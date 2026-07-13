マドリーのシーズンが崩壊していくなか、エンバペがその中心に立たされる深刻なピッチ外のドラマを背景に、終盤戦では事態が沸点に達した。

『アスレティック』によると、この27歳の選手は4月下旬のレアル・ベティス戦の前に、クラブの裏方スタッフとの見苦しい口論に巻き込まれ、練習試合で自分をオフサイドと判定したコーチに罵詈雑言を浴びせたという。これは当時クラブを覆っていた全体的に有害な雰囲気を反映するものだった。

その後、エンバペはベティス戦でハムストリングを負傷したが、マドリーの練習場で回復に努めるのではなく、その休養期間を利用して恋人であるスペインの著名な女優エステル・エクスポシトとサルディーニャ島へ休暇に出かけ、クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦していたのとほぼ同じ頃、ヨットの上にいる姿を撮影された。

それは内部からも外部からも批判を招いた決断だった。アルベロアは擁護した一方で、その後オンラインでの「エンバペ退団」請願が拡散し、24時間足らずで約1200万の署名を集め、最終的には7000万を超えた。このストライカーは、マドリーがバルサにタイトルを献上したクラシコを、依然としてコンディション不良と判断されたため欠場し、「不快感」を理由に控え選手たちとの練習を辞退した後、5月中旬のレアル・オビエド戦でベンチに復帰した。

しかし、それはエンバペ自身が異議を唱えたことだった。珍しく途中出場後に立ち止まってメディアに語ったこのフォワードは、自分は「100％」だと明言し、アルベロアから「4番手のストライカー」に降格したと言われたため、試合に先発しなかったのだと主張した。後に、このフランス人の不満はアロンソの解任に端を発するものだったと報じられた。

アルベロアはその直後、それらの主張を否定せざるを得なくなり、エンバペの発言について質問攻めにされた記者会見でこう語った。「彼は私の言葉を誤解したに違いない。私は彼が4番手のストライカーだとは一度も言っていない。4日前には試合のベンチ入りすらできるコンディションになかった選手が、今日先発すべきではなかった」

『アスレティック』は当時、「ロッカールームから役員会まで」エンバペに対する「失望が高まっている」と報じた。広範な批判に対し、彼の陣営は声明でこう述べた。

「批判の一部は、クラブが厳格に管理していた回復期間に関連する要素の過剰な解釈に基づいており、キリアンのチームへの献身と日々の取り組みの実態を反映していない」