AFCチャンピオンズリーグエリート
AFCチャンピオンズリーグエリート、日程と結果
詳細
4月19日日曜日
4月20日月曜日
4月24日金曜日
順位
AFC Champions League Elite East
|Pos
|チーム
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|勝点
|フォーム
|1
|FC町田ゼルビア
|8
|5
|2
|1
|15
|7
|8
|17
|2
|ヴィッセル神戸
|8
|5
|1
|2
|14
|7
|7
|16
|3
|サンフレッチェ広島
|8
|4
|3
|1
|10
|6
|4
|15
|4
|ブリーラム・ユナイテッド
|8
|4
|2
|2
|10
|8
|2
|14
|5
|メルボルンシティFC
|8
|4
|2
|2
|9
|7
|2
|14
詳細
AFC Champions League Elite West
|Pos
|チーム
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|勝点
|フォーム
|1
|アル・ヒラル
|8
|7
|1
|0
|17
|6
|11
|22
|2
|アルアーリ
|8
|5
|2
|1
|21
|9
|12
|17
|3
|トラクター サジ
|8
|5
|2
|1
|12
|4
|8
|17
|4
|アル・イテハド
|8
|5
|0
|3
|22
|9
|13
|15
|5
|アルワフダ
|8
|4
|2
|2
|11
|7
|4
|14
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