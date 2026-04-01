1xBet apostas: mercados, ofertas e recursos da plataforma

Se você quer fazer suas 1xBet apostas, saiba que plataforma voltou a funcionar no Brasil, com autorização emitida SPA/MF.

A casa de apostas, conhecida por seu alcance global e popularidade entre apostadores esportivos e fãs de cassino online, está alinhada às regulações estabelecidas pelo governo federal.

No entanto, caso queira mais opções, você também pode explorar outras plataformas de apostas confiáveis, como por exemplo a bet365, Betano e Superbet.

Por fim, veja também nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil para conhecer boas alternativas à 1xBet.

Por que apostar na 1xBet?

A 1xBet tem uma ótima reputação internacional, já operou no Brasil no passado e agora voltou de vez ao mercado brasileiro regulamentado.

Sua interface amigável permite que os usuários naveguem facilmente pela plataforma, encontrando rapidamente as opções de apostas que desejam.

Uma das grandes vantagens da 1xBet apostas são suas odds diferenciadas e, muitas vezes, até maiores que os demais operadores, especialmente em esportes populares como futebol , basquete e tênis.

Além disso, a 1xBet apostas esportivas oferece uma grande gama de mercados de apostas dentro de cada evento, atendendo a diferentes tipos e perfis de jogadores.

Com isso, os usuários podem escolher entre apostas simples, múltiplas, ao vivo, com mercados que vão desde o básico até os menos comuns, como estatísticas por tempo ou jogador.

O atendimento ao cliente da 1xBet é um outro ponto positivo. A casa de apostas oferece um suporte humanizado, tratando os assuntos urgentes com prioridade, por meio de chat ao vivo, e-mail e telefone, garantindo que os apostadores possam resolver qualquer problema rapidamente.

A 1xBet também demonstra um compromisso diferenciado com o jogo responsável, disponibilizando ferramentas que ajudam os usuários a gerenciar seu comportamento de apostas, como por exemplo limites de depósito e autoexclusão.

Por fim, a casa de apostas frequentemente oferece promoções e ofertas que melhoram a experiência geral de apostas, como por exemplo odds aumentadas em eventos selecionados.

A 1xBet é confiável?

Sim, podemos afirmar que a 1xBet é confiável. A casa de apostas está registrada na lista das empresas autorizadas a ofertar Apostas de Quota Fixa em âmbito nacional da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas) sob o número 0104/2024.

Já a Portaria de Autorização de operação é a SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025.

Para quem aposta no Brasil, é fundamental entender que a licença federal se tornou obrigatória a partir de 2025, com a regulamentação das apostas esportivas.

Com isso, diversas casas de apostas online, incluindo a 1xBet, enviaram suas solicitações ao SIGAP e passaram pelo processo de regulamentação.

Esse processo de regulamentação garante que a 1xBet é confiável e, consequentemente, segura.

Como apostar na 1xBet?

Para começar a apostar na 1xBet, é necessário seguir alguns passos, como realizar o seu cadastro com dados pessoais, login e senha, verificar a sua conta e realizar o primeiro depósito e, aí sim, começar a apostar.

Veja um passo a passo de como realizar todas essas ações antes de começar as suas apostas:

Passo 1: Cadastro

Para começar, acesse o site oficial da 1xBet; Depois, clique no botão "Registre-se" para realizar o seu cadastro, no canto superior direito; Então, preencha o formulário, colocando todos os seus dados pessoais solicitados; Na sequência, leia e aceite os Termos e Condições para finalizar o cadastro.

Passo 2: Verificação e validação da conta

Finalizado o seu cadastro, você receberá um e-mail de confirmação. Siga o link no e-mail para ativar sua conta; Para isso, você precisará enviar documentos para verificar sua identidade, como uma cópia de um documento de identidade com foto e uma selfie.

Isso garante que a 1xBet é confiável.

Passo 3: Como realizar o seu primeiro depósito

Acesse sua conta com o login e senha que você criou no momento do cadastro e vá até a seção de depósito; Escolha o método de pagamento, como o PIX; Preencha no campo indicado o valor que deseja depositar e siga as instruções para completar a transação.

