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AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）歴代優勝チームは？

AFCチャンピオンズリーグエリート
浦和レッズ
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
J1 リーグ
アルアーリ
アルアイン
アル・ヒラル
蔚山現代
全北FC
ウエスタンシドニーワンダラーズFC
アル・サッド
浦項スティーラース
城南FC
アル・イテハド

AFCアジアチャンピオンズリーグエリートの歴代終章クラブと決勝の対戦カードを紹介。アジア最高峰の戦いを制したクラブをまとめた。

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アジアクラブナンバーワンを決定する大会は、前身のアジアクラブ選手権、AFCチャンピオンズリーグを経て、昨季から大幅にフォーマットが変更されたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に生まれ変わった。

本記事では、これまでの大会の中でアジア王者に輝いたクラブ、決勝戦のスコアを紹介する。

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  • 1967

    ハポエル・テルアビブ（イスラエル）

    2-1 セランゴール（マレーシア）

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  • 1969

    マッカビ・テルアビブ（イスラエル）

    1-0(AET) 陽地FC（韓国）

  • 1970

    タージ・テヘラン（イラン）

    2-1 ハポエル・テルアビブ（イスラエル）

  • 1971

    マッカビ・テルアビブ（イスラエル）

    不戦勝 アル・ショルタ（イラク）

  • 1985-86

    大字ロイヤルズ（韓国）

    3-1 アル・アハリ（韓国）

  • 1986

    古河電工（日本）

    ※決勝リーグ 2位アル・ヒラル（サウジアラビア）

  • 1987

    読売クラブ（日本）

    不戦勝 アル・ヒラル（サウジアラビア）

  • 1988-89

    アリ・サッド（カタール）

    2試合合計3-3(アウェーゴール) アル・ラシード（イラク）

  • 1989-90

    遼寧東葯（中国）

    2試合合計3-2 日産自動車（日本）

  • 1990-91

    エステグラル（イラン）

    2-1 遼寧東葯（中国）

  • 1991

    アル・ヒラル（サウジアラビア）

    1-1(PK4-3) エステグラル（イラン）

  • 1992-93

    PASテヘラン（イラン）

    1-0 アル・シャバブ（サウジアラビア）

  • 1993-94

    タイ・ファーマーズ・バンク（タイ）

    2-1 オマーン・クラブ（オマーン）

  • 1994-95

    タイ・ファーマーズ・バンク（タイ）

    2-1 アル・アラビ（カタール）

  • 1995

    一和天馬（韓国）

    1-0(AET) アル・ナスル（サウジアラビア）

  • 1996-97

    浦項スティーラース（韓国）

    2-1(AET) 天安一和天馬（韓国）

  • 1997-98

    浦項スティーラース（韓国）

    0-0(PK6-5) 大連万達（中国）

  • 1998-99

    ジュビロ磐田（日本）

    2-1 エステグラル（イラン）

  • 1999-2000

    アル・ヒラル（サウジアラビア）

    3-2(AET) ジュビロ磐田（日本）

  • 2000-01

    水原三星ブルーウィングス（韓国）

    1-0 ジュビロ磐田（日本）

  • 2001-02

    水原三星ブルーウィングス（韓国）

    0-0(PK4-2) 安養LGチータース（韓国）

  • al ain 2003Getty Images

    2002-03

    アル・アイン（アラブ首長国連邦）

    2-1(第1戦2-0;第2戦0-1) BECテロ・サーサナ（タイ）

  • 2004

    アル・イテハド（サウジアラビア）

    6-3(第1戦1-3;第2戦5-0) 城南一和天馬（韓国）

  • al ittihad 2005Getty Images

    2005

    アル・イテハド（サウジアラビア）

    5-3(第1戦1-1;第2戦4-2) アル・アイン（アラブ首長国連邦）

  • 2006

    全北現代モータース（韓国）

    3-2(第1戦2-0;第2戦1-2) アル・カマーラ（シリア）

  • urawa 2007Getty Images

    2007

    浦和レッズ（日本）

    3-1(第1戦1-1;第2戦2-0) セパハン（イラン）

  • gamba 2008Getty Images

    2008

    ガンバ大阪（日本）

    5-0(第1戦3-0;第2戦2-0) アデレード・ユナイテッド（オーストラリア）

  • steelers 2009Getty Images

    2009

    浦項スティーラース（韓国）

    2-1 アル・イテハド（サウジアラビア）

  • Seongnam 2010Getty Images

    2010

    城南一和天馬（韓国）

    3-1 ゾブ・アハン（イラン）

  • al sadd 2011Getty Images

    2011

    アル・サッド（カタール）

    2-2(PK4-2) 全北現代モータース（韓国）

  • ulsan 2012Getty Images

    2012

    蔚山現代（韓国）

    3-0 アル・アハリ（サウジアラビア）

  • Guangzhou 2013Getty Images

    2013

    広州恒大（中国）

    3-3(第1戦2-2;第2戦1-1※アウェーゴール) FCソウル（韓国）

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    2014

    ウェスタン・シドニー（オーストラリア）

    1-0(第1戦1-0;第2戦0-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）

  • 2015

    広州恒大（中国）

    1-0(第1戦0-0;第2戦1-0) アル・アハリ（アラブ首長国連邦）

  • motors 2016Getty Images

    2016

    全北現代モータース（韓国）

    3-2(第1戦2-1;第2戦1-1) アル・アイン（アラブ首長国連邦）

  • urawa 2017Getty Images

    2017

    浦和レッズ（日本）

    2-1(第1戦1-1;第2戦1-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）

  • kashima 2018Getty Images

    2018

    浦鹿島アントラーズ（日本）

    2-0(第1戦2-0;第2戦0-0) ペルセポリス（イラン）

  • al hiral 2019Getty Images

    2019

    アル・ヒラル（サウジアラビア）

    3-0(第1戦1-0;第2戦2-0) 浦和レッズ（日本）

  • ulsan 2020Getty Images

    2020

    蔚山現代（韓国）

    2-1 ペルセポリス（イラン）

  • al hilal 2021Getty Images

    2021

    アル・ヒラル（サウジアラビア）

    2-0 浦項スティーラース（韓国）

  • urawa 2022Getty Images

    2022

    浦和レッズ（日本）

    2-1(第1戦1-1;第2戦1-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）

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    2023-24

    アル・アイン（アラブ首長国連邦）

    6-3(第1戦1-2;第2戦5-1) 横浜F・マリノス（日本）

  • al ahli 2025Getty Images

    2024-25

    アル・アハリ（サウジアラビア）

    2-0 川崎フロンターレ（日本）

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    ACLEの放送/配信予定は？

    AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。

    なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。

    ※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。

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    ACLEのおすすめ視聴方法は？

    2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

    また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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    「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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    1. DAZN公式サイトへアクセス
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    ※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
    ※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

    DAZN SOCCER 加入の注意事項

    • 「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。
    • 「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。
    • 「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。
    • パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。
    • 現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

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    【DMM×DAZNホーダイ】月額契約で特典あり

    DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。

    【1】DAZNに未加入の場合

    1. DMMの指定のページにアクセス
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