【WBC2026】ドミニカ共和国代表とベネズエラ代表、どっちが強い？メンバー・戦力比較

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で注目カードのひとつとなるのが、ドミニカ共和国とベネズエラだ。ともにメジャーリーグで実績を積んだタレントを数多く擁し、優勝候補として名前が挙がる実力国でもある。

本記事では、ドミニカ共和国とベネズエラの戦力比較を行う。

【WBC2026】ドミニカ共和国代表の主なメンバーと特徴は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)において、優勝候補の筆頭として名前が挙がるのがドミニカ共和国代表だ。メジャーリーグ(MLB)で主力を担うスーパースターが多数集結しており、その戦力はアメリカや日本と並び大会屈指と評価されている。

指揮を執るのはMLB通算703本塁打を記録したレジェンド、アルバート・プホルス監督。現役時代に世界最高峰の打者として活躍した経験を持つ指揮官が、スター軍団をまとめながら世界一を目指す。

野手陣は大会でもトップクラスの破壊力を誇る。フアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、ブラディミール・ゲレーロJr.、マニー・マチャドといったMLBを代表する強打者が並び、さらにフリオ・ロドリゲスやジュニオール・カミネロといった若きスターも加わる豪華なラインナップとなっている。1番から9番まで長打力を持つ打者が並ぶ“超重量打線”で、どの打順からでも得点できるのが最大の特徴だ。

投手陣もまた強力だ。先発の柱は2022年サイ・ヤング賞右腕サンディ・アルカンタラ。クリストファー・サンチェスら先発陣が試合を作り、リリーフにはカミロ・ドバル、エマニュエル・クラセ、ジョアン・デュランといった剛腕が揃う。160キロを超える速球を武器とする投手も多く、終盤はパワーで相手打線をねじ伏せるブルペン構成となっている。

また、プホルス監督はスター選手が揃うチームだからこそ「NO EGO」を掲げ、個人ではなく国のために戦う姿勢を徹底。スター軍団でありながら結束力の高いチームに仕上がっている点も特徴の一つだ。圧倒的な打線と剛腕投手陣を兼ね備えたドミニカ共和国は、今大会でも優勝争いの中心にいるチームと言える。

なお、ドミニカ共和国はWBC2026の1次ラウンド・プールDでも圧倒的な強さを見せている。開幕から3連勝を飾り、早くも準々決勝(ベスト8)進出を確定させた。

初戦のニカラグア戦は12-3で快勝。続くオランダ戦では12-1の7回コールド勝ちを収め、ブラディミール・ゲレーロJr.、ジュニオール・カミネロ、オースティン・ウェルズ、フアン・ソトが本塁打を放つなど、打線の破壊力を見せつけた。

第3戦のイスラエル戦でも10-1で大勝。フェルナンド・タティスJr.がWBCドミニカ共和国代表史上初となる満塁本塁打を記録するなど、投打で相手を圧倒した。3試合連続で二桁得点を挙げる圧巻の攻撃力を見せ、優勝候補としての実力を証明している。

区分 主な選手 ポイント 監督 アルバート・プホルス MLB通算703本塁打のレジェンド。今大会から代表監督を務める 主力打者 フアン・ソト / フェルナンド・タティスJr. / ブラディミール・ゲレーロJr. / マニー・マチャド MLBトップクラスの長打力と出塁能力を兼ね備えた主軸 若手スター フリオ・ロドリゲス / ジュニオール・カミネロ 次世代の中心選手として期待される若きスター 先発投手 サンディ・アルカンタラ / クリストファー・サンチェス エースを中心に安定感のある先発陣 リリーフ カミロ・ドバル / エマニュエル・クラセ / ジョアン・デュラン / アルベルト・アブレウ 160km/h級の速球を投げる剛腕リリーフが揃う

