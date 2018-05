I club che hanno portato più giocatori ai Mondiali: comanda l'Inter

L'Italia primeggia nella classifica dei club con più giocatori nella storia dei Mondiali: Inter prima con 117, a seguire la Juventus con 115.

Se non altro, nei mesi delle lacrime per la mancata convocazione ai Mondiali russi, l'Italia primeggia in qualcosa: due nostre rappresentanti sono in vetta alla classifica dei club che hanno portato il maggior numero di giocatori ai Mondiali.

In vetta, per la precisione, c'è l'Inter: ben 117 giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra hanno avuto anche l'onore di partecipare ad almeno un'edizione di un Mondiale. A seguire c'è la Juventus, con 115. Terzo il Barcellona, che completa il podio con 111 calciatori.

Il record dell'Inter risale all'edizione del 2002, quella disputata in Giappone e Corea del Sud: 13 giocatori. Quello della Juventus, invece, ad Argentina 1978: 9. In quel caso, tutti volati in Sudamerica per vestire la maglia dell'Italia.

I 20 CLUB CON PIÙ GIOCATORI AI MONDIALI