FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦する。
本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表vsイタリア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA決勝でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表が対戦する。
本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表vsイタリア代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスA決勝、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表とイタリア代表の一戦は、現地時間3月31日(火)20:45、日本時間4月1日(水)3:45にキックオフを迎える。試合はボスニア・ヘルツェゴビナのホームゲームとなり、会場はゼニツァにある「スタディオン・ビリノ・ポリェ」だ。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表vsイタリア代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：1回
最高成績：グループステージ
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：71位
▽GK
ニコラ・ヴァシリ （ザンクト・パウリ／ドイツ）
マルティン・ズロミスリッチ （HNKリエカ／クロアチア）
オスマン・ハジキッチ （スラヴェン・ベルポ／クロアチア）
▽DF
セアド・コラシナツ （アタランタ／イタリア）
アマル・デディッチ （ベンフィカ／ポルトガル）
ニハド・ムヤキッチ （ガズィアンテプ／トルコ）
ニコラ・カティッチ （シャルケ／ドイツ）
タリク・ムハレモヴィッチ （サッスオーロ／イタリア）
デニス・ハジカドゥニッチ （サンプドリア／イタリア）
スティエパン・ラデリッチ （HNKリエカ／クロアチア）
ニダル・チェリク （RCランス／フランス）
▽MF
イヴァン・シュニッチ （パフォスFC／キプロス）
ベンヤミン・タヒロヴィッチ （ブレンビー／デンマーク）
デニス・ブルニッチ （カールスルーエ／ドイツ）
アミル・ハジアフメトヴィッチ （ハル・シティ／イングランド）
イヴァン・バシッチ （アスタナ／カザフスタン）
アマル・メミッチ （ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
エスマル・バイラクタレヴィッチ （PSV／オランダ）
ケルミン・アリャベゴヴィッチ （ザルツブルク／オーストリア）
アルミン・ギゴヴィッチ （ヤングボーイズ／スイス）
▽FW
エルメディン・デミロヴィッチ （シュトゥットガルト／ドイツ）
ヨヴォ・ルキッチ （ウニベルシタテア・クルジュ／ルーマニア）
サメド・バズダル （ヤギエロニア・ビャウィストク／ポーランド）
エディン・ジェコ （シャルケ／ドイツ）
ハリス・タバコヴィッチ （ボルシア・メンヒェングラートバッハ／ドイツ）
▽監督
セルゲイ・バルバレス
ワールドカップ出場：18回
最高成績：優勝(1934,1938,1982,2006)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：13位
▽GK
エリーア・カプリーレ （カリアリ）
マルコ・カルネセッキ （アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ （マンチェスター・シティ／イングランド）
アレックス・メレト （ナポリ）
▽DF
アレッサンドロ・バストーニ （インテル）
アレッサンドロ・ブオンジョルノ （ナポリ）
リッカルド・カラフィオーリ （アーセナル／イングランド）
アンドレア・カンビアーゾ （ユヴェントス）
ディエーゴ・コッポラ （パリFC／フランス）
フェデリコ・ディマルコ （インテル）
フェデリコ・ガッティ （ユヴェントス）
ジャンルカ・マンチーニ （ローマ）
マルコ・パレストラ （カリアリ）
ジョルジョ・スカルヴィーニ （アタランタ）
レオナルド・スピナッツォーラ （ナポリ）
▽MF
ニコロ・バレッラ （インテル）
ブライアン・クリスタンテ （ローマ）
ダヴィデ・フラッテージ （インテル）
マヌエル・ロカテッリ （ユヴェントス）
ニッコロ・ピジッリ （ローマ）
サンドロ・トナーリ （ニューカッスル・ユナイテッド／イングランド）
▽FW
フェデリコ・キエーザ （リヴァプール／イングランド）
フランチェスコ・ピーオ・エスポージト （インテル）
モイーズ・キーン （フィオレンティーナ）
マッテオ・ポリターノ （ナポリ）
ジャコモ・ラスパドーリ （アタランタ）
マテオ・レテギ （アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
ジャンルカ・スカマッカ （アタランタ）
▽監督
ジェンナーロ・ガットゥーゾ