試合 対戦相手 スコア 主なポイント 第1戦 ニカラグア ○12-3 打線が爆発し開幕戦を快勝 第2戦 オランダ ○12-1(7回コールド) ゲレーロJr.、カミネロ、ウェルズ、ソトが本塁打 第3戦 イスラエル ○10-1 タティスJr.が満塁本塁打、投打で圧倒

【WBC2026】ベネズエラ代表の主なメンバーと特徴は？

WBC2026におけるベネズエラ代表は、メジャーリーグ(MLB)で実績を残してきたスター選手が各ポジションに揃う強豪チームだ。ドミニカ共和国やアメリカと並び、優勝候補の一角として大会前から高い評価を受けている。

指揮を執るのはオマー・ロペス監督。コーチ陣にはミゲル・カブレラ氏やヨハン・サンタナ氏といったベネズエラ野球を象徴するレジェンドが名を連ね、経験豊富な体制でチームを支えている。

打線の中心となるのは2023年MLB MVPのロナルド・アクーニャJr.。パワーとスピードを兼ね備えたチームの象徴的存在だ。さらに代表キャプテンのサルバドール・ペレス、3年連続首位打者のルイス・アラエス、ヒットメーカーのホセ・アルトゥーベ、強打の捕手ウィリアム・コントレラスなど、MLBのタイトルホルダーや主力打者が並ぶ切れ目のない打線を形成している。若手ではジャクソン・チョーリオも加わり、長打力と機動力を兼ね備えた攻撃陣となっている。

投手陣ではレンジャー・スアレスが先発の柱。救援陣にはオリックス所属のアンドレス・マチャドをはじめ、ダニエル・パレンシアやエドゥアルド・バザードなど160km/h級の速球を誇るリリーバーが揃う。エース候補のパブロ・ロペスが右肘手術で辞退したものの、ブルペンの厚みは大会でも上位クラスだ。

チームの特徴は「技」と「機動力」を融合させた総合力の高さだ。ドミニカ共和国のような純粋なパワー型とは異なり、進塁打や盗塁、状況に応じた打撃などを織り交ぜる緻密な攻撃を得意とする。また、ロペス監督はデータ分析を重視した継投策でも知られ、近年は投手力と戦術面の完成度も大きく向上している。

WBC2026の1次ラウンド・プールDでもベネズエラは安定した戦いを見せている。開幕から3連勝を飾り、準々決勝進出を確定。イスラエル戦では11-3で快勝し、ニカラグア戦では4-0の完封勝利を収めるなど、投打のバランスの良さを証明した。特にアクーニャJr.は本塁打を含む3安打2打点の活躍を見せ、チームの勢いを象徴する存在となっている。

区分 主な選手 ポイント 監督 オマー・ロペス アストロズのコーチ経験を持つ指揮官。データ重視の采配が特徴 主力打者 ロナルド・アクーニャJr. / ホセ・アルトゥーベ / ルイス・アラエス MVPや首位打者などMLBタイトルホルダーが並ぶ主軸 捕手 サルバドール・ペレス / ウィリアム・コントレラス 長打力と経験を兼ね備えた強打の捕手陣 若手スター ジャクソン・チョーリオ 20歳で20本塁打20盗塁を達成した次世代スター 先発投手 レンジャー・スアレス 安定感のある左腕で先発の柱 リリーフ アンドレス・マチャド / ダニエル・パレンシア / エドゥアルド・バザード 160km/h級の速球を持つ剛腕リリーフ陣

試合 対戦相手 結果 主なポイント 第1戦 オランダ ○6-2 アラエスやコントレラスが複数安打を記録 第2戦 イスラエル ○11-3 打線がつながり快勝 第3戦 ニカラグア ○4-0 アクーニャJr.が本塁打含む3安打2打点、投手陣が完封

【WBC2026】ドミニカ共和国とベネズエラ、どっちが強い？

WBC2026では、ドミニカ共和国とベネズエラの2チームが優勝候補として高い評価を受けている。どちらもメジャーリーグ(MLB)で主力を担うスター選手が多数揃い、打線・投手陣ともに大会トップクラスの戦力を誇る。