Passo 4: Começar a apostar

Com a conta verificada e o depósito feito, agora sim você pode navegar pelos esportes e pelos mercados de apostas disponíveis. Então, basta escolher a modalidade, o evento e o mercado em que deseja apostar; Logo depois, selecione o tipo de aposta e insira o valor que deseja apostar; Por fim, confirme sua aposta e acompanhe os resultados através do mercado ao vivo.

Como fazer apostas múltiplas na 1xBet?

As 1xBet apostas múltiplas, também conhecidas como combinadas ou acumuladas, permitem que você reúna várias seleções em um único bilhete para multiplicar as cotações entre si.

Embora o potencial de retorno seja drasticamente maior que em apostas simples, o risco aumenta proporcionalmente, pois um único erro anula todo o bilhete.

Na 1xBet, essa modalidade é altamente flexível, permitindo misturar diferentes esportes e mercados, desde o vencedor da partida até estatísticas específicas como escanteios e cartões.

Para montar o seu bilhete estratégico com segurança e agilidade, siga este roteiro prático:

Acesse sua conta e escolha os eventos; Clique nas odds das previsões que deseja incluir; cada seleção será enviada automaticamente para o seu cupom de apostas lateral; Aproveite a liberdade das 1xBet apostas para misturar mercados distintos; o cupom, escolha entre aposta "Acumuladora" (onde todas devem bater) ou sistemas como "Sorte" e "Patente", conforme sua estratégia de risco; Confirme o valor e finalize.

Comparativo: Aposta Simples x Aposta Múltipla na 1xBet

Característica Aposta Simples Aposta Múltipla (Acumulada) Cálculo de Ganhos Valor apostado × Odd única Valor apostado × Produto de todas as Odds Nível de Risco Baixo/Moderado Alto (Depende do número de seleções) Margem de Erro Nenhuma (em uma seleção) Nenhuma (um erro derruba o bilhete todo) Retorno Potencial Linear e previsível Exponencial e elevado

Em que posso apostar na 1xBet?

Na 1xBet, os apostadores contam como uma oferta diferenciada de esportes, contando com até mesmo os menos badalados.

Além do futebol, o mais tradicional aqui no Brasil, é possível apostar também em basquete, vôlei, tênis, assim como em esportes eletrônicos, também conhecidos como e-sports.

⚽ Apostas em futebol

Considerando que o futebol é o esporte mais tradicional aqui no Brasil, naturalmente a oferta de mercados acaba sendo maior do que em outros esportes.

Com isso, as análises sobre futebol tendem a ser mais criteriosas por parte dos apostadores.

Mercado de apostas Descrição Resultado final da partida Escolha se será o time da casa ou o visitante que irá vencer a partida ou se será empate. Mercado de gols (mais e menos) O usuário escolher quantos gols terá a partida, podendo escolher mais ou menos de um determinado número. Chutes a gol (jogador e time) Quantos chutes um time ou um jogador dará no gol durante a partida. Placar exato Defina o placar exato da partida, que possibilita ganhos com odds maiores. Ambas marcam (sim e não) Escolha se as duas equipes vão marcar gol na partida.

🏀 Apostas em basquete

Entretanto, logo na sequência do futebol, o basquete aparece como uma ótima opção para os apostadores.

Muitos campeonatos ao redor do mundo possuem cobertura na 1xBet, mas, naturalmente, a NBA possui alguns mercados diferenciados.

Mercado de apostas Descrição Pontos por time O apostador escolhe quantos pontos um time terá na partida, podendo escolher mais ou menos que um determinado número. Pontos totais na partida Aqui, é a somatória de pontos das duas equipes na partida, podendo escolher mais ou menos que um determinado número. Vencedor por quarto Escolha do vencedor em cada um dos quatro quartos da partida de basquete. Vencedor por tempo Escolha do vencedor em cada um dos dois tempos de jogo. Corrida para pontos Definição de quem chegará primeiro em um determinado número de pontos.

