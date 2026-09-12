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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yuta Tokuma

サッカー日本代表 2026年試合日程・結果・テレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間

日本
ワールドカップ
親善試合

【サッカー日本代表 試合日程・放送予定一覧】2026年の森保ジャパンの試合日程・結果・テレビ放送予定、放送時間一覧。

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サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。

本記事では、サッカー日本代表・森保ジャパンの2026年試合日程、テレビ放送予定などをまとめている。

サッカー日本代表｜試合日程・結果

nakamura-keitoGetty Images

2026年スケジュール

試合日

大会

対戦カード

会場

3/29(日)
2:00

国際親善試合

スコットランド 0-1 日本

ハムデン・パーク
（スコットランド）

4/1(水)
3:45

国際親善試合

イングランド 0-1 日本

ウェンブリー・スタジアム
（イングランド）

5/31(日)
19:25

キリンチャレンジカップ2026

日本 1-0 アイスランド

国立競技場
（東京）

6/15(月)
5:00

FIFAワールドカップ2026
グループステージ第1節

オランダ 2-2 日本

ダラス・スタジアム
（アメリカ）

6/21(日)
13:00

FIFAワールドカップ2026
グループステージ第2節

チュニジア 0-4 日本

エスタディオ・モンテレイ
（メキシコ）

6/26(金)
8:00

FIFAワールドカップ2026
グループステージ第3節

日本 1-1 スウェーデン

ダラス・スタジアム
（アメリカ）

6/30(火)
2:00

FIFAワールドカップ2026
ラウンド32

ブラジル 2-1 日本

ヒューストン・スタジアム
（アメリカ）

9/24(木)
19:05

キリンチャレンジカップ2026

日本 - ウルグアイ

キューアンドエースタジアム
（宮城）

9/28(月)
19:25

キリンチャレンジカップ2026

日本 - ベネズエラ

エディオンピースウイング広島
（広島）

10/1(木)
19:10

キリンカップサッカー2026

日本 - エクアドル

横浜国際総合競技場
（神奈川）

10/5(月)
19:30

キリンカップサッカー2026

日本 - 未定

国立競技場
（東京）

11/14(土)
時間未定

MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日本 - ブラジル

カラン(シンガポール)／シンガポールナショナルスタジアム

11/17(火)
時間未定

MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日本 - パラグアイ

カラン(シンガポール)／シンガポールナショナルスタジアム

2027年スケジュール

試合日

大会

対戦カード

会場

2027/1/11(月)
時間未定

AFCアジアカップ2027
グループF第1戦

日本 - インドネシア

ジェッダ(サウジアラビア)／Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium

2027/1/16(土)
時間未定

AFCアジアカップ2027
グループF第2戦

タイ - 日本

リヤド(サウジアラビア)／Al Shabab Stadium

2027/1/20(水)
時間未定

AFCアジアカップ2027
グループF第3戦

日本 - カタール

リヤド(サウジアラビア)／Imam Mohammed Bin Saud University Stadium

※すべて日本時間
※開催日程・キックオフ時間は変更の可能性があります

サッカー日本代表｜2026年テレビ放送・ネット配信予定

試合日

対戦カード

放送・配信

9/24(木)
19:05

日本 - ウルグアイ

【放送】フジテレビ系列
【配信】TVer

9/28(月)
19:25

日本 - ベネズエラ

【放送】日本テレビ系列
【配信】TVer

10/1(木)
19:10

日本 - エクアドル

【放送】TBS系列
【配信】TVer

10/5(月)
19:30

日本 - 未定

【放送】テレビ朝日系列
【配信】TVer・ABEMA

11/14(土)
時間未定

日本 - ブラジル

【放送】未定
【配信】未定

11/17(火)
時間未定

日本 - パラグアイ

【放送】未定
【配信】未定

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