Betano é confiável? Análise da segurança da plataforma

Como saber se a Betano é confiável? Usada por usuários em todo o planeta, a casa de apostas se tornou conhecida por conta dos patrocínios.

Parceira de times como Atlético Mineiro e Fluminense, a marca é bem conhecida no Brasil e famosa pelo código promocional Betano.

Todavia, é preciso ir além dessas informações para saber se o site da Betano é confiável. Por isso, fizemos uma análise e vamos mostrar se vale a pena apostar por lá.

Bônus de boas vindas da Betano - 100% do primeiro depósito

Quem vai apostar no site da Betano pode aproveitar um bônus exclusivo para seu primeiro depósito. Desse modo, a operadora oferece a promoção para seus principais serviços: apostas esportivas e cassino online. Confira abaixo os detalhes para fãs de esportes.

Betano bônus para apostas esportivas

O bônus de boas vindas mais popular da Betano é o destinado a apostas esportivas. Tal promoção dá 100% de saldo extra para seu primeiro depósito, até R$500. Para utilizá-la, o jogador deve se cadastrar, depositar e seguir algumas regras. A lista a seguir mostra quais são:

A promoção só é ativada com depósito mínimo de R$50 , feitos em qualquer método de pagamento aceitos no site, com exceção de Skrill e Neteller;

, feitos em qualquer método de pagamento aceitos no site, com exceção de Skrill e Neteller; Antes de sacar o bônus e os ganhos vindos dele, você deve apostar 5 vezes o valor do bônus e do depósito. Esportes virtuais não contam para essa regra;

Esportes virtuais não contam para essa regra; Ao cumprir a regra acima, o apostador deve escolher mercados com odds de 1.65 ou superiores, disponíveis no site;

Super odds, mercados de dupla chance, resultado correto, handicap em futebol, hóquei no gelo e beisebol, ou handicap asiático em qualquer esporte não valem para cumprir a regra do saque;

O bônus de esportes não pode ser usado no cassino.

Com isso, é possível notar que as regras não são muito restritivas. Na verdade, com certa estratégia, o apostador pode cumpri-las sem tantas dificuldades. Por isso, vale a pena ler as regras no site da Betano bets.

Vantagens e desvantagens da Betano

A Betano é uma boa casa de apostas? Há vários indícios que sim, com destaque para algumas vantagens que a empresa oferece. Todavia, como qualquer outro serviço, há alguns pontos que podem melhorar no site.

Para saber com antecedência todos os prós e contras, listamos os principais logo abaixo. Claro, o apostador poderá descobrir mais vantagens conforme testa os serviços do site.

Vantagens

Estes são os principais pontos positivos que mostram que a Betano vale a pena:

Bônus de diversos tipos, valores e formatos , o que permite aplicar estratégias variadas e ainda conseguir aproveitar as vantagens que a empresa tem a oferecer;

, o que permite aplicar estratégias variadas e ainda conseguir aproveitar as vantagens que a empresa tem a oferecer; Aplicativo e versão mobile do site são bem otimizadas e contam com uma interface fácil de entender , mesmo para os clientes que não possuem experiência em sites de apostas;

, mesmo para os clientes que não possuem experiência em sites de apostas; Possui não só apostas esportivas e cassino, mas outros jogos e formatos de apostas inovadores. Por exemplo, os mercados fantasy e os muitos esportes virtuais.

Desvantagens

Se for apostar pela Betano, preste atenção nesses pontos onde a casa pode melhorar:

Na versão de computador, a empresa pode ser um pouco confusa. Segundo nossos testes, possui um grande volume de dados na mesma tela, o que pode ser melhorado;

No Brasil, o app só está disponível para Android.

Betano é confiável?

É totalmente compreensível que os apostadores se preocupem com a segurança e confiabilidade de uma casa de apostas. Nesse sentido, é possível mostrar que o site da Betano é confiável com base em alguns aspectos.

Primeiramente, ela possui selos de integridade de algumas instituições que fiscalizam as casas de apostas. São os seguintes:

International Betting Integrity Associaton: o IBIA fiscaliza sites de apostas. Seu selo mostra que a empresa cumpre com os pagamentos e respeita os apostadores, calculando odds e perdas corretamente;

o IBIA fiscaliza sites de apostas. Seu selo mostra que a empresa cumpre com os pagamentos e respeita os apostadores, calculando odds e perdas corretamente; Secure Trust: a auditoria da Secure Trust confere se seus dados são geridos de forma protegida, incluindo informações de identidade e dados de cartão de crédito;

a auditoria da Secure Trust confere se seus dados são geridos de forma protegida, incluindo informações de identidade e dados de cartão de crédito; ISO/IEC 27001:2013: emitida após seguidos testes dos sistemas de apostas da empresa, incluindo as apostas ao vivo, pré-jogo, jogos de cassino e todo o restante.

