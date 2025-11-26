【本セール開催中】Amazonブラックフライデーはいつが一番安くなる？お得情報まとめ

Amazonブラックフライデー2025が、11月24日(月)から12月1日(日)まで行われている。
本記事では、Amazonブラックフライデーがよりお得になる活用法を紹介する。
【開催概要・期間】Amazonブラックフライデーとは？
Amazonブラックフライデーとは、Amazonが開催している年に一度のビッグセールのこと。家電製品やゲーム機、日用品、ファッションカテゴリーなどあらゆるジャンルの人気商品が中には9割引きなどの大特価となるなど多数セール販売。さらに、最大16％還元のポイントアップキャンペーンなど、お得な取り組みが行われている。
開催期間は、11月24日(月・振替)午前0時00分から12月1日(月)23時59分までとなっている。
Amazonブラックフライデーが最も安くなる日はいつ？セール価格は変わる？
基本的に、Amazonブラックフライデーの対象となっているセール品は、各日程によって価格や割引率が変動しない(※一部例外となる可能性あり)。とはいえ、セール販売はブラックフライデー期間中であれば継続されるが、販売は在庫がなくなり次第終了。このため、よりお得なセール品を購入したいのであれば、商品のチェックは早ければ早いほど選択肢を広げることができる。
【攻略法】効率の良い手順を紹介！各種キャンペーン活用でさらにお得
Amazonブラックフライデーでは、それほど所要時間をとらずによりお得になるキャンペーンが複数実施されている。以下では、ブラックフライデー参加時の手順とともに詳細を解説する。
①ポイントアップキャンペーンにエントリー
Amazonブラックフライデー2025では、恒例のポイントアップキャンペーンを実施。事前エントリーのうえ期間中の累計1万円以上の買い物で追加ポイントが付与される仕組みとなっている。ポイントの内訳は、プライム会員なら＋1.5%、Amazon Mastercardでの購入で3%、ブランドセレクション対象商品で4%、注目ブランド対象商品で5%という構成になっている。さらにおもちゃ・ホビー商品(テレビゲームを除く)は、これとは別枠で＋6.5%ポイントアップ。なお注目ブランドの＋5%は通常のブランドセレクション(＋4%)とは別枠扱いで、4%との重複適用はできない。
ポイントアップキャンペーンへの参加は、キャンペーンページからエントリーボタンを押すだけ。合計購入額を満たしていない場合は還元率アップが適用されないが、エントリーすること自体にデメリットや大きな手間はない。反対に条件を満たした場合はエントリーさえしていれば自動的にメリットを受けられるため、まずはワンクリックでエントリーを済ませておくことをおすすめする。
②Amazonプライム会員登録
上述の通り、ポイントアップキャンペーンにエントリーして条件を満たしていた場合、プライム会員に登録しているだけで還元率が1.5％アップ。初回30日間の無料体験期間が設けられており、期間内に解約すれば料金は発生しない。もちろん体験期間中も還元率アップは適用されるため、この機会に試してみるといいだろう。
また、プライム会員になると「対象商品のお急ぎ便、お届け日時指定便が無料」「一部の対象商品をプライム限定価格で購入」などのサービスを利用可能。ブラックフライデー期間以外でも有効活用することができるため、メリットがさらに広がるブラックフライデー期間中の無料体験加入は、使用感を確かめるうえでもお得な機会だ。
- Amazon公式プライム登録ページにアクセス
- 「30日間の無料体験を始める」をクリック
- 決済情報を入力して登録完了！
※無料体験期間終了後は月額600円(税込)で自動更新。
③ポイントアップ対象ブランドをチェック
ポイントアップキャンペーンでは、ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品の購入時に還元率が大きく上昇する。それぞれ対象ブランド一覧を確認し、その中に欲しい商品があるかどうか確認してみることをおすすめする。
【ブランドセレクション｜+5％】
|ブランド
|主な商品
|Coca-Cola
|コカ・コーラ、い・ろ・は・す、アクエリアスなど飲料品
|花王
|アタック、ビオレ、クイックルなど日用品
【ブランドセレクション｜+4％】
|ブランド
|主な商品
|Anker Eufy
|見守りカメラ、ソーラーパネルなど
|BOSCH
|電動工具品など
|Bose
|イヤホン、ヘッドホン、スピーカーなど
|バッファロー
|PC周辺機器など
|DJI
|カメラ、ドローンなど
|Egans
|ウイスキーなど
|HUAWEI
|イヤホン、腕時計など
|アイリスオーヤマ
|家具、飲料品、日用品など
|伊藤園
|飲料品など
|午後の紅茶
|飲料品など
|Lenovo
|ノートPC、タブレットなど
|LG
|PCモニターなど
|LISTERINE
|マウスウォッシュなど
|P&G
|洗剤、柔軟剤、芳香剤など
|Philips
|電動歯ブラシ、電動シェーバーなど
|ザバス
|プロテイン飲料・食品など
|天然水
|飲料品など
|スイッチボット
|スマートリモコン、スマート照明、ロボット掃除機など
|TP-Link
|Wi-Fi中継機、ルーター、LANポートなど
|Xiaomi(シャオミ)
|スマホ、タブレット、モニター、スマートウォッチなど家電全般
④人気の売れ筋商品をチェック
Amazonブラックフライデーでは、なかなかセール対象とならない人気商品が多数出品されている。人気のAmazonデバイスやiPhone16などもラインナップされており、注目度の高い商品は売り切れ必至。ブラックフライデー特有の活用法としては、セール販売頻度の低いレアな商品を狙うのもお得な立ち回りとなる。
以下の記事でカテゴリーごとの注目セール品を紹介している。
【Amazonギフトカードキャンペーン】
Amazon
2025年11月14日(金)18時00分～2025年12月23日(火)23時59分にかけては、Amazonギフトカード（Eメールタイプ、PDF印刷タイプ、配送タイプ)を購入することで、金額に応じて期間限定ポイントを付与するキャンペーンを実施。特設ページからエントリーのうえ、期間中の合計購入金額が5,000～9,999円で300ポイント、10,000～19,999円で500ポイント、20,000円以上で700ポイントが付与される。
なお、エントリー前の購入は対象外で、対象期間中に注文・支払い・発送まですべて完了している必要がある。また、ギフトカードキャンペーンの特設ページは対象者にのみ表示されるため、まずは自身が対象者に選ばれているかどうかを確認する必要がある。
ポイント還元内容
|Amazonギフトカード購入金額(税込)
|付与ポイント
|5,000～9,999円
|300ポイント
|10,000～19,999円
|500ポイント
|20,000円以上
|700ポイント
【Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭】
2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーのうえ、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、1等「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」もしくは2等「10円分のAmazonギフトカード」が当たる抽選を1回実施。エントリー前の利用分も対象となり、デメリットもないため、まずはエントリーしてみるといいだろう。
合計利用額ごとの1等の当選者数は以下の通り。
- 5,000円～20,000円未満：20名
- 20,000円～50,000円未満：50名
- 50,000円～100,000円未満：100名
- 100,000円以上：330名
Amazonブラックフライデー2025｜最新情報
Amazon
Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。
