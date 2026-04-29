Palpite Mirassol x Always Ready-Libertadores- 29/04/2026

Confira os palpites Mirassol x Always Ready, para o confronto em Mirassol, nesta quarta-feira (29), às 19h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Mirassol x Always Ready

Nossa análise: Momento das equipes

Mirassol e Always Ready se enfrentam no Maião pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto importante para a sequência das equipes na competição. O time brasileiro tenta se firmar após início irregular, enquanto os bolivianos chegam pressionados após duas derrotas. O cenário aponta para um jogo equilibrado, mas com leve controle do mandante.

O Mirassol ocupa a 2ª posição do grupo, com três pontos conquistados em dois jogos. A equipe soma 23 partidas na temporada, com cinco vitórias, seis empates e 12 derrotas, números que mostram irregularidade, principalmente defensiva. Jogando em casa, porém, tende a ser mais competitivo.

O Always Ready vive situação complicada na competição. Lanterna do grupo, perdeu os dois jogos disputados e ainda não pontuou. Na temporada, soma seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Fora da altitude, a equipe costuma ter mais dificuldades para competir.

Prováveis escalações de Mirassol x Always Ready

Mirassol: Walter, João Victor, Lucas Oliveira, Willian Machado, Igor Formiga, Aldo Filho, Eduardo, Reinaldo, Shaylon, Alesson , André Luís

Always Ready: Alain Baroja, Carlitos Rodriguez, Richet Gómez, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar, Rai Lima, Joel Amoroso, Jesús Maraude, Fernando Nava, Juan Godoy

Equilíbrio e cautela favorecem divisão de pontos

O confronto reúne duas equipes pressionadas por resultado, o que tende a deixar o jogo mais estudado. O Mirassol deve buscar o controle das ações, mas sem se expor excessivamente, enquanto o Always Ready precisa pontuar e pode adotar postura mais reativa.

Com um cenário de pouca margem para erro e dificuldades ofensivas dos dois lados, o empate surge como um resultado bastante provável, principalmente se o jogo se mantiver travado durante boa parte dos 90 minutos.

Palpite 1 para Mirassol x Always Ready: Empate, com odds de 1.26 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Jogo travado aponta para poucos gols

A tendência é de uma partida com ritmo mais controlado, com poucas oportunidades claras sendo criadas. O Mirassol não tem conseguido transformar volume em gols com consistência, enquanto o Always Ready costuma ter dificuldades ofensivas fora de casa.

Com as duas equipes priorizando organização e evitando se expor, o confronto deve ter um número reduzido de finalizações perigosas. Esse tipo de cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Mirassol x Always Ready: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na bet365

Defesas prevalecem em confronto de baixa eficiência ofensiva

O jogo tende a ser marcado por dificuldades na criação ofensiva. O Mirassol, mesmo em casa, não apresenta grande regularidade no ataque, enquanto o Always Ready perde força longe de suas condições ideais.

Com poucas chances claras e muita disputa no meio-campo, a tendência é de um confronto onde apenas uma equipe consiga marcar — ou até mesmo um empate sem gols. O cenário favorece um jogo com placar limitado.