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Kylian Mbappe France GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

エンバペ、スペインの批判者を黙らせられるか。W杯準決勝で反撃のチャンス

Analysis
キリアン・エンバペ
フランス
スペイン
ワールドカップ
特集＆コラム
フランス 対 スペイン
レアル・マドリー
ラ・リーガ

キリアン・エンバペは、ワールドカップ準決勝でのスペインとの対戦を誰よりも楽しみにしていることだろう。これは2年前のEURO2024の同じステージでラ・ロハに喫した痛恨の敗北への雪辱を果たす機会であるだけでなく、この攻撃陣にとってはクラブレベルでの波乱に満ちたシーズンを経て、マドリーで声高に批判する者たちへの反論を届けるチャンスでもある。さらに、彼は人生最高の調子でこの対決に臨む。

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ゴールは量産してきたものの、エンバペのレアル・マドリーでのキャリアは多くの人が期待していた軌道を正確にたどってきたわけではなく、サンティアゴ・ベルナベウでの2シーズンを終えても、驚くべきことに主要なタイトルを手にしていない。

スーパースターとしての地位を考えれば、この27歳はスペインの首都に到着して以来、他の多くの選手よりも確かにメディアの注目を集めてきたが、2025-26シーズンの終盤には、報道陣や所属クラブにおける彼の評価が著しく悪化し、ピッチ外での不注意と見なされる行動を背景に、ロス・ブランコスのシーズンが崩れていった。

ワールドカップ準決勝で自らが故郷と呼ぶ国と真っ向から対決するにあたり、好調のエンバペはマドリーにいる批判者たちを黙らせようと決意していることだろう。

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    緊張した関係

    遠く離れた場所で、エンバペとスペインメディアとの関係は、2024年に彼がパリ・サンジェルマンから鳴り物入りのフリー移籍でレアル・マドリーに移って以来、ますます緊張したものになっている。

    クラブでわずか103試合86ゴールという驚異的な成績を残したにもかかわらず、フランス人選手が加入して以来ロス・ブランコスが主要タイトルを獲得できていないという事実に完全に覆い隠されてしまった。この失態は、彼らのビッグネームたちへの監視を強めることとなった。エンバペは、これまでマドリーの運命を変えることができずにいるため、必然的に批判の標的となった選手の一人だ。その結果としてのプレッシャーは大きく、彼は基本的に地味なプレーをすることが許されず、そうすればメディアで叩かれる機会を提供することになる。

    当初は彼のチームへの馴染みの遅さに焦点が当たっていたが、ネガティブな結果やカップ戦での敗退のたびに敵意が高まった。そして2025-26シーズンの終盤、マドリーがタイトルレースで宿敵バルセロナに大きく引き離され、チャンピオンズリーグの準々決勝でバイエルン・ミュンヘンに敗退したことで、状況は特に有害なものとなった。エンバペは最終的に40ゴールの大台に到達したが、彼の個人的な偉業はチーム全体の不振の中でかすんでしまった。

    シーズン前半は驚異的なパフォーマンスを見せたものの、後半には大幅に効果が薄れ、細かなケガに悩まされる中、2月中旬からシーズン終了までにわずか4ゴールしか決められなかったという事実も全体に影を落とした。

    • 広告
  • Arbeloa MbappeGetty Images

    大会前のドラマ

    マドリーのシーズンが崩壊していくなか、エンバペがその中心に立たされる深刻なピッチ外のドラマを背景に、終盤戦では事態が沸点に達した。

    アスレティック』によると、この27歳の選手は4月下旬のレアル・ベティス戦の前に、クラブの裏方スタッフとの見苦しい口論に巻き込まれ、練習試合で自分をオフサイドと判定したコーチに罵詈雑言を浴びせたという。これは当時クラブを覆っていた全体的に有害な雰囲気を反映するものだった。

    その後、エンバペはベティス戦でハムストリングを負傷したが、マドリーの練習場で回復に努めるのではなく、その休養期間を利用して恋人であるスペインの著名な女優エステル・エクスポシトとサルディーニャ島へ休暇に出かけ、クラブがラ・リーガでエスパニョールと対戦していたのとほぼ同じ頃、ヨットの上にいる姿を撮影された。

    それは内部からも外部からも批判を招いた決断だった。アルベロアは擁護した一方で、その後オンラインでの「エンバペ退団」請願が拡散し、24時間足らずで約1200万の署名を集め、最終的には7000万を超えた。このストライカーは、マドリーがバルサにタイトルを献上したクラシコを、依然としてコンディション不良と判断されたため欠場し、「不快感」を理由に控え選手たちとの練習を辞退した後、5月中旬のレアル・オビエド戦でベンチに復帰した。

    しかし、それはエンバペ自身が異議を唱えたことだった。珍しく途中出場後に立ち止まってメディアに語ったこのフォワードは、自分は「100％」だと明言し、アルベロアから「4番手のストライカー」に降格したと言われたため、試合に先発しなかったのだと主張した。後に、このフランス人の不満はアロンソの解任に端を発するものだったと報じられた。

    アルベロアはその直後、それらの主張を否定せざるを得なくなり、エンバペの発言について質問攻めにされた記者会見でこう語った。「彼は私の言葉を誤解したに違いない。私は彼が4番手のストライカーだとは一度も言っていない。4日前には試合のベンチ入りすらできるコンディションになかった選手が、今日先発すべきではなかった」

