.5 Apostas antecipadas vs. tardias: quando você deve fazer sua aposta?

É melhor apostar na Champions League em setembro ou em abril? Não existe uma resposta universalmente correta; depende inteiramente da sua estratégia e tolerância ao risco.

Aposta antecipada (maior recompensa, maior risco): Se você apostar em um time nas fases de grupos, você quase sempre conseguirá odds melhores (pagamentos maiores) porque há mais variáveis desconhecidas. Você está obtendo "valor" antes que o mercado se ajuste ao quão bom um time realmente é. No entanto, você corre o risco de eliminação precoce ou lesões no meio da temporada descarrilarem sua aposta.

Se você apostar em um time nas fases de grupos, você quase sempre conseguirá odds melhores (pagamentos maiores) porque há mais variáveis desconhecidas. Você está obtendo "valor" antes que o mercado se ajuste ao quão bom um time realmente é. No entanto, você corre o risco de eliminação precoce ou lesões no meio da temporada descarrilarem sua aposta. Aposta tardia (menor recompensa, menor risco): Apostar nas quartas ou semifinais te dá muito mais certeza. Você conhece o caminho exato do chaveamento, a forma atual e o status de lesão do elenco. O contraponto é que as odds serão muito mais curtas, resultando em pagamentos menores.

Disclaimer: Apostar envolve risco financeiro. Por favor, jogue com responsabilidade e aposte apenas o que você pode perder. Se você ou alguém que você conhece tem um problema com jogo, procure ajuda através das organizações locais ou nacionais responsáveis pelo jogo responsável.