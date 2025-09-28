2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が開幕した。昨季参戦したクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルは出場しないものの、カリム・ベンゼマやロベルト・フィルミーノ、リヤド・マフレズなど欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。
本記事では、2025-26シーズンACLEに出場する有名選手を紹介する。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が開幕した。昨季参戦したクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルは出場しないものの、カリム・ベンゼマやロベルト・フィルミーノ、リヤド・マフレズなど欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。
本記事では、2025-26シーズンACLEに出場する有名選手を紹介する。
背番号：7
ポジション：FW
国籍：カタール
生年月日：1996年11月18日(28歳)
経歴：アル・サッド - オイペン(ローン) - ビジャレアル - スポルティング・ヒホン(ローン) - オイペン(ローン)
背番号：20
ポジション：FW
国籍：イラン
生年月日：1995年1月1日(30歳)
経歴：ルビン・カザン - ロストフ - ゼニト・サンクトペテルブルク - レヴァークーゼン- ローマ(ローン)
背番号：9
ポジション：FW
国籍：フランス
生年月日：1987年12月19日(37歳)
経歴：リヨン - レアル・マドリー
背番号：9
ポジション：FW
国籍：ブラジル
生年月日：1991年10月2日(33歳)
経歴：トンベセ - ホッフェンハイム - リヴァプール - アル・アハリ
背番号：19
ポジション：DF
国籍：フランス
生年月日：1997年10月6日(27歳)
経歴：アトレティコ・マドリー - アラベス(ローン) - レアル・マドリー - レアル・ソシエダ(ローン) - ミラン
背番号：21
ポジション：GK
国籍：韓国
生年月日：1991年9月25日(33歳)
経歴：大邱FC
背番号：9
ポジション：FW
国籍：スペイン
生年月日：1990年3月27日(35歳)
経歴：セルタ - レアル・マドリー - ホッフェンハイム - フランクフルト(ローン) - ハノーファー - ストーク・シティ - デポルティーボ(ローン) - ニューカッスル - アラベス - エスパニョール - レアル・マドリー
背番号：7
ポジション：MF
国籍：フランス
生年月日：1991年3月29日(34歳)
経歴：ブローニュ - カーン - レスター・シティ - チェルシー
背番号：10
ポジション：MF
国籍：イングランド
生年月日：1992年12月15日(32歳)
経歴：マンチェスター・ユナイテッド - レスター・シティ(ローン) - バーミンガム・シティ(ローン) - ブライトン(ローン) - ダービー・カウンティ(ローン) - ウェストハム(ローン) - ノッティンガム・フォレスト
背番号：7
ポジション：FW
国籍：アルジェリア
生年月日：1991年2月21日(34歳)
経歴：ル・アーヴル - レスター・シティ - マンチェスター・シティ
背番号：7
ポジション：FW
国籍：ウルグアイ
生年月日：1999年6月24日(26歳)
経歴：ペニャロール - アルメリア - ベンフィカ - リヴァプール
背番号：10
ポジション：FW
国籍：日本
生年月日：1990年5月18日(35歳)
経歴：鹿島アントラーズ - 1860ミュンヘン - ケルン - ヴェルダー・ブレーメン
背番号：6
ポジション：MF
国籍：イタリア
生年月日：1992年11月5日(32歳)
経歴：ペスカーラ - パリ・サンジェルマン - アル・アラビ
背番号：14
ポジション：DF
国籍：インドネシア
生年月日：1995年3月14日(30歳)
経歴：ヘンク - ズルテ・ワレヘム - メヘレン - 横浜F・マリノス
背番号：7
ポジション：FW
国籍：中国
生年月日：1991年11月19日(33歳)
経歴：上海海港 - エスパニョール
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。
なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。
※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。
DAZN SOCCER 加入手順
※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
DAZN SOCCER 加入の注意事項
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。
【1】DAZNに未加入の場合
【2】DAZNに加入している場合
すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。