    『アスレティック』は当時、「ロッカールームから役員会まで」エンバペに対する「失望が高まっている」と報じた。広範な批判に対し、彼の陣営は声明でこう述べた。

    「批判の一部は、クラブが厳格に管理していた回復期間に関連する要素の過剰な解釈に基づいており、キリアンのチームへの献身と日々の取り組みの実態を反映していない」

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    気晴らしの歓迎

    これほど激動のクラブシーズンを過ごした後、ワールドカップは間違いなくエンバペにとって歓迎すべき気分転換となり、彼は自分が最も得意とすること、つまりゴールを決めて試合に勝つことに集中し直したのは確かだ。

    このアタッカーは、マドリーの耳をつんざくような騒音から離れ、北米で得点を量産しており、フランスを潜在的な栄光へと導きながらこれまでに8ゴールを記録している。彼はセネガル、イラク、スウェーデン相手に3度のブレイスを決め、続いてパラグアイ戦ではペナルティスポットから決勝点を、そして前回の準々決勝モロッコ戦では見事な先制点を挙げた。グループステージのノルウェー戦、唯一ゴールを決められなかった試合でも、彼は2つのアシストを提供している。

    エンバペの8ゴールという成績は、白熱するゴールデンブーツ争いの首位でリオネル・メッシと並んでいることを意味し、大会通算20ゴール（メッシの21ゴールにわずか1点差）は、2026年であれ将来の大会であれ、ワールドカップ単独最多得点記録保持者となる好位置につけていることを意味する。

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    「非常に、非常に不公平」

    エンバペがレアル・マドリーの鮮やかな白いユニフォームよりも、フランス代表の濃紺のシャツの方が心地よく感じているという感覚は確かにある。ディディエ・デシャンがピッチ全体で自由に使える攻撃陣の豊富さとワールドクラスの才能にもかかわらず、彼はレ・ブルーの紛れもない守護神であり、キャプテンでありリーダーである。

    実際、クラブでの苦しいシーズン終盤を過ごした彼を、チームメイトたちは擁護している。「彼への批判は、非常に、非常に不公平だ」とワールドカップ前夜にウスマン・デンベレは語った。

    「一部の人々はキリアンへの批判が少し行き過ぎている。彼は信じられないほどの選手で、ピッチ外でもとても良い人間だ。批判を過剰にするのは、彼がキリアン・エンバペだからだ。彼を追い続けるべきではない。彼が靴ひもを結ぼうが結ぶまいが、ソックスを上げようが上げまいが……やり過ぎだ。彼だって人間なんだ。フランス代表では、彼は僕たちにとってとても良い存在で、リーダーだ」

    DFリュカ・エルナンデスもその意見に同調し、こう語った。「キリアンは並外れた選手だ。キリアン・エンバペともなれば、ピッチの内外を問わず、彼のすることすべてに誰もが注目する。今シーズンにあったすべての批判を、彼は黙らせるだろう」。

  • Kylian Mbappe Real Madridgetty

    賛否両論

    しかし、スペインにおけるエンバペの評価は多くの人が考えるよりも複雑だと主張する者もいる。彼のリーダーシップ、エゴ、そしてピッチ外での振る舞いには疑問符が付く一方で、その並外れた攻撃面での貢献と決定力とのバランスが取られている。世界的なスーパースターとして、彼は確かに大半の選手よりも多くの注目を集めており、黒人選手の扱いに関するスペインのむらのある実績もまた考慮に入れなければならない。

    「スペインでは、選手について目にするわずかな情報から物語を作り上げることで有名です」と、著名なスペイン人ジャーナリストのギリェム・バラゲは5月に『BBC 』に語った。

    「エンバペについては、まだ判断が下されていません。彼はマドリーのファンに対して少し冷たすぎ、距離を置きすぎているように見えます——ラウールが私に、彼らが評価するものの一つは不可能なボールに向かって走る選手だと言っていたのを覚えています。人々はそれが大好きなのです」

    「もちろん、もしレアルが勝っていれば、話は別でしょう。問題は、彼らが勝てないのは監督たちがエンバペの最高のパフォーマンスを引き出せていないからなのか、それとも彼が十分に順応できていないからなのか、ということです。彼は加入した当初、レアル・マドリーにいることを実感し、完全な謙虚さを見せた時期があり、カルロ・アンチェロッティのもとで言われたことをやっていました」

    「その後、リヴァプール戦とアスレティック・クラブ戦で2度のPKを外した後、彼は本当に落ち込み、『自分のやり方でやろう』と考えました。ゴールが決まり始め、彼はアンチェロッティのもとで数字的には素晴らしい成績を残しました。しかし今シーズンは、アロンソのもとでも、アルベロアのもとでも、単純にうまくいっていない」

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    「勝てなければ、批判される」

    母国と呼ぶ国とのワールドカップ準決勝が迫る中、エンバペはまさに彼が望んでいた場所にいる。輝かしい調子を維持し、この大会の得点王争いにも名を連ねているのだ。しかし、彼はどんな新たな批判が向けられても受け止める覚悟ができている。

    「リラックスできるシナリオはたった一つ、ワールドカップに優勝することだ」と彼はスペインとの対決を前に語った。

    「フランス代表でプレーする時、勝てなければ激しく批判される。我々は一つの目標、すなわち勝利に向かって突き進む結束の固いチームだ。準決勝だけど、道のりはまだ長く、最も困難な試合はこれから先にある」

    大会が始まる前にエルナンデスが示唆したように、エンバペはこのワールドカップで批判者たちを黙らせることに専念しており、これまでのパフォーマンスはその実現にある程度貢献してきた。

    もし彼が準決勝で欧州王者を大会から蹴落とし、この止められない調子をクラブのシーズンにまで持ち込むことができれば、スペインにいる彼の批判者たちは彼に謝罪すべきことになるだろう。

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