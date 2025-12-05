このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
World cup group stage
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ2026組み合わせ一覧 日本の対戦相手・死の組はどこ？

【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせが決定。日本代表はグループステージでどこと対戦するのだろうか。

2026年W杯はDAZNが全試合ライブ配信！

DAZN

FIFAワールドカップ2026は『DAZN』が全104試合をライブ配信！

日本戦は全試合無料

日本時間12月6日(土)午前2時～W杯抽選会も無料配信

DAZN

W杯抽選会はDAZNで無料ライブ配信

今すぐ視聴

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催され、グループステージの組み合わせが決定した。日本代表はグループ○に入り、○○○、△△△、□□□と対戦する。

本記事では、ワールドカップ2026グループステージの組み合わせを紹介する。

  • World cup group stage

    W杯グループステージ組み合わせ一覧

    グループチーム1チーム2チーム3チーム4
    Aメキシコ南アフリカ韓国欧州プレーオフパスD
    Bカナダ欧州プレーオフパスAカタールスイス
    Cブラジルモロッコハイチスコットランド
    Dアメリカパラグアイオーストラリア欧州プレーオフパスC
    Eドイツキュラソーコートジボワールエクアドル
    Fオランダ日本欧州プレーオフパスBチュニジア
    Gベルギーエジプトイランニュージーランド
    Hスペインカーボ・ヴェルデサウジアラビアウルグアイ
    Iフランスセネガル大陸間プレーオフパス2ノルウェー
    Jアルゼンチンアルジェリアオーストリアヨルダン
    Kポルトガル大陸間プレーオフパス1ウズベキスタンコロンビア
    Lイングランドクロアチアガーナパナマ
    • 広告
  • japan(C)Getty images

    日本代表の対戦相手は？

    日本代表はグループFに入り、オランダ、欧州プレーオフパスBの勝者、チュニジアと対戦する。

    欧州プレーオフパスBからの出場国はウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれかとなる。

    仮に日本代表がグループ首位通過した場合、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）では、グループCの2位と対戦する。2位の場合はグループCの1位と激突し、グループ3位となり、各組3位チームの上位8カ国に入れば、決勝トーナメント1回戦でグループA/B/D/E/Iの1位と対戦する。

    なお、グループCはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居している。

    国名大陸
    オランダ欧州
    日本アジア
    欧州プレーオフパスB
    (ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア)    		欧州
    チュニジアアフリカ

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループC 2位
    • 2位 ⇒ グループC 1位
    • 3位 ⇒ グループA/B/D/E/I 1位
  • World Cup 2026 guide desktopGOAL

    W杯出場国一覧

    大陸連盟出場回数最高成績
    CONCACAF（北中米カリブ海）カナダ2大会連続3回目グループリーグ敗退
    メキシコ9大会連続18回目ベスト8
    アメリカ2大会連続12回目3位
    パナマ2大会ぶり2回目グループリーグ敗退
    キュラソー初出場-
    ハイチ13大会ぶり2回目グループリーグ敗退
    AFC（アジア）イラン4大会連続7回目グループリーグ敗退
    ウズベキスタン初出場-
    韓国11大会連続12回目4位
    ヨルダン初出場-
    日本8大会連続8回目ベスト16
    オーストラリア6大会連続7回目ベスト16
    カタール2大会連続2回目グループリーグ敗退
    サウジアラビア3大会連続7回目ベスト16
    CAF（アフリカ）エジプト2大会ぶり4回目グループリーグ敗退
    セネガル3大会連続4回目ベスト8
    南アフリカ共和国4大会ぶり4回目グループリーグ敗退
    カーボベルデ初出場-
    モロッコ3大会連続7回目4位
    コートジボワール3大会ぶり4回目グループリーグ敗退
    アルジェリア3大会ぶり5回目ベスト16
    チュニジア3大会連続7回目グループリーグ敗退
    ガーナ2大会連続5回目ベスト8
    CONMEBOL（南米）アルゼンチン14大会連続19回目優勝(3)
    エクアドル2大会連続5回目ベスト16
    コロンビア2大会ぶり7回目ベスト8
    ウルグアイ5大会連続15回目優勝(2)
    ブラジル23大会連続23回目優勝(5)
    パラグアイ4大会ぶり9回目ベスト8
    OFC（オセアニア）ニュージーランド4大会ぶり3回目グループリーグ敗退
    UEFA（ヨーロッパ）ドイツ19大会連続21回目優勝(4)
    スイス6大会連続13回目ベスト8
    スコットランド7大会ぶり9回目グループリーグ敗退
    フランス8大会連続17回目優勝(2)
    スペイン13大会連続17回目優勝(1)
    ポルトガル7大会連続9回目3位
    オランダ2大会連続12回目準優勝
    オーストリア7大会ぶり8回目3位
    ノルウェー7大会ぶり4回目ベスト16
    ベルギー4大会連続15回目3位
    イングランド8大会連続17回目優勝(1)
    クロアチア4大会連続7回目準優勝
    欧州プレーオフ パスA(イタリア・北アイルランド・ウェールズ・ボスニア・ヘルツェゴビナ)-
    欧州プレーオフ パスB(ウクライナ・スウェーデン・ポーランド・アルバニア)-
    欧州プレーオフ パスC(トルコ・ルーマニア・スロバキア・コソボ)-
    欧州プレーオフ パスD(デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)-
    CAF/Concacaf/OFC大陸間プレーオフ パス1(ニューカレドニア・ジャマイカ・DRコンゴ)-
    AFC/Concacaf/CONMEBOL大陸間プレーオフ パス2(ボリビア・スリナム・イラク)-

