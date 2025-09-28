AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。

なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。

※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。