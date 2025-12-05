FIFAワールドカップ2026組み合わせ一覧 日本の対戦相手・死の組はどこ？

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催され、グループステージの組み合わせが決定した。日本代表はグループ○に入り、○○○、△△△、□□□と対戦する。
本記事では、ワールドカップ2026グループステージの組み合わせを紹介する。
|グループ
|チーム1
|チーム2
|チーム3
|チーム4
|A
|メキシコ
|南アフリカ
|韓国
|欧州プレーオフパスD
|B
|カナダ
|欧州プレーオフパスA
|カタール
|スイス
|C
|ブラジル
|モロッコ
|ハイチ
|スコットランド
|D
|アメリカ
|パラグアイ
|オーストラリア
|欧州プレーオフパスC
|E
|ドイツ
|キュラソー
|コートジボワール
|エクアドル
|F
|オランダ
|日本
|欧州プレーオフパスB
|チュニジア
|G
|ベルギー
|エジプト
|イラン
|ニュージーランド
|H
|スペイン
|カーボ・ヴェルデ
|サウジアラビア
|ウルグアイ
|I
|フランス
|セネガル
|大陸間プレーオフパス2
|ノルウェー
|J
|アルゼンチン
|アルジェリア
|オーストリア
|ヨルダン
|K
|ポルトガル
|大陸間プレーオフパス1
|ウズベキスタン
|コロンビア
|L
|イングランド
|クロアチア
|ガーナ
|パナマ
日本代表はグループFに入り、オランダ、欧州プレーオフパスBの勝者、チュニジアと対戦する。
欧州プレーオフパスBからの出場国はウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれかとなる。
仮に日本代表がグループ首位通過した場合、決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）では、グループCの2位と対戦する。2位の場合はグループCの1位と激突し、グループ3位となり、各組3位チームの上位8カ国に入れば、決勝トーナメント1回戦でグループA/B/D/E/Iの1位と対戦する。
なお、グループCはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが同居している。
|国名
|大陸
|オランダ
|欧州
|日本
|アジア
|欧州プレーオフパスB
(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア)
|欧州
|チュニジア
|アフリカ
|大陸連盟
|国
|出場回数
|最高成績
|CONCACAF（北中米カリブ海）
|カナダ
|2大会連続3回目
|グループリーグ敗退
|メキシコ
|9大会連続18回目
|ベスト8
|アメリカ
|2大会連続12回目
|3位
|パナマ
|2大会ぶり2回目
|グループリーグ敗退
|キュラソー
|初出場
|-
|ハイチ
|13大会ぶり2回目
|グループリーグ敗退
|AFC（アジア）
|イラン
|4大会連続7回目
|グループリーグ敗退
|ウズベキスタン
|初出場
|-
|韓国
|11大会連続12回目
|4位
|ヨルダン
|初出場
|-
|日本
|8大会連続8回目
|ベスト16
|オーストラリア
|6大会連続7回目
|ベスト16
|カタール
|2大会連続2回目
|グループリーグ敗退
|サウジアラビア
|3大会連続7回目
|ベスト16
|CAF（アフリカ）
|エジプト
|2大会ぶり4回目
|グループリーグ敗退
|セネガル
|3大会連続4回目
|ベスト8
|南アフリカ共和国
|4大会ぶり4回目
|グループリーグ敗退
|カーボベルデ
|初出場
|-
|モロッコ
|3大会連続7回目
|4位
|コートジボワール
|3大会ぶり4回目
|グループリーグ敗退
|アルジェリア
|3大会ぶり5回目
|ベスト16
|チュニジア