  • グループA

    国名大陸
    メキシコ北中米カリブ海
    南アフリカアフリカ
    韓国アジア
    欧州プレーオフパスD
    (デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)    		欧州

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループC/E/F/H/I 3位
    • 2位 ⇒ グループB 2位
    • 3位 ⇒ グループE/G 1位

  • グループB

    国名大陸
    カナダ北中米カリブ海
    欧州プレーオフパスA
    (イタリア・北アイルランド・ウェールズ・ボスニア・ヘルツェゴビナ)    		欧州
    カタールアジア
    スイス欧州

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループE/F/G/I/J 3位
    • 2位 ⇒ グループA 2位
    • 3位 ⇒ グループD/E 1位

  • グループC

    国名大陸
    ブラジル南米
    モロッコアフリカ
    ハイチ北中米カリブ海
    スコットランド欧州

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループF 2位
    • 2位 ⇒ グループF 1位
    • 3位 ⇒ グループA/E/I 1位

  • グループD

    国名大陸
    アメリカ北中米カリブ海
    パラグアイ南米
    オーストラリアアジア
    欧州プレーオフパスC
    (トルコ・ルーマニア・スロバキア・コソボ)    		欧州

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループB/E/F/I/J 3位
    • 2位 ⇒ グループG 2位
    • 3位 ⇒ グループE/I/K 1位

  • グループE

    国名大陸
    ドイツ欧州
    キュラソー北中米カリブ海
    コートジボワールアフリカ
    エクアドル南米

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループA/B/C/D/F 3位
    • 2位 ⇒ グループI 2位
    • 3位 ⇒ グループA/B/D/G/K/L 1位

  • グループF

    国名大陸
    オランダ欧州
    日本アジア
    欧州プレーオフパスB
    (デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)    		欧州
    チュニジアアフリカ

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループC 2位
    • 2位 ⇒ グループC 1位
    • 3位 ⇒ グループA/B/D/E/I 1位

  • グループG

    国名大陸
    ベルギー欧州
    エジプトアフリカ
    イランアジア
    ニュージーランドオセアニア

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループA/E/H/I/J 3位
    • 2位 ⇒ グループD 2位
    • 3位 ⇒ グループB/I 1位

  • グループH

    国名大陸
    スペイン欧州
    カーボ・ヴェルデアフリカ
    サウジアラビアアジア
    ウルグアイ南米

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループJ 2位
    • 2位 ⇒ グループJ 1位
    • 3位 ⇒ グループA/G/I/L 1位

  • グループI

    国名大陸
    フランス欧州
    セネガルアフリカ
    大陸間プレーオフパス2
    (ボリビア・スリナム・イラク)    		-
    ノルウェー欧州

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループC/D/F/G/H 3位
    • 2位 ⇒ グループE 2位
    • 3位 ⇒ グループB/D/K/L 1位

  • グループJ

    国名大陸
    アルゼンチン南米
    アルジェリアアフリカ
    オーストリア欧州
    ヨルダンアジア

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループH 2位
    • 2位 ⇒ グループH 1位
    • 3位 ⇒ グループB/G/K/L 1位

  • グループK

    国名大陸
    ポルトガル南米・欧州
    大陸間プレーオフパス1
    (ニューカレドニア・ジャマイカ・DRコンゴ)    		-
    ウズベキスタンアジア
    コロンビア南米

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループD/E/I/J/L 3位
    • 2位 ⇒ グループL 2位
    • 3位 ⇒ グループL 1位

  • グループL

    国名大陸
    イングランド欧州
    クロアチア欧州
    ガーナアフリカ
    パナマ北中米カリブ海

    ■決勝トーナメント1回戦対戦相手

    • 1位 ⇒ グループE/H/I/J/K 3位
    • 2位 ⇒ グループK 2位
    • 3位 ⇒ グループK 1位
  • World Cup draw GFXGetty/GOAL

    北中米ワールドカップ2026 関連情報