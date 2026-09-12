サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)の2026年試合日程、結果、テレビ放送予定を紹介する。
本記事では、サッカー日本代表・森保ジャパンの2026年試合日程、テレビ放送予定などをまとめている。
サッカー日本代表｜試合日程・結果Getty Images
2026年スケジュール
試合日
大会
対戦カード
会場
3/29(日)
国際親善試合
スコットランド 0-1 日本
ハムデン・パーク
4/1(水)
国際親善試合
イングランド 0-1 日本
ウェンブリー・スタジアム
5/31(日)
キリンチャレンジカップ2026
日本 1-0 アイスランド
国立競技場
6/15(月)
FIFAワールドカップ2026
オランダ 2-2 日本
ダラス・スタジアム
6/21(日)
FIFAワールドカップ2026
チュニジア 0-4 日本
エスタディオ・モンテレイ
6/26(金)
FIFAワールドカップ2026
日本 1-1 スウェーデン
ダラス・スタジアム
6/30(火)
FIFAワールドカップ2026
ブラジル 2-1 日本
ヒューストン・スタジアム
9/24(木)
キリンチャレンジカップ2026
日本 - ウルグアイ
キューアンドエースタジアム
9/28(月)
キリンチャレンジカップ2026
日本 - ベネズエラ
エディオンピースウイング広島
10/1(木)
キリンカップサッカー2026
日本 - エクアドル
横浜国際総合競技場
10/5(月)
キリンカップサッカー2026
日本 - 未定
国立競技場
11/14(土)
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
日本 - ブラジル
カラン(シンガポール)／シンガポールナショナルスタジアム
11/17(火)
MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
日本 - パラグアイ
カラン(シンガポール)／シンガポールナショナルスタジアム
2027年スケジュール
試合日
大会
対戦カード
会場
2027/1/11(月)
AFCアジアカップ2027
日本 - インドネシア
ジェッダ(サウジアラビア)／Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium
2027/1/16(土)
AFCアジアカップ2027
タイ - 日本
リヤド(サウジアラビア)／Al Shabab Stadium
2027/1/20(水)
AFCアジアカップ2027
日本 - カタール
リヤド(サウジアラビア)／Imam Mohammed Bin Saud University Stadium
※すべて日本時間
※開催日程・キックオフ時間は変更の可能性があります
サッカー日本代表｜2026年テレビ放送・ネット配信予定
試合日
対戦カード
放送・配信
9/24(木)
日本 - ウルグアイ
【放送】フジテレビ系列
9/28(月)
日本 - ベネズエラ
【放送】日本テレビ系列
10/1(木)
日本 - エクアドル
【放送】TBS系列
10/5(月)
日本 - 未定
【放送】テレビ朝日系列
11/14(土)
日本 - ブラジル
【放送】未定
11/17(火)
日本 - パラグアイ
【放送】未定