FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスC決勝でコソボ代表とトルコ代表が対戦する。
本記事では、コソボ代表vsトルコ代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスC決勝でコソボ代表とトルコ代表が対戦する。
本記事では、コソボ代表vsトルコ代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスC決勝、コソボ代表とトルコ代表の一戦は、現地時間3月31日(火)20:45、日本時間4月1日(水)3:45にキックオフを迎える。試合はコソボのホームゲームとなり、会場はプリシュティナにある「ファディル・ヴォクリ・スタジアム」だ。
コソボ代表vsトルコ代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：0回
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：79位
▽GK
アリヤネット・ムリッチ （サッスオーロ／イタリア）
ヴィサル・ベカイ （ティラナ／アルバニア）
アミル・サイピ （ルガーノ／スイス）
▽DF
フロラン・ハデルジョナイ （アランヤスポル／トルコ）
フィダン・アリティ （アランヤスポル／トルコ）
イリル・クラスニキ （ポリーシャ・ジトーミル）
クレシュニク・ハイリジ （シオン／スイス）
メルギム・ヴォイヴォダ （コモ／イタリア）
ディオン・ガラペニ （ヴィスワ・プウォツク／ポーランド）
アルビアン・ハイダリ （ホッフェンハイム／ドイツ）
▽MF
エルヴィス・レジュベツァイ （アウクスブルク／ドイツ）
フローレント・ムスリヤ （デュッセルドルフ／ドイツ）
エドン・ジェグロヴァ （ユヴェントス／イタリア）
ヴァロン・ベリシャ （チューリッヒ／スイス）
ヴェルディン・ホジャ （ルビン・カザン／ロシア）
リンドン・エメルラーフ （ポリッシャ・ジトーミル／ウクライナ）
▽FW
ミロト・ラシカ （ベシクタシュ／トルコ）
アルビオン・ラフマニ （スパルタ・プラハ／チェコ）
フィスニク・アスラニ （ホッフェンハイム／ドイツ）
エルマル・クラスニキ （レギア・ワルシャワ／ポーランド）
ヴェダト・ムリキ （マジョルカ／スペイン）
バトン・ザベルジャ （メタリスト1925ハルキウ／ウクライナ）
▽監督
フランコ・フォーダ
ワールドカップ出場：2回
最高成績：3位(2002)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：25位
▽GK
アルタイ・バユンドゥル （マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
メルト・ギュノク （フェネルバフチェ）
ムハメド・シェンゲゼル （バシャクシェヒル）
ウグルカン・チャクル （ガラタサライ）
▽DF
アブドゥルケリム・バルダクチ （ガラタサライ）
アフメッジャン・カプラン （NECナイメヘン／オランダ）
エレン・エルマリ （ガラタサライ）
フェルディ・カディオグル （ブライトン／イングランド）
メリフ・デミラル （アル・アハリ／サウジアラビア）
メルト・ミュルドゥル （フェネルバフチェ）
ムスタファ・エスキヘラチ （トラブゾンスポル）
オザン・カバク （ホッフェンハイム／ドイツ）
サメト・アカイドゥン （チャイクル・リゼスポル）
ゼキ・チェリク （ローマ／イタリア）
▽MF
アタカン・カラソル （シュトゥットガルト／ドイツ）
ハカン・チャルハノール （インテル／イタリア）
イスマイル・ユクセキ （フェネルバフチェ）
カーン・アイハン （ガラタサライ）
オルクン・コクチュ （ベシクタシュ）
サリフ・エズジャン （ドルトムント／ドイツ）
▽FW
アラル・シムシル （ミッティラン／デンマーク）
アルダ・ギュレル （レアル・マドリー／スペイン）
バルシュ・ユルマズ （ガラタサライ）
デニズ・ギュル （ポルト／ポルトガル）
イルファン・カフヴェジ （カスムパシャ）
ケナン・ユルディズ （ユヴェントス／イタリア）
ケレム・アクトゥルコール （フェネルバフチェ）
オーウズ・アイドゥン （フェネルバフチェ）
セミフ・クルチソイ （カリアリ／イタリア）
ユヌス・アクギュン （ガラタサライ）
▽監督
ヴィンチェンツォ・モンテッラ