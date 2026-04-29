Confira os palpites Estudiantes x Flamengo, para o confronto em La Plata, nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Estudiantes x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

Estudiantes e Flamengo medem forças pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto de alto nível técnico e peso dentro da chave.

O time argentino chega em boa fase e muito forte em casa, enquanto o Rubro-Negro vive grande momento na competição e lidera com 100% de aproveitamento.

O cenário aponta para um jogo equilibrado, com intensidade e poucos espaços.

O Estudiantes soma 17 jogos na temporada, com 10 vitórias, quatro empates e três derrotas, mostrando consistência ao longo do ano.

Na Libertadores, tem uma vitória e um empate, e jogando em La Plata costuma impor ritmo forte, principalmente em jogos grandes.

O Flamengo lidera o grupo com duas vitórias em dois jogos e chega confiante. Na temporada, soma 27 partidas, com 15 vitórias, quatro empates e oito derrotas.

A equipe tem evoluído sob o comando de Leonardo Jardim e apresenta um modelo de jogo mais organizado, mesmo atuando fora de casa.

Prováveis escalações de Estudiantes x Flamengo

Estudiantes: Fernando Muslera, Eric Meza, Ramiro Funes Mori, Santiago Núñez, Gaston Benedetti, Lucas Piovi, Mikel Amondarain, Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Brian Aguirre, Guido Carrillo;

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Nicolás de la Cruz, Evertton Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro.

Equilíbrio técnico favorece divisão de pontos

O confronto reúne duas equipes bem organizadas e com momentos positivos na temporada. O Estudiantes, jogando em casa, deve tentar impor intensidade e dificultar a construção do Flamengo, principalmente nos minutos iniciais.

O Rubro-Negro, por sua vez, tem qualidade para controlar o jogo e responder nos momentos certos, sem se expor excessivamente.

Em um cenário onde as forças se equilibram e os detalhes fazem a diferença, o empate aparece como um resultado bastante plausível.

Palpite 1 para Estudiantes x Flamengo: Empate, com odds de 2.95 na bet365

Veja odds para resultado da partida

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Jogo mais estudado limita número de gols

A tendência é de um confronto mais estratégico, principalmente pelo peso da partida dentro do grupo. Nenhuma das equipes deve se expor excessivamente, priorizando organização e controle ao longo dos 90 minutos.

O Estudiantes costuma ser sólido defensivamente em casa, enquanto o Flamengo tem mostrado maior equilíbrio entre ataque e defesa.

Com menos espaços e um ritmo mais controlado, o cenário favorece um placar mais enxuto.

Palpite 2 para Estudiantes x Flamengo: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.55 na bet365

Qualidade ofensiva pode decidir em momentos pontuais

Mesmo com tendência de jogo mais fechado, as duas equipes possuem qualidade suficiente para encontrar o gol em momentos específicos. O Estudiantes deve criar oportunidades jogando em casa, principalmente em bolas paradas e transições.

O Flamengo, por sua vez, tem um ataque eficiente e pode aproveitar qualquer espaço deixado.

Em um jogo de alto nível, onde poucas chances podem ser decisivas, a tendência é de gols para ambos os lados ao longo da partida.