Tais selos são um forte indício que a Betano é confiável. Além disso, a casa de apostas já recebeu diversas premiações, o que também mostra que outras organizações reconhecem o profissionalismo por trás da operação.

Por fim, ainda é uma marca bem estabelecida no Brasil. A plataforma patrocina não só times de futebol, mas até torneios de nível nacional.

Betano é segura?

Como falamos acima, o site da Betano possui diversos selos que mostram como o serviço é confiável. Um deles, o Secure Trust, refere-se especificamente a como a empresa protege os dados de todos os usuários. Isso é um dos fatores que mostram que a Betano é confiável.

Além disso, a empresa possui recursos de segurança bem sólidos. Isso inclui protocolo HTTPS em cada uma das páginas, login configurável em diferentes etapas e até ajustes de saque ou depósito.

Licença de Apostas e Jogos

Para cumprir com a legislação local, toda empresa de apostas online deve ter uma licença de funcionamento. Nesse caso, a Betano possui um serviço autorizado pela MGA, ou Malta Gaming Authority. Inclusive, possui a licença MGA/CRP/152/2007.

A entidade regulatória faz parte do governo de Malta. Com isso, possui uma das regulações mais restritas, fiscalizando cada aspecto das casas de apostas autorizadas a funcionar na região.

Isso significa que os serviços da Betano foram fiscalizados durante a emissão da licença. Além disso, a organização costuma auditar cada empresa, de tempos em tempos, analisando mudanças e atualizações no serviço. Tudo isso mostra como a Betano é confiável.

Betano no Reclame Aqui

Criada especificamente para reunir reclamações de usuários de serviços online, o Reclame Aqui possui um perfil da Betano. Por lá, as reclamações dos usuários são catalogadas conforme o assunto, taxa de respostas e outras estatísticas.

Claro, o site só registra reclamações, então não espere encontrar nenhum elogio por lá. Todavia, fazendo uma análise imparcial, é possível notar que a casa de apostas online responde praticamente todas as reclamações.

Além disso, grande parte das reclamações são de fatores sem influência das ações da empresa. Por exemplo, problemas técnicos de conexão, questões com os Termos e Condições sendo mal-interpretados, etc. É preciso considerar tudo isso ao ler tais avaliações.

Betano app para Dispositivos Android e iPhone

Apostar pelo celular não é uma novidade. Na verdade, grande parte dos clientes já o fazem, devido à facilidade e praticidade. Assim, se você escolheu a Betano para fazer suas apostas, é bom saber como o serviço funciona no modo mobile.

Começando pelo app, ele é exclusivo para Android e pode ser baixado no site oficial da empresa. Basta acessar pelo navegador do smartphone, baixar o apk e começar a apostar depois que ele for instalado.

O aplicativo oferece tudo que o site possui, com alguns adicionais. Isso inclui notificações de ofertas, avisos para início dos principais jogos e acompanhamento dos pagamentos feitos na conta.

E quem possui um iPhone? Nesse caso, não será preciso baixar um app. Apesar da Betano oferecer aplicativos para iOS, o programa não está disponível no Brasil.

Desse modo, você deverá apostar pelo navegador do aparelho. O site funciona de forma semelhante ao app, quando aberto no celular. Ou seja, o sistema se adapta para funcionar da melhor forma nas telas menores e com touchscreen.

Futebol na Betano Brasil

O mercado brasileiro de apostas online tem um esporte como predileto: futebol. A categoria faz tanto sucesso por aqui que a própria Betano bets patrocina vários times e campeonatos. Dessa forma, os apostadores podem encontrar um catálogo bem amplo no site da empresa.

Começando pelo cenário brasileiro, os torneios cobertos vão das divisões de elite até competições regionais. Isso inclui:

Algumas divisões do Campeonato Brasileiro, incluindo as femininas;

Vários torneios estaduais. Alguns contam com apostas para segunda ou até terceira divisão;

Copa do Brasil, Copa do Nordeste e algumas outras copas, incluindo algumas sub-20, sub-17 e assim por diante.

