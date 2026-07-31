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AFCチャンピオンズリーグエリート

AFCチャンピオンズリーグエリート 概要

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AFCチャンピオンズリーグエリート、日程と結果

4月16日木曜日
アルアーリ badge
アルアーリ
AHL
2
ジョホールダルルタジムFC badge
ジョホールダルルタジムFC
JDT
1
終了
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
アル・イテハド badge
アル・イテハド
ITT
0
終了
4月17日金曜日
ブリーラム・ユナイテッド badge
ブリーラム・ユナイテッド
BUN
2
シャバブアルアーリドバイFC badge
シャバブアルアーリドバイFC
ALA
3
終了
4月19日日曜日
ヴィッセル神戸 badge
ヴィッセル神戸
KOB
1
アルアーリ badge
アルアーリ
AHL
2
終了
4月20日月曜日
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
1
シャバブアルアーリドバイFC badge
シャバブアルアーリドバイFC
ALA
0
終了
4月24日金曜日
アルアーリ badge
アルアーリ
AHL
1
FC町田ゼルビア badge
FC町田ゼルビア
MAZ
0
終了
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順位

AFC Champions League Elite East

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1FC町田ゼルビア crestFC町田ゼルビア8521157817
2ヴィッセル神戸 crestヴィッセル神戸8512147716
3サンフレッチェ広島 crestサンフレッチェ広島8431106415
4ブリーラム・ユナイテッド crestブリーラム・ユナイテッド8422108214
5メルボルンシティFC crestメルボルンシティFC842297214

AFC Champions League Elite West

PosチームPWDLFA+/-勝点フォーム
1アル・ヒラル crestアル・ヒラル87101761122
2アルアーリ crestアルアーリ85212191217
3トラクター サジ crestトラクター サジ8521124817
4アル・イテハド crestアル・イテハド85032291315
5アルワフダ crestアルワフダ8422117414
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