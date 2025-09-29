アジアクラブナンバーワンを決定する大会は、前身のアジアクラブ選手権、AFCチャンピオンズリーグを経て、昨季から大幅にフォーマットが変更されたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に生まれ変わった。
本記事では、これまでの大会の中でアジア王者に輝いたクラブ、決勝戦のスコアを紹介する。
アジアクラブナンバーワンを決定する大会は、前身のアジアクラブ選手権、AFCチャンピオンズリーグを経て、昨季から大幅にフォーマットが変更されたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に生まれ変わった。
本記事では、これまでの大会の中でアジア王者に輝いたクラブ、決勝戦のスコアを紹介する。
2-1 セランゴール（マレーシア）
1-0(AET) 陽地FC（韓国）
2-1 ハポエル・テルアビブ（イスラエル）
不戦勝 アル・ショルタ（イラク）
3-1 アル・アハリ（韓国）
※決勝リーグ 2位アル・ヒラル（サウジアラビア）
不戦勝 アル・ヒラル（サウジアラビア）
2試合合計3-3(アウェーゴール) アル・ラシード（イラク）
2試合合計3-2 日産自動車（日本）
2-1 遼寧東葯（中国）
1-1(PK4-3) エステグラル（イラン）
1-0 アル・シャバブ（サウジアラビア）
2-1 オマーン・クラブ（オマーン）
2-1 アル・アラビ（カタール）
1-0(AET) アル・ナスル（サウジアラビア）
2-1(AET) 天安一和天馬（韓国）
0-0(PK6-5) 大連万達（中国）
2-1 エステグラル（イラン）
3-2(AET) ジュビロ磐田（日本）
1-0 ジュビロ磐田（日本）
0-0(PK4-2) 安養LGチータース（韓国）
2-1(第1戦2-0;第2戦0-1) BECテロ・サーサナ（タイ）
6-3(第1戦1-3;第2戦5-0) 城南一和天馬（韓国）
5-3(第1戦1-1;第2戦4-2) アル・アイン（アラブ首長国連邦）
3-2(第1戦2-0;第2戦1-2) アル・カマーラ（シリア）
3-1(第1戦1-1;第2戦2-0) セパハン（イラン）
5-0(第1戦3-0;第2戦2-0) アデレード・ユナイテッド（オーストラリア）
2-1 アル・イテハド（サウジアラビア）
3-1 ゾブ・アハン（イラン）
2-2(PK4-2) 全北現代モータース（韓国）
3-0 アル・アハリ（サウジアラビア）
3-3(第1戦2-2;第2戦1-1※アウェーゴール) FCソウル（韓国）
1-0(第1戦1-0;第2戦0-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）
1-0(第1戦0-0;第2戦1-0) アル・アハリ（アラブ首長国連邦）
3-2(第1戦2-1;第2戦1-1) アル・アイン（アラブ首長国連邦）
2-1(第1戦1-1;第2戦1-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）
2-0(第1戦2-0;第2戦0-0) ペルセポリス（イラン）
3-0(第1戦1-0;第2戦2-0) 浦和レッズ（日本）
2-1 ペルセポリス（イラン）
2-0 浦項スティーラース（韓国）
2-1(第1戦1-1;第2戦1-0) アル・ヒラル（サウジアラビア）
6-3(第1戦1-2;第2戦5-1) 横浜F・マリノス（日本）
2-0 川崎フロンターレ（日本）
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の放送・配信は、スポーツ配信サービスの『DAZN』が独占的に権利を保有している。2028-29シーズンまでの全試合をライブ配信する契約が締結されており、日本国内からも全試合を視聴可能だ。
なお、地上波やBSでの中継予定は現時点でなく、視聴には『DAZN』への加入が必須となっている。
※関係当局や権利者等により、配信予定のコンテンツや試合が延期や中止になる場合があります。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。
DAZN SOCCER 加入手順
※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
DAZN SOCCER 加入の注意事項
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。
【1】DAZNに未加入の場合
【2】DAZNに加入している場合
すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。
ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。