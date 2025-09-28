Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
acle playersGetty Images
GOAL

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025-26に参戦する有名選手は？

AFCチャンピオンズリーグエリート
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア
メルボルンシティFC
FCソウル
江原FC
上海申花
ブリーラム・ユナイテッド
ジョホールダルルタジムFC
シャバブアルアーリドバイFC
トラクター サジ
アル・ヒラル
アル=デュヘイル
蔚山現代
成都銭宝足
上海港
J1 リーグ
アル・サッド
アルアーリ
アル・イテハド

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)に参戦する有名選手・注目選手を紹介する。

ACLエリート決勝の町田戦を配信！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

期間限定7/20まで割引中

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が開幕した。昨季参戦したクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルは出場しないものの、カリム・ベンゼマやロベルト・フィルミーノ、リヤド・マフレズなど欧州のビッグクラブで活躍した選手たちが今季のアジアクラブ一を決める大会に参戦する。

本記事では、2025-26シーズンACLEに出場する有名選手を紹介する。

「DAZN SOCCER」期間限定販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20までいますぐ登録