Ou seja, os torcedores de times brasileiros não vão se decepcionar ao apostar por lá. E quem aposta no futebol europeu? Nesse caso, a cobertura do site é ainda maior.

Analisando as divisões principais, há mais de 20 campeonatos nacionais que fazem parte da União Europeia. Por falar nela, ainda é possível apostar nos vários torneios continentais, tais como Champions League.

Ademais, a Betano atualiza seu catálogo constantemente. Nesse sentido, novas competições costumam ser incluídas no site todos os anos, principalmente aquelas mais relevantes para o público das apostas.

Odds e taxas de pagamento da Betano

As odds da Betano bets variam muito, já que o serviço cobre milhares de eventos, cada um com centenas de opções de palpite. Todavia, ao analisar grandes finais e outros jogos de maior destaque, notamos que é possível, em geral, encontrar boas cotações.

Inclusive, alguns mercados são exclusivos da operadora. Opções de apostas em drafts, jogos de exibição e outros eventos que raramente são encontrados em outros sites de apostas, mas que conta, com excelentes odds ao serem escolhidos na Betano.

Para complementar, a operadora ainda oferece muitas apostas de longo prazo. Tais mercados costumam contar, também, com odds mais elevadas.

Sobre as taxas, a casa não cobra por saques ou depósitos. Claro, o mesmo não pode ser dito de carteiras digitais ou outros serviços financeiros intermediários. Esses podem fazer cobranças não vinculadas a Betano bets, já que esta não processa os pagamentos, apenas os recebe ou envia.

Como sacar dinheiro na Betano?

Para sacar no site Betano, o primeiro requisito é verificar sua identidade. Também há a questão das ofertas, que possuem requisitos de saque. Observando tudo isso, poderá sacar fazendo o seguinte:

Acesse sua conta no site ou app da Betano; Em seguida, abra o menu da conta e solicite o saque; Escolha um dos métodos e insira o valor, além dos dados da conta; Finalize a transferência e aguarde o prazo de processamento.

Após isso, você deverá conferir se o saque foi confirmado. Se tiver algum problema, poderá contatar o suporte da operadora, como mostraremos mais abaixo.

Serviço de Atendimento ao Cliente

O suporte da Betano está disponível diretamente pelo site. Os clientes podem contatar a empresa através de:

Chat ao vivo;

Email;

Central de ajuda.

A única observação que deixaremos é que o site de apostas não possui atendimento 24 horas. Caso aposte pela madrugada, observe isso.

Conclusão sobre a Betano

Não é sem motivos que a Betano Brasil é uma das casas mais usadas do país. Seja no computador ou celular, oferece um código promocional Betano, outros bons bônus, odds elevadas e mercados exclusivos. Todavia, tem alguns pontos a melhorar. O principal deles é o chat, disponível apenas durante parte do dia.

O que gostamos O que não gostamos Bônus para novos clientes Chat não funciona 24 horas Odds elevadas e mercados únicos Apenas três métodos para saques Funciona muito bem em smartphones

Perguntas Frequentes

Alguma dúvida sobre como usar a Betano? Confira as respostas logo abaixo.

Quanto tempo demora a Betano a pagar?

Depende do método de pagamento escolhido pelos clientes. Por exemplo, saques via Pix podem levar até uma hora para serem processados.

Como funciona o Betano?

A Betano oferece apostas esportivas e jogos de cassino totalmente online. É possível fazer depósitos e saques por vários métodos, incluindo Pix, boleto bancário e outros, com exceção dos cartões de crédito. Abra sua conta usando o código promocional Betano. Para mais dicas, veja nosso guia completo sobre Betano apostas.

Como tirar dinheiro do Betano?

Os apostadores podem sacar via Pix, transferência bancária ou carteiras eletrônicas.

O que significa Betano?

Betano é uma palavra única, que se origina de “bet”, ou “aposta”, em inglês.

Como fazer aposta no Betano bets?

O primeiro passo é se registrar e fazer login. Depois, faça um depósito no valor a ser apostado. Por fim, basta escolher um dos eventos e apostar. Para mais detalhes, veja também nossas dicas da Betano para iniciantes no mundo das apostas.

Qual o mínimo para sacar no Betano?

O saque mínimo na Betano é de R$20 via Pay4Fun.

Como o Betano paga?

A Betano bets paga aos clientes através de Pix, transferência bancária ou carteiras digitais.

Qual o prêmio máximo do Betano?

Regras de aposta máxima variam conforme o serviço e bônus usado.

