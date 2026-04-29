Palpite Atlético de Madrid x Arsenal - Champions League - 29/04/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo de ida equilibrado, com os donos da casa começando bem, mas os Gunners reagindo para igualar o placar.

Dicas de apostas para Atlético de Madrid x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atlético de Madrid 1x1 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Atlético de Madrid - Julian Alvarez; Arsenal - Declan Rice.

O Atlético de Madrid chegou a esta fase graças a uma vitória agregada de 3x2 sobre o Barcelona nas quartas de final. Eles fizeram o trabalho difícil fora de casa, vencendo por 2x0 no jogo de ida no Camp Nou.

A equipe de Diego Simeone tem enfrentado dificuldades em jogos em casa ultimamente. Eles têm frequentemente poupado jogadores, mas encerraram uma sequência de quatro derrotas na La Liga com uma vitória por 3x2 no fim de semana sobre o Athletic Club.

Eles também sofreram uma derrota nos pênaltis na final da Copa do Rei desde o seu último jogo europeu.

O Arsenal também perdeu o rumo, com quatro derrotas nas últimas sete partidas em todas as competições. Eles conseguiram uma vitória suada por 1x0 sobre o Newcastle na Premier League no sábado.

Na Europa, eles superaram o Sporting com uma vitória agregada de 1x0 na fase anterior.

Escalações esperadas para Atlético de Madrid x Arsenal

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Le Normand, Pubill, Molina, Gonzalez, Koke, Llorente, Simeone, Alvarez, Griezmann;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Odegaard, Martinelli, Gyokeres.

Este jogo de ida deve terminar empatado

O Arsenal priorizou uma defesa sólida na fase eliminatória da Champions League até agora. Eles empataram o jogo de ida das oitavas de final em 1x1 fora de casa contra o Bayer Leverkusen.

Os Gunners também ficaram sem marcar por 91 minutos em Lisboa na fase passada, até que Kai Havertz marcou nos acréscimos. Foi um jogo muito equilibrado, com ambas as equipes criando duas grandes chances.

O Sporting levou vantagem na contagem de chutes, embora o xG do Arsenal de 1,33 tenha sido superior.

Esta partida também promete ser muito competitiva. Mikel Arteta certamente ficaria satisfeito com um empate para levar de volta ao Emirates.

Sua equipe não perdeu nenhum dos seus 12 jogos da Champions League nesta temporada.

O Atlético de Madrid é uma equipe mais ofensiva do que era sob o comando de Simeone. De fato, 86% dos seus jogos europeus nesta temporada tiveram gols de ambas as equipes. No entanto, com tanto em jogo, eles não correrão riscos desnecessários.

Portanto, apostar em um empate nesta partida seria a jogada inteligente.

Dica de aposta 1 para Atlético de Madrid x Arsenal: 1X2: empate, com odds de 3.10 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Atleti deve ter um começo melhor

Houve gols no primeiro tempo para o Atlético de Madrid em ambos os jogos das quartas de final contra o Barcelona. Com a torcida certamente envolvida, eles buscarão um início rápido nesta semifinal também.

A última vez que os "Los Rojiblancos" receberam um adversário do Norte de Londres, eles estavam vencendo por 4x0 em apenas 22 minutos contra o Tottenham. Há poucas chances de esta defesa do Arsenal desmoronar da mesma forma.

No entanto, os visitantes têm problemas de condicionamento físico nas laterais.

A equipe de Arteta não é tão convincente defensivamente quanto era no início desta temporada. Eles sofreram gols no primeiro tempo em três das suas últimas seis partidas.

O Atleti marcou 1,29 gols no primeiro tempo por jogo nesta Champions League.

Eles são um bom valor para marcar antes do intervalo, com uma probabilidade implícita de 44,4%.

Dica de aposta 2 para Atlético de Madrid x Arsenal: 1º tempo: Atlético de Madrid marca mais de 0,5 gols, com odds de 2.25 na Betano.

Os Gunners devem terminar com força em Madrid

O Arsenal pode se animar com os problemas defensivos do Atlético de Madrid. O time espanhol sofreu dois ou mais gols em oito das suas últimas nove partidas em todas as competições.

Eles ainda têm dúvidas por lesão sobre os defensores David Hancko e Jose Maria Gimenez para esta partida.

Os comandados de Simeone sofreram 16 gols no segundo tempo na Europa nesta temporada. Em contraste, o Arsenal sofreu apenas cinco gols no total.

Isso ajuda a explicar por que o time da Premier League é o claro favorito para avançar.

Após um gol decisivo no final do jogo de ida das quartas de final, o Arsenal é capaz de marcar após o intervalo novamente. 63% dos seus gols na Champions League nesta temporada ocorreram após o intervalo.

Apostar que os visitantes marcarão mais de 0,5 gols no segundo tempo é atraente, com uma probabilidade implícita de 52,6%.