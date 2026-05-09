2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルが優勝に近づいている。

本記事では、アーセナルの過去の優勝経験を紹介する。

アーセナルが最後にリーグ優勝したのはいつ？

アーセナルは過去に3度プレミアリーグを制覇。1997-98、2001-02、2003-04に戴冠を果たしており、特に最後の2003-04シーズンはアーセン・ヴェンゲル元監督下で26勝12分けで伝説的な無敗優勝を達成した。当時のチームではティエリ・アンリ氏が30得点で得点王に輝いている。

アーセナルのプレミアリーグにおける歴代順位は以下の通り。

シーズン 順位 勝ち点 得点 失点 得失点差 1992-93 10位 56 40 38 +2 1993-94 4位 71 53 28 +25 1994-95 12位 51 52 49 +3 1995-96 5位 63 49 32 +17 1996-97 3位 68 62 32 +30 1997-98 優勝 78 68 33 +35 1998-99 2位 78 59 17 +42 1999-00 2位 73 73 43 +30 2000-01 2位 70 63 38 +25 2001-02 優勝 87 79 36 +43 2002-03 2位 78 85 42 +43 2003-04 優勝 90 73 26 +47 2004-05 2位 83 87 36 +51 2005-06 4位 67 68 31 +37 2006-07 4位 68 63 35 +28 2007-08 3位 83 74 31 +43 2008-09 4位 72 68 37 +31 2009-10 3位 75 83 41 +42 2010-11 4位 68 72 43 +29 2011-12 3位 70 74 49 +25 2012-13 4位 73 72 37 +35 2013-14 4位 79 68 41 +27 2014-15 3位 75 71 36 +35 2015-16 2位 71 65 36 +29 2016-17 5位 75 77 44 +33 2017-18 6位 63 74 51 +23 2018-19 5位 70 73 51 +22 2019-20 8位 56 56 48 +8 2020-21 8位 61 55 39 +16 2021-22 5位 69 61 48 +13 2022-23 2位 84 88 43 +45 2023-24 2位 89 91 29 +62 2024-25 2位 74 69 34 +35

2025-26シーズンのアーセナル優勝可能性は？

2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルは2003-04シーズン以来22年ぶりの優勝の可能性を高めている。35試合消化時点の勝ち点は「76」で首位に立っており、2位マンチェスター・シティの勝ち点は「71」。マンチェスター・Cは1試合未消化となっているが、仮に未消化試合に勝利したとしても35試合消化時点の勝ち点差ではアーセナルが上回る。

そして、プレミアリーグは全38試合で争われるため、アーセナルの残り試合は3試合となり、獲得できる勝ち点数は最大であと「9」。対するマンチェスター・Cは残り4試合で「12」となっている。また、マンチェスター・Cが今季到達できる勝ち点は「83」となる。

決定までの最長期間は互いに全勝を続けた場合で、アーセナルは勝ち点84以上となった時点で首位が確定するため、現在の勝ち点76から「8」以上を上積めばよく、必要な勝利数は3試合。つまり、最終節でタイトル獲得となる可能性がある。

一方、アーセナルが最短で優勝を決めるパターンは、アーセナルが全勝を続け、マンチェスター・シティが全敗となった場合。この場合、マンチェスター・Cが未消化試合を終えた時点でアーセナルの優勝が決まることとなる。

第35節終了時点から見た、今後の優勝決定の可能性をまとめた表は以下の通り。

節 試合／到達可能な勝ち点 試合終了時の残勝ち点数 優勝決定の可能性 アーセナル マンチェスター・シティ 第36節 5/11(月)0:30- vsウェストハム

[76～79] 5/10(日)1:30- vsブレントフォード

[71～74] アーセナル：6

マンチェスター・C：9 × 第31節

(未消化分) 試合なし

[76～79] 5/14(木)4:00- vsクリスタル・パレス

[71～77] アーセナル：6

マンチェスター・C：6 〇 第37節 5/19(火)4:00- vsバーンリー

[76～82] 5/20(水)3:30- vsボーンマス

[71～80] アーセナル：3

マンチェスター・C：3 〇 第38節

(最終節) 5/25(月)0:00- vsクリスタル・パレス

[76～85] 5/25(月)0:00- vsアストン・ヴィラ

[71～83] - 〇

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。