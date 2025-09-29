2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

【DAZN SOCCER】期間限定販売！7/20までに加入で最初の3カ月・月々980円！

DAZN

「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

DAZN SOCCER 加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。

※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

DAZN SOCCER 加入の注意事項

「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。

「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。

「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。

パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。

現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

【DMM×DAZNホーダイ】月額契約で特典あり

DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

【1】DAZNに未加入の場合

DMMの指定のページにアクセス 「今すぐ登録はこちら」からDMMアカウントにログインし、必要事項を入力 DMMの専用ページより、「DAZN連携へ進む」をクリック 注意事項を確認のうえ「DAZNアカウントの作成」を選択 「視聴プラン：スタンダード」「支払い方法：DMM」であることを確認して登録完了！

【2】DAZNに加入している場合

すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。