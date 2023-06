Betano ou bet365: Onde abrir uma conta para apostar?

Está em dúvida sobre qual casa de apostas escolher, Betano ou bet365?

Essa é uma dúvida muito comum uma vez que ambos operadores se posicionam entre os melhores sites de apostas do mercado brasileiro.

Para ajudá-lo a tomar a melhor decisão de uma plataforma de aposta online confiável e segura, trazemos este guia comparativo. Assim, você poderá encontrar em que se destaca cada site de apostas esportivas.

Betano ou bet365? Betano bet365 Bônus de boas-vindas para apostas esportivas 97 99 Mercado de apostas 99 98 Odds 99 99 Aplicativo 95 100 Transmissão ao vivo 98 98 Nota final (de 1 a 100) 97 99 Crie sua conta! Apostar na Betano Apostar na bet365

Bônus de boas vindas: bet365

O bônus de boas vindas é um dos primeiros aspectos que a maioria dos apostadores presta atenção na hora de escolher onde criar uma conta. De maneira geral, a oferta de boas vindas são uma estratégia para atrair novos clientes.

No entanto, além do valor nominal que o jogador pode obter com uma oferta, é importante ler os seus termos e condições (T&C). Ou seja, cada promoção tem regulamentos específicos que devem ser cumpridos antes que o usuário possa sacar seus ganhos.

A Betano ou bet365 oferecem ofertas de boas vindas com termos relativamente acessíveis para os seus clientes.

A oferta da Betano é de até R$ 500 para os novos clientes da sua seção de apostas esportivas. Ao usar o código promocional Betano no cadastro, a casa dobra o valor do primeiro depósito. Dessa maneira, ao depositar R$ 500, o apostador começa com um saldo de R$ 1.000 para começar a apostar.

Por outro lado, os usuários novos da bet365 podem usar o código bônus bet365 (O código de bônus pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma) e obter um bônus após cumprir os termos. Visite o site para ler os termos completos da oferta.

Para encontrar informações detalhadas de cada um dos bônus da Betano ou bet365, você pode ler nossas páginas sobre código bônus bet365 e código promocional Betano.

Mercados de apostas: Betano

Outro aspecto importante quando se trata de escolher um site de apostas é a variedade de opções que este oferece. É importante deixar claro que a quantidade de mercados pode variar bastante em cada esporte, assim como em cada competição.

Por possuir presença internacional, ambos os operadores possuem uma boa cobertura esportiva que abrange modalidades tradicionais e pouco convencionais. Isso inclui as populares apostas em futebol, basquete, vôlei, tênis, MMA, corridas de cavalos e mais.

No entanto, verdade seja dita, para a grande maioria dos apostadores brasileiros, o futebol é o que realmente interessa. Portanto, é muito importante comparar a quantidade de mercados de futebol disponível em cada operador.

A Betano possui uma cobertura especialmente ampla quando se trata do futebol brasileiro. A casa entrou no mercado nacional com força e cobre desde o Brasileirão até a Série D do campeonato. Sem falar em Copa do Brasil, estaduais e os melhores torneios continentais e internacionais.

Isso inclui obviamente as grandes ligas europeias como a Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Eredivisie, Serie A e muitas outras que tem protagonismo no velho continente. A bet365 tampouco deixa a desejar, destacando-se ainda mais quando o assunto são apostas ao vivo.

Comparação de mercados entre Betano ou bet365

Se você ainda não está decidido entre Betano ou bet365, pode ser que uma comparação mais objetiva pode ajudá-lo. Para isso, fizemos uma investigação dos principais esportes e mercados presentes em cada operador.

Em primeiro lugar, com relação à quantidade de esportes e modalidades disponíveis para apostar, a Betano leva uma ligeira vantagem. A casa tem algumas modalidades exclusivas como apostas em política e diversos eventos de entretenimento como séries, programas de TV, reality shows, etc.

Por outro lado, também tomamos um evento específico para olhar com mais detalhes a variedade de opções disponíveis. Só para ilustrar, para o jogo do Flamengo vs. Cruzeiro disputado pela oitava rodada do Brasileirão, encontramos várias opções de mercados em ambos sites.

Isso inclui as opções mais populares das apostas online pré-jogo como:

Ambos marcam

Total de gols

Mais/menos cartões

Dupla chance

Placar exato

Handicaps

Entre outros…

O grande diferencial são os mercados especiais, onde a Betano se destaca com alguns mercados que a bet365 não oferece para a partida. Por exemplo, margem de vitória, método do primeiro gol (cabeça, pênalti, chute, etc.), se haverá um pênalti para cada uma das equipes e assim por diante.

