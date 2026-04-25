キックオフ：2026年4月26日(日)1:15

放送・配信：DAZN

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025-26決勝で王者アル・アハリと日本勢で唯一勝ち残ったFC町田ゼルビアが対戦する。

昨季3度目の決勝進出で初のアジアの頂点に立ったアル・アハリ。今季も順調にリーグステージを突破したチームは、準決勝でヴィッセル神戸に2-1で逆転勝利して2季連続の決勝進出を決めた。マフレズやガレーノ、トニーと欧州で活躍した選手を揃える大会屈指のタレント集団は、強力な攻撃陣に加え、守備陣も安定感抜群だ。ホーム開催となる決勝の舞台で昨季川崎フロンターレを撃破したように再びJリーグ勢の前に立ちはだかる。また、日本勢相手に2戦2勝と得意としており、この試合でも町田ゼルビアを撃破してアル・イテハド以来となる21年ぶりの大会連覇を成し遂げられるか。

対するFC町田ゼルビアは、J1昇格1年目でトップ3フィニッシュを飾って今季初のアジアの舞台に立った。すると、リーグステージ東地区でライバルを退けて首位通過決めると、ノックアウトステージでも快進撃を続け、アラブ首長国連邦王者アル・アハリ・ドバイを1-0で下して初出場ながら決勝進出を決めた。守護神谷、主将昌子を擁する守備陣は高い安定感を示しており、大会4試合連続無失点中だ。決勝のアル・アハリ戦は完全アウェーとなり、強豪相手に難しい戦いが予想される中、自慢の守備陣がどれだけ踏ん張れるかがカギを握りそうだ。そして好調相馬を中心とした攻撃陣がいかにチャンスをものにできるか。