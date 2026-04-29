Confira os palpites Cerro Porteño x Palmeiras, para o confronto em Assunção, nesta quarta-feira (29), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Cerro Porteño x Palmeiras

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Nossa análise: Momento das equipes

Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores em um confronto importante para a definição da chave.

O time paraguaio tenta se firmar na disputa, enquanto o Verdão chega como referência do grupo e com uma das melhores campanhas da temporada.

O cenário aponta para um jogo competitivo, mas com leve vantagem para os brasileiros.

O Cerro soma 18 jogos no ano, com 11 vitórias, três empates e quatro derrotas, números que mostram consistência. Na Libertadores, a equipe tem uma vitória e uma derrota, ocupando a 3ª posição.

Jogando em Assunção, costuma ser forte, com intensidade e pressão sobre os adversários.

O Palmeiras vive fase dominante. Em 27 jogos, soma 20 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. Na Libertadores, lidera o grupo com uma vitória e um empate.

A equipe de Abel Ferreira mantém alto nível competitivo, com organização tática e eficiência nos momentos decisivos.

Prováveis escalações de Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño: Alexis Martín, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Abel Luciatti, Guillermo Benítez, Edgar Torales, Piris da Motta, Jorge Morel, Marcelo Chaparro, Pablo Vegetti, Jonathan Torres;

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Murilo, Bruno Fuchs, Arthur Gabriel, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Ramón Sosa, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopez.

Palmeiras aproveita consistência e encontra vantagem mesmo fora

O Palmeiras chega com maior estabilidade e um modelo de jogo consolidado, o que faz diferença em confrontos fora de casa. A equipe sabe controlar o ritmo, alternar intensidade e explorar os momentos certos para atacar.

O Cerro Porteño deve tentar pressionar, principalmente no início, mas pode ter dificuldades para sustentar esse nível ao longo da partida.

Em um jogo onde a experiência e a consistência pesam, o Verdão tem boas condições para sair com a vitória.

Palpite 1 para Cerro Porteño x Palmeiras: Palmeiras vence, com odds de 1.98 na Betano

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Jogo mais travado mantém placar enxuto

A tendência é de um confronto mais estudado, com o Cerro buscando intensidade e o Palmeiras controlando o ritmo. O time brasileiro não costuma se expor fora de casa e prioriza a organização defensiva.

Com menos espaços e maior equilíbrio em boa parte do jogo, as chances claras tendem a ser reduzidas. Esse cenário favorece um placar mais baixo ao longo dos 90 minutos.

Palpite 2 para Cerro Porteño x Palmeiras: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.62 na Betano

Sistema defensivo do Verdão limita ações do adversário

O Palmeiras apresenta uma das defesas mais sólidas entre os times brasileiros na temporada, com boa compactação e leitura de jogo. Mesmo atuando fora de casa, a equipe consegue controlar bem as investidas adversárias.

O Cerro Porteño pode ter dificuldades para criar oportunidades claras diante dessa organização.

Com um jogo mais controlado e poucas brechas, a tendência é de apenas um lado conseguir balançar as redes.