ダウンタウンプラスのアプリはどれ？ダウンロード方法・対応デバイス・視聴方法まとめ

ダウンタウンプラスを視聴するうえで、まず確認しておきたいのが対応アプリだ。スマートフォンなのか、テレビなのか、それとも既存の動画配信サービス経由なのかによって、視聴方法や使い勝手は大きく変わる。

本記事では、ダウンタウンプラスのアプリについて紹介する。

ダウンタウンプラスのアプリはどれ？iPhoneから視聴できる？

DOWNTOWN+

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)を視聴する際にまず気になるのが、どのアプリに対応しているのかという点だ。結論から言えば、iPhoneを含むスマートフォンでも問題なく視聴でき、専用アプリに加えて複数の動画配信サービス経由でもアクセスできる設計となっている。

2025年10月31日から提供が開始されたDOWNTOWN+の専用アプリは、iOSとAndroidの両OSに対応。外出先ではスマートフォン、自宅ではテレビといった使い分けも同一アカウントで行えるため、視聴環境を選ばないのが特徴だ。また、U-NEXTやABEMA、Amazon Prime Videoといった既存の動画配信サービス内でもコンテンツが展開されており、普段使っているアプリからそのまま視聴できる。

対応デバイスも幅広く、スマートフォン・タブレット・パソコン・テレビまでカバー。視聴スタイルに合わせて柔軟に利用できる点は、大きなメリットと言える。

デバイス 視聴方法 スマートフォン(iPhone/Android) 専用アプリ、U-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoアプリで視聴可能 テレビ DOWNTOWN+専用アプリ、U-NEXT/ABEMA/Amazon Prime Videoのテレビアプリに対応 パソコン ウェブブラウザから直接視聴

ダウンタウンプラスのアプリのダウンロード方法は？

DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)をスマートフォンで視聴するには、専用アプリをインストールするのが最もシンプルだ。アプリはiPhoneとAndroidの両方に対応しており、App StoreまたはGoogle Playから検索して入手できる。2025年10月31日から提供が始まっており、インストール後すぐに視聴環境を整えられる。

また、ダウンタウンプラスはU-NEXT、ABEMA、Amazon Prime Videoといった主要動画配信サービス内でも展開されている。すでにこれらのサービスを利用している場合は、新たに専用アプリを入れなくても、各アプリ内で対象プランを選択することで視聴が可能だ。

ダウンロードから視聴開始までの流れ

iPhoneの場合:App Storeを開き「DOWNTOWN+」を検索してインストール

Androidの場合:Google Playで「DOWNTOWN+」を検索してインストール

アプリ起動後にアカウント登録またはログイン

視聴プランを選択して利用開始(U-NEXTやABEMA、Prime Video経由の場合は各アプリ内で設定)

パソコンで視聴する場合はアプリのインストールは不要で、公式サイトへブラウザからアクセスするだけで対応できる。スマートフォン、テレビ、PCと複数の環境に対応しているため、自分の利用スタイルに合った方法を選ぶと良い。

ダウンタウンプラス(DOWNTOWN+)の料金・視聴方法は？

視聴方法は複数の選択肢が用意されており、スマートフォン、テレビ、PCなど日常使いのデバイスから柔軟にアクセスできる。DOWNTOWN+公式の定額プランに加えて、U-NEXT・ABEMA・Amazon Prime Videoなど主要プラットフォームでも専用パックが展開されており、利用中のサービスに合わせて最適な視聴方法を選べるのが強みだ。

とくにU-NEXTの「DOWNTOWN+月額パック」やABEMAの専用チャンネルでは、各サービス独自の操作性やおすすめ機能がそのまま使えるため、普段から利用しているユーザーにとって入りやすい環境が整っている。コンテンツの配信方式や取り扱いラインナップはサービスごとに異なるため、視聴スタイルや利用中のアプリに合わせて選ぶのが効率的だ。

以下では、各サービスの料金体系と視聴できる主な内容を比較する。

【U-NEXT月額パック】DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、ダウンタウンプラスはネット『U-NEXT』でも月額パックとして配信する。

月額770円(税込)の「DOWNTOWN+月額パック」を購入すれば、『ダウンタウンプラス』で配信されるオリジナル作品(大喜利GRAND PRIX、ダウプラボイス、7:3トーク、実のない話トーナメントなど)を視聴できる。

U-NEXT初回登録時には31日間の無料トライアルが用意されており、特設ページ経由から登録を行うと同時に800ポイントが付与される。このポイントを利用すれば、初月から無料で「DOWNTOWN+月額パック」を利用可能。また、無料トライアル終了後も毎月付与される1,200ポイントを充当すれば、以降もお得に視聴を続けられる。

U-NEXT見放題プランの登録は、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの基本情報を入力するだけ。無料トライアル期間中でも全機能を利用できるため、初めて利用する人にもおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル＆ダウンタウンプラス月額パック登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

