Cartões dominam o Brasileirão: Tendência cresce e abre oportunidades

O Brasileirão 2026 começa a mostrar um novo padrão. Menos controle, mais faltas e um número crescente de cartões

Mercado Odds na F12 Bet Mais de 4.5 cartões em Corinthians x Vasco 3.75 Mais de 4.5 cartões em Bragantino x Palmeiras 2.50 Mais de 4.5 cartões em Bahia x Santos 1.95 Mais de 4.5 cartões em Atlético-MG x Flamengo 2.20

Essas odds são da F12 Bet e podem sofrer alterações.

Rodadas recentes reforçam o cenário

Os últimos jogos deixaram um sinal claro. Foram oito cartões vermelhos nas duas últimas rodadas, número alto mesmo para um campeonato já intenso. Esse tipo de dado não aparece isolado. Ele costuma ser reflexo de um conjunto: arbitragem mais rigorosa, jogos mais disputados e equipes com dificuldade de controlar o ritmo.

Além disso, o volume de cartões amarelos segue elevado. Isso aumenta a probabilidade de expulsões, seja por segunda advertência ou por lances mais duros. Quando o jogo fica mais truncado, a tendência é de mais interrupções, mais faltas e mais decisões disciplinares.

Corinthians e Bragantino puxam a média

Os jogos de Corinthians e Red Bull Bragantino vêm puxando essa tendência. Ambos apresentam média superior a seis cartões por partida, o que coloca essas equipes entre as mais relevantes nesse tipo de leitura.

Não se trata apenas de jogos isolados. Existe um padrão de comportamento. São equipes que participam de partidas mais físicas, com disputas intensas e menor controle ao longo dos 90 minutos. Isso aumenta o número de faltas e, consequentemente, de cartões.

Bragantino x Palmeiras: histórico consistente

O confronto entre Red Bull Bragantino e Palmeiras é um dos mais claros nesse sentido. Em três dos últimos quatro encontros, o jogo teve seis ou mais cartões.

Esse tipo de repetição não é comum por acaso. Mostra um confronto com histórico de intensidade, faltas frequentes e pouca margem para controle disciplinar.

Além disso, o recente momento do Palmeiras como visitante reforça essa leitura. No último jogo fora de casa, foram três cartões amarelos e dois vermelhos, um número elevado mesmo para os padrões do campeonato. Isso indica dificuldade em controlar o jogo quando pressionado.

Bahia x Santos mantém regularidade

Outro jogo que entra nesse radar é o Bahia contra o Santos. Aqui, o destaque não está no pico, mas na consistência.

Os jogos do Bahia têm média de 5.4 cartões por partida, enquanto o Santos gira em torno de cinco cartões por jogo. Não são números extremos, mas são estáveis. E estabilidade, nesse tipo de mercado, é tão importante quanto volume.

Quando duas equipes com esse perfil se enfrentam, o mais comum é manter o padrão. Não há muitos sinais de um jogo limpo ou com poucas faltas. Pelo contrário, a tendência é de continuidade.

Flamengo x Atlético-MG: tensão recorrente

O confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro também reforça esse cenário. Os jogos do Flamengo têm média de 5.2 cartões por partida, número consistente dentro do campeonato.

No último encontro entre as equipes, foram cinco amarelos e um vermelho, mantendo o padrão de alta intensidade. Além disso, existe um detalhe importante: houve cartão vermelho nos últimos três confrontos entre eles nesse estádio.

Isso mostra que não se trata apenas de média geral, mas de um confronto específico que tende a gerar tensão. Rivalidade, contexto e histórico ajudam a explicar esse comportamento.

O padrão está mais forte do que parece

O ponto principal não é um jogo isolado. É o conjunto. Diferentes equipes, diferentes confrontos, mas o mesmo comportamento: mais faltas, mais cartões e mais decisões disciplinares.

Esse tipo de padrão costuma ser subestimado no início. O mercado demora algumas rodadas para ajustar completamente as linhas. E é justamente nesse intervalo que aparecem as melhores leituras.

Além disso, o aumento de cartões não depende apenas da arbitragem. Ele vem da forma como os jogos estão sendo disputados. Intensidade alta, menos controle e mais disputas diretas.

Onde está o valor?

O valor está em entender o comportamento antes que ele seja totalmente precificado. Jogos com histórico recente forte, médias elevadas e confrontos diretos com tensão tendem a manter o padrão.

Mais do que escolher um vencedor, o foco aqui é outro. É identificar o tipo de jogo. E, neste momento, o tipo de jogo no Brasileirão é claro. Partidas mais físicas, mais interrompidas e com alta probabilidade de cartões.