2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はいよいよベスト4が出揃った。日本から参戦するJ1リーグ王者ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準決勝進出を決め、それぞれアル・アハリ、アル・アハリ・ドバイと対戦し、決勝進出を目指す。
本記事では、Jリーグ勢のACLE準決勝の試合日程や見どころ、放送・配信予定を紹介する。
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2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はいよいよベスト4が出揃った。日本から参戦するJ1リーグ王者ヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準決勝進出を決め、それぞれアル・アハリ、アル・アハリ・ドバイと対戦し、決勝進出を目指す。
本記事では、Jリーグ勢のACLE準決勝の試合日程や見どころ、放送・配信予定を紹介する。
J1リーグ王者として今季ACLEを戦うヴィッセル神戸は、6年ぶりとなる準決勝進出を決め、アジア王者アル・アハリと対戦する。
2024年Jリーグを制したヴィッセル神戸は、2季連続のACLE出場。リーグステージ東地区を2位で突破すると、ラウンド16でFCソウルを下し、準々決勝でPK戦の末にアル・サッドに勝利して、イニエスタを擁した2020年以来となる2度目の準決勝進出を決めた。初の決勝進出を懸けて昨季王者アル・アハリと対戦するチームは、この一戦で完全アウェーになることが予想される。トニーやマフレズら実績のある強力な攻撃陣を前にGK前川ら守備陣がどれだけ踏ん張れるか。昨季川崎フロンターレが飲み込まれた雰囲気の中でどれだけ自分たちのパフォーマンスを発揮できるか。
対するアル・アハリは、昨季ACLEで初優勝を飾ったサウジアラビアの強豪。リーグステージで西地区を2位で通過すると、ラウンド16でアル・ドゥハイルに1-0で勝利し、準々決勝ではジョホールに数的不利に立ちながら逆転勝利した。守備陣から中盤、攻撃陣にまで豪華なタレントを揃えており、ヴィッセル神戸でも相手を圧倒するパフォーマンスが期待される。指揮官ヤイスレの下で再び今大会で躍動し、アル・イテハド以来となる21年ぶりの大会連覇に王手を掛けることができるか。
ACLE初出場の町田ゼルビアは、準々決勝でアル・アハリ・ドバイと対戦する。
2024年にJ1初昇格し、いきなりACLE出場権を獲得した町田ゼルビアは、初のアジアの舞台で大躍進。リーグステージ東地区を首位で突破し、ラウンド16では江原FCに勝利して、準々決勝ではサウジアラビア王者アル・イテハドを1-0で下してベスト4進出を決めた。ノックアウトステージ計3試合でいずれも無失点と守備陣の安定感は抜群で、さらにアル・イテハドを完封できたことは今後を戦う上で大きな自信になるはずだ。アル・アハリ・ドバイとの準決勝でも勢いそのままに勝利し、決勝の舞台にたどり着けるか。
対するアル・アハリ・ドバイは、リーグステージ西地区を6位で通過し、ラウンド16で同3位のトラークトゥールに3-0で勝利してファイナルステージ進出。準々決勝ではブリーラムを延長戦の末に3-2で退けて2015年以来となる準決勝進出を決めた。他の中東勢に比べると小粒感はあるが、昨季UAEリーグを制し、町田ゼルビアが勝利したアル・イテハドに敵地で1-0で勝利したり実力は確かだ。11年ぶりの決勝進出に向けて堅守を誇る町田ゼルビア相手にどのような戦いを見せるか注目だ。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。
なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。
※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。
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