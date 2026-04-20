試合日程：2026年4月21日(火)1:15

会場：キング・アブドゥッラー・スポーツシティ（サウジアラビア・ジッダ）

放送・配信：DAZN

J1リーグ王者として今季ACLEを戦うヴィッセル神戸は、6年ぶりとなる準決勝進出を決め、アジア王者アル・アハリと対戦する。

2024年Jリーグを制したヴィッセル神戸は、2季連続のACLE出場。リーグステージ東地区を2位で突破すると、ラウンド16でFCソウルを下し、準々決勝でPK戦の末にアル・サッドに勝利して、イニエスタを擁した2020年以来となる2度目の準決勝進出を決めた。初の決勝進出を懸けて昨季王者アル・アハリと対戦するチームは、この一戦で完全アウェーになることが予想される。トニーやマフレズら実績のある強力な攻撃陣を前にGK前川ら守備陣がどれだけ踏ん張れるか。昨季川崎フロンターレが飲み込まれた雰囲気の中でどれだけ自分たちのパフォーマンスを発揮できるか。

対するアル・アハリは、昨季ACLEで初優勝を飾ったサウジアラビアの強豪。リーグステージで西地区を2位で通過すると、ラウンド16でアル・ドゥハイルに1-0で勝利し、準々決勝ではジョホールに数的不利に立ちながら逆転勝利した。守備陣から中盤、攻撃陣にまで豪華なタレントを揃えており、ヴィッセル神戸でも相手を圧倒するパフォーマンスが期待される。指揮官ヤイスレの下で再び今大会で躍動し、アル・イテハド以来となる21年ぶりの大会連覇に王手を掛けることができるか。