De maneira geral, a casa de apostas conta com mais opções disponíveis no pré-jogo. No entanto, é sempre importante ressaltar que isso pode variar em outros eventos disponíveis em cada site de apostas esportivas.

Odds: Betano

As odds ou cotações são sempre um critério usado para definir qual casa de apostas é melhor. Afinal, elas estão diretamente correlacionadas com o valor que o apostador obtém por acertar um palpite em qualquer mercado. Elas sempre estão sujeitas a alterações por parte dos sites de apostas.

Além disso, as cotações são variáveis para cada competição, evento ou partida, assim que as comparações de odds tem como base mostrar selecionar mercados aleatórios do mesmo evento em duas casas de apostas e comparar os valores.

Nesse sentido, quem é melhor nas odds, Betano ou bet365?

Se tomamos como exemplo o mesmo jogo do Flamengo vs. Cruzeiro pela oitava rodada do campeonato brasileiro em ambas casas, vimos valores bem semelhantes. Por isso, esse é um critério que deve ser avaliado jogo a jogo.

Novamente, ressalta-se que as cotações podem mudar a qualquer momento. Para conferir valores atualizados, você pode visitar os sites oficiais da bet365 e Betano.

Aplicativo: bet365

Os aplicativos de apostas fazem toda a diferença para os clientes que preferem apostar no celular. Seja no Android ou iOS, um aplicativo nativo roda melhor no sistema operacional e permite ao usuário desfrutar de mais funcionalidades.

Na hora de escolher entre Betano ou bet365, este também é um critério válido. Ambos os sites possuem apps de apostas disponíveis. No entanto, a Betano fica atrás neste quesito. Isso acontece não pela qualidade do app em si, senão pela compatibilidade reduzida.

A Betano possui o seu app apenas para Android, que pode ser baixado por meio do site oficial da casa. A bet365 conta com apps para ambos sistemas operacionais, mas, na prática, devido às restrições da Apple, os apostadores com residência no Brasil não conseguem baixar o app para iOS facilmente. Assim, a disponibilidade do app depende da região.

Isso significa que em caso de ter um iPhone, em ambos sites de apostas, os brasileiros provavelmente terão que usar a plataforma móvel. Basicamente, o site móvel otimizado para o navegador do celular.

Assim como os apps, o site mobile conta com todos os principais recursos para apostas e gestão da conta na Betano ou bet365. Porém, o aplicativo da bet365 é um pouco mais fluído e leve quando comparado ao da casa concorrente.

Transmissão ao vivo: bet365

O live streaming é algo relativamente novo no mundo das casas de apostas, mas cada vez mais plataformas contam com esse recurso. Por meio deles, os apostadores da Betano ou bet365 podem acessar transmissões de eventos esportivos em tempo real.

Ambas casas de apostas esportivas contam com as transmissões em suas plataformas. No entanto, a variedade de eventos depende de muitos fatores e não todos os jogos/partidas possuem streaming disponível. Existem algumas restrições de localização.

Além disso, para poder acessar as transmissões, os clientes precisam cumprir certos requisitos. Por exemplo, possuir uma conta ativa com saldo ou fez uma aposta nas últimas 24 horas. Apesar de não precisar pagar para ver os jogos na Betano ou bet365, é preciso ter algum valor na conta disponível para eventualmente apostar.

A Betano conta com transmissões de vários esportes, incluindo o futebol, basquete, tênis, e-Sports, entre outros. Devido a sua presença mais ampla em vários países, a bet365 conta com mais licenças para transmissão de alguns eventos.

Para fazer uma comparação completa entre os eventos disponíveis com transmissão ao vivo para assistir, visite os sites oficiais das bet365 e Betano.

Nosso veredito: Betano ou bet365, qual é melhor?

Ao comparar entre a Betano ou bet365, concluímos que ambos sites de apostas oferecem vantagens e benefícios ao apostador brasileiro.

Por um lado, a bet365 se destaca entre os apostadores iniciantes por seu site e apps intuitivos.

Já a Betano se destaca com odds competitivas e variedade de mercados para apostar.

No geral, a bet365 obteve melhor avaliação nos critérios definidos. Para conhecer mais sobre as casas de apostas, confira nossos artigos sobre Betano para iniciantes e bet365 Brasil.