🥎 Apostas em tênis

Porém, alguns apostadores preferem os esportes individuais, já que a tendência é que os erros durante as partidas por parte dos atletas sejam menores.

Utilizando o tênis como exemplo, a 1xBet oferece boas possibilidades de mercados.

Mercado de apostas Descrição Vencedor da partida Mercado mais tradicional, onde o apostador escolhe quem irá vencer a partida. Vencedor por set Escolha de qual atleta irá vencer cada um dos sets. Quantos sets terá a partida Definição de até quantos sets a partida terá. Total de games Escolha de quantos games a partida terá, podendo escolher mais ou menos de um determinado número. Total de aces Quantos aces a partida terá, somando os dois atletas em quadra.

🖥️ Apostas em e-sports

Por fim, a grande novidade do momento são os esportes online, conhecidos popularmente com e-sports.

Diversos campeonatos são desenvolvidos pelo mundo, em diversas modalidades. O FIFA, por exemplo, possui mercados muito parecidos com o futebol tradicional.

Mercado de apostas Descrição Vencedor da partida Apostar em qual jogador ou equipe vencerá a partida em um confronto específico. Total de gols Apostar na quantidade total de gols marcados durante a partida, incluindo opções como "Mais de 2,5 gols" ou "Menos de 2,5 gols". Resultado exato Apostar no placar exato ao final da partida, prevendo o resultado preciso. Primeiro gol Apostar em qual jogador marcará o primeiro gol da partida. Apostas em eventos específicos Apostar em eventos específicos dentro do jogo, como o primeiro objetivo conquistado ou o primeiro time a atingir um número específico de pontos.

A 1xBet possui bônus e promoções atrativas?

A 1xBet oferece para os seus usuários cadastrados diversas promoções atrativas.

Entretanto, vale lembrar que cada oferta possui seus próprios Termos e Condições. Por isso, consulte os T&Cs de cada uma das promoções antes de aproveitá-las.

Como apostar na 1xBet pelo celular?

A 1xBet oferece para os seus usuários a possibilidade de apostas também pelo celular. Por enquanto essa comodidade pode ser realizada através do próprio site, que é adaptado para dispositivos móveis.

Assim como no site, quem utiliza o celular para realizar as apostas esportivas conta com as mesmas funcionalidades.

Ou seja, é possível encontrar os eventos esportivos, mercados e aproveitar as promoções e ofertas oferecidas pela 1xBet, tudo com a mesma qualidade, facilidade e os mesmos mercados do site oficial.

No futuro, porém, pode ser que a casa de apostas ofereça um app nativo. Vale ficar ligado na plataforma.

Enquanto isso, você pode conferir nossa seleção completa com os melhores apps de apostas.

Perguntas frequentes sobre a 1xBet apostas

Para finalizar este guia, separamos mais algumas perguntas frequentes sobre as apostas na 1xBet. Confira:

O que houve com a 1xBet no Brasil?

Em 2026, a 1xBet está operando legalmente no Brasil. Após um período de incerteza regulatória, a plataforma obteve a licença definitiva da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF) em julho de 2025, sob o número de registro 0104/2024 no SIGAP e Portaria nº 1.666/2025.

A 1xBet está legalizada no Brasil?

Sim, a 1xBet aparece sob o número 0104/2024 na lista das empresas autorizadas a ofertar Apostas de Quota Fixa em âmbito nacional da SPA (Secretaria de Prêmios e Apostas).

Quais são os métodos de pagamento da 1xBet?

Na 1xBet, todos os depósitos e saques são realizados via Pix, de acordo com a regulamentação brasileira. Esse método garante que o depósito seja creditado de maneira instantânea e que os saques sejam realizados em até 24 horas.

Como usar os bônus e promoções no site da 1xBet?

Para utilizar bônus e promoções oferecidos pela 1xBet, primeiro é necessário ter o registro na casa de apostas e ter realizado o seu primeiro depósito. Ao receber uma promoção ou bônus, sempre verifique os termos e condições para uso. Cada bônus, promoção ou oferta possui condições particulares.