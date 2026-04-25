2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はついに決勝戦。日本から参戦するFC町田ゼルビアがディフェンディング・チャンピオンのアル・アハリと対戦する。
本記事では、ACLE決勝アル・アハリvs町田ゼルビアの見どころや予想スタメン、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）はついに決勝戦。日本から参戦するFC町田ゼルビアがディフェンディング・チャンピオンのアル・アハリと対戦する。
本記事では、ACLE決勝アル・アハリvs町田ゼルビアの見どころや予想スタメン、放送・配信予定を紹介する。
キックオフ：2026年4月26日(日)1:15
放送・配信：DAZN
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025-26決勝で王者アル・アハリと日本勢で唯一勝ち残ったFC町田ゼルビアが対戦する。
昨季3度目の決勝進出で初のアジアの頂点に立ったアル・アハリ。今季も順調にリーグステージを突破したチームは、準決勝でヴィッセル神戸に2-1で逆転勝利して2季連続の決勝進出を決めた。マフレズやガレーノ、トニーと欧州で活躍した選手を揃える大会屈指のタレント集団は、強力な攻撃陣に加え、守備陣も安定感抜群だ。ホーム開催となる決勝の舞台で昨季川崎フロンターレを撃破したように再びJリーグ勢の前に立ちはだかる。また、日本勢相手に2戦2勝と得意としており、この試合でも町田ゼルビアを撃破してアル・イテハド以来となる21年ぶりの大会連覇を成し遂げられるか。
対するFC町田ゼルビアは、J1昇格1年目でトップ3フィニッシュを飾って今季初のアジアの舞台に立った。すると、リーグステージ東地区でライバルを退けて首位通過決めると、ノックアウトステージでも快進撃を続け、アラブ首長国連邦王者アル・アハリ・ドバイを1-0で下して初出場ながら決勝進出を決めた。守護神谷、主将昌子を擁する守備陣は高い安定感を示しており、大会4試合連続無失点中だ。決勝のアル・アハリ戦は完全アウェーとなり、強豪相手に難しい戦いが予想される中、自慢の守備陣がどれだけ踏ん張れるかがカギを握りそうだ。そして好調相馬を中心とした攻撃陣がいかにチャンスをものにできるか。
■GK
メンディ
■DF
ハメド、デミラル、イバニェス、ハウサウィ
■MF
ケシエ、アタンガナ、マフレズ、ミロー、ガレーノ
■FW
トニー
■監督
ヤイスレ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：デミラル、アタンガナ
負傷選手情報：ハウサウィ 、マジュラシ
■GK
谷
■DF
昌子、岡村、中山
■MF
中村、ラヴィ、前、林、エリキ、相馬
■FW
テテ・イェンギ
■監督
黒田
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：菊池
■アル・アハリ｜リヤド・マフレズ
アル・アハリの注目は右ウィングのマフレズ。レスターで奇跡のプレミアリーグ優勝の立役者となり、マンチェスター・シティでチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げた同選手は、2023年夏に加入し、以降チームの主力として活躍。昨季のACLE優勝にも貢献した。
35歳となった今季、ACLEで昨季ほどのインパクトこそないものの、マフレズは右サイドで違いを作り出している。決勝の町田ゼルビア戦では中山とのマッチアップが予想される中、トニーらと攻撃陣を牽引してホームの大声援を背に再び日本勢を撃破してACLEトロフィーを掲げられるか。
■FC町田ゼルビア｜相馬勇紀
対するFC町田ゼルビアの注目選手は同じく右ウィングの相馬。1年半にわたってポルトガルで経験を積んだ同選手は、2024年に加入。以降チームの主力として大きなインパクトを残して近年の大躍進を支えている。今季もここまで20試合8得点3アシストと好調だ。
そんな相馬はコンディションが心配されたものの、ACLE準決勝アル・アハリ・ドバイ戦で復帰し、決勝点をマークする活躍を残した。決勝のアル・アハリ戦でもカギを握る存在になることが予想され、相手左ウィングのガレーノを抑えるためにも積極的に高い位置でプレーして多くのチャンスに関与できるか。
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。
また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
DAZN
「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。
DAZN SOCCER 加入手順
※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。
DAZN SOCCER 加入の注意事項
DMM×DAZNホーダイに登録する方法を、DAZNの利用状況別に紹介する。なお、DAZN連携を行うためには、案内に従ってDMMプレミアムに登録している必要がある。
【1】DAZNに未加入の場合
【2】DAZNに加入している場合
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ただし、支払い方法が「クレジット/デビットカード、PayPal、各種ギフトコード（年間視聴パス、DAZNプリペイドカード、DAZNチケット」である場合のみ。