客観的な評価では、ややドミニカ共和国が優勢と見られている。ブックメーカーの優勝オッズではアメリカに次ぐ2番手に位置し、ベネズエラはそれに続く4番手。MLB.comのパワーランキングでもドミニカ共和国が3位、ベネズエラが4位と、両チームは非常に近い評価ながらドミニカ共和国が一歩リードする形となっている。

打線の特徴は大きく異なる。ドミニカ共和国はフアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、ブラディミール・ゲレーロJr.といった長打力を誇るスターが並ぶ「パワー型打線」。1番から9番までクリーンアップ級の打者が揃う超重量打線で、長打によって一気に試合を決める破壊力が最大の武器だ。

一方のベネズエラは、ロナルド・アクーニャJr.を中心に、ルイス・アラエスやホセ・アルトゥーベといったコンタクト能力の高い打者が並ぶ「総合力型打線」。盗塁や進塁打など機動力を絡めた攻撃を得意とし、状況に応じた緻密な野球を展開できるのが強みとなっている。

投手陣の厚みではドミニカ共和国がやや有利と見られている。2022年サイ・ヤング賞右腕サンディ・アルカンタラを中心に、160km/h級の速球を誇るリリーフ投手が複数揃うなど、先発・ブルペンともにパワー型の強力な投手陣を形成している。

ベネズエラもリリーフ陣は充実しているが、エース格のパブロ・ロペスが手術により辞退した影響で先発の層にはやや不安が残る。そのため、ブルペンデーや継投策を活用する戦術的な試合運びが重要になっている。

過去のWBCでの直接対決ではドミニカ共和国が通算4勝1敗と勝ち越している。ただし、前回大会ではベネズエラが5-1で勝利しており、実力差は決して大きくない。大会屈指のタレント軍団同士の対決は、今大会でも優勝争いを左右するカードのひとつと言えるだろう。

比較項目 ドミニカ共和国 ベネズエラ 優勝オッズ 2位(+340) 4位(+700) 打線の特徴 長打力中心の超重量打線 コンタクト能力と機動力 主なスター ソト / タティスJr. / ゲレーロJr. アクーニャJr. / アラエス / アルトゥーベ 投手陣 アルカンタラ中心の剛腕投手陣 リリーフ中心の継投型 WBC対戦成績 4勝1敗 1勝4敗

【WBC2026】ドミニカ共和国とベネズエラの対戦日程・放送予定は？

WBC2026の1次ラウンド・プールDでは、優勝候補同士の対決として注目されるドミニカ共和国対ベネズエラのカードが予定されている。両チームともメジャーリーグ(MLB)のスター選手を多数擁する強豪であり、プール順位や決勝トーナメントの組み合わせを左右する重要な一戦となる可能性が高い。

試合は日本時間2026年3月12日(木)午前9:00に開始予定。現地アメリカでは3月11日(水)に行われ、会場はフロリダ州マイアミのローンデポ・パークとなる。1次ラウンド・プールDの最終戦として組まれており、グループ突破を巡る注目カードのひとつだ。

WBC2026の試合映像は動画配信サービスNetflixが日本国内で独占配信しており、この試合も同サービスでライブ配信される予定。前回大会とは異なり、地上波テレビやBS・CSでの中継は予定されていない。

なお、ラジオ中継についてはニッポン放送が一部試合を放送しているが、現時点ではこのカードの放送予定は明記されていない。

項目 内容 試合カード ドミニカ共和国 vs ベネズエラ ラウンド WBC2026 1次ラウンド・プールD 試合日時(日本時間) 2026年3月12日(木) 9:00 試合日時(現地時間) 2026年3月11日(水) 会場 ローンデポ・パーク(アメリカ・マイアミ) 配信 Netflix(独占ライブ配信) テレビ放送 なし ラジオ 未定