|3大会連続7回目
|グループリーグ敗退
|ガーナ
|2大会連続5回目
|ベスト8
|CONMEBOL（南米）
|アルゼンチン
|14大会連続19回目
|優勝(3)
|エクアドル
|2大会連続5回目
|ベスト16
|コロンビア
|2大会ぶり7回目
|ベスト8
|ウルグアイ
|5大会連続15回目
|優勝(2)
|ブラジル
|23大会連続23回目
|優勝(5)
|パラグアイ
|4大会ぶり9回目
|ベスト8
|OFC（オセアニア）
|ニュージーランド
|4大会ぶり3回目
|グループリーグ敗退
|UEFA（ヨーロッパ）
|ドイツ
|19大会連続21回目
|優勝(4)
|スイス
|6大会連続13回目
|ベスト8
|スコットランド
|7大会ぶり9回目
|グループリーグ敗退
|フランス
|8大会連続17回目
|優勝(2)
|スペイン
|13大会連続17回目
|優勝(1)
|ポルトガル
|7大会連続9回目
|3位
|オランダ
|2大会連続12回目
|準優勝
|オーストリア
|7大会ぶり8回目
|3位
|ノルウェー
|7大会ぶり4回目
|ベスト16
|ベルギー
|4大会連続15回目
|3位
|イングランド
|8大会連続17回目
|優勝(1)
|クロアチア
|4大会連続7回目
|準優勝
|欧州プレーオフ パスA
|(イタリア・北アイルランド・ウェールズ・ボスニア・ヘルツェゴビナ)
|-
|欧州プレーオフ パスB
|(ウクライナ・スウェーデン・ポーランド・アルバニア)
|-
|欧州プレーオフ パスC
|(トルコ・ルーマニア・スロバキア・コソボ)
|-
|欧州プレーオフ パスD
|(デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)
|-
|CAF/Concacaf/OFC
|大陸間プレーオフ パス1
|(ニューカレドニア・ジャマイカ・DRコンゴ)
|-
|AFC/Concacaf/CONMEBOL
|大陸間プレーオフ パス2
|(ボリビア・スリナム・イラク)
|-
|国名
|大陸
|メキシコ
|北中米カリブ海
|南アフリカ
|アフリカ
|韓国
|アジア
|欧州プレーオフパスD
(デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)
|欧州
|国名
|大陸
|カナダ
|北中米カリブ海
|欧州プレーオフパスA
(イタリア・北アイルランド・ウェールズ・ボスニア・ヘルツェゴビナ)
|欧州
|カタール
|アジア
|スイス
|欧州
|国名
|大陸
|ブラジル
|南米
|モロッコ
|アフリカ
|ハイチ
|北中米カリブ海
|スコットランド
|欧州
|国名
|大陸
|アメリカ
|北中米カリブ海
|パラグアイ
|南米
|オーストラリア
|アジア
|欧州プレーオフパスC
(トルコ・ルーマニア・スロバキア・コソボ)
|欧州
|国名
|大陸
|ドイツ
|欧州
|キュラソー
|北中米カリブ海
|コートジボワール
|アフリカ
|エクアドル
|南米
|国名
|大陸
|オランダ
|欧州
|日本
|アジア
|欧州プレーオフパスB
(デンマーク・北マケドニア・チェコ・アイルランド)
|欧州
|チュニジア
|アフリカ
|国名
|大陸
|ベルギー
|欧州
|エジプト
|アフリカ
|イラン
|アジア
|ニュージーランド
|オセアニア
|国名
|大陸
|スペイン
|欧州
|カーボ・ヴェルデ
|アフリカ
|サウジアラビア
|アジア
|ウルグアイ
|南米
|国名
|大陸
|フランス
|欧州
|セネガル
|アフリカ
|大陸間プレーオフパス2
(ボリビア・スリナム・イラク)
|-
|ノルウェー
|欧州
|国名
|大陸
|アルゼンチン
|南米
|アルジェリア
|アフリカ
|オーストリア
|欧州
|ヨルダン
|アジア
|国名
|大陸
|ポルトガル
|南米・欧州
|大陸間プレーオフパス1
(ニューカレドニア・ジャマイカ・DRコンゴ)
|-
|ウズベキスタン
|アジア
|コロンビア
|南米
|国名
|大陸
|イングランド
|欧州
|クロアチア
|欧州
|ガーナ
|アフリカ
|パナマ
|北中米カリブ海