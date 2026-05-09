2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルが優勝に近づいている。
本記事では、アーセナルの過去の優勝経験を紹介する。
アーセナルが最後にリーグ優勝したのはいつ？
アーセナルは過去に3度プレミアリーグを制覇。1997-98、2001-02、2003-04に戴冠を果たしており、特に最後の2003-04シーズンはアーセン・ヴェンゲル元監督下で26勝12分けで伝説的な無敗優勝を達成した。当時のチームではティエリ・アンリ氏が30得点で得点王に輝いている。
アーセナルのプレミアリーグにおける歴代順位は以下の通り。
|シーズン
|順位
|勝ち点
|得点
|失点
|得失点差
|1992-93
|10位
|56
|40
|38
|+2
|1993-94
|4位
|71
|53
|28
|+25
|1994-95
|12位
|51
|52
|49
|+3
|1995-96
|5位
|63
|49
|32
|+17
|1996-97
|3位
|68
|62
|32
|+30
|1997-98
|優勝
|78
|68
|33
|+35
|1998-99
|2位
|78
|59
|17
|+42
|1999-00
|2位
|73
|73
|43
|+30
|2000-01
|2位
|70
|63
|38
|+25
|2001-02
|優勝
|87
|79
|36
|+43
|2002-03
|2位
|78
|85
|42
|+43
|2003-04
|優勝
|90
|73
|26
|+47
|2004-05
|2位
|83
|87
|36
|+51
|2005-06
|4位
|67
|68
|31
|+37
|2006-07
|4位
|68
|63
|35
|+28
|2007-08
|3位
|83
|74
|31
|+43
|2008-09
|4位
|72
|68
|37
|+31
|2009-10
|3位
|75
|83
|41
|+42
|2010-11
|4位
|68
|72
|43
|+29
|2011-12
|3位
|70
|74
|49
|+25
|2012-13
|4位
|73
|72
|37
|+35
|2013-14
|4位
|79
|68
|41
|+27
|2014-15
|3位
|75
|71
|36
|+35
|2015-16
|2位
|71
|65
|36
|+29
|2016-17
|5位
|75
|77
|44
|+33
|2017-18
|6位
|63
|74
|51
|+23
|2018-19
|5位
|70
|73
|51
|+22
|2019-20
|8位
|56
|56
|48
|+8
|2020-21
|8位
|61
|55
|39
|+16
|2021-22
|5位
|69
|61
|48
|+13
|2022-23
|2位
|84
|88
|43
|+45
|2023-24
|2位
|89
|91
|29
|+62
|2024-25
|2位
|74
|69
|34
|+35
2025-26シーズンのアーセナル優勝可能性は？
2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルは2003-04シーズン以来22年ぶりの優勝の可能性を高めている。35試合消化時点の勝ち点は「76」で首位に立っており、2位マンチェスター・シティの勝ち点は「71」。マンチェスター・Cは1試合未消化となっているが、仮に未消化試合に勝利したとしても35試合消化時点の勝ち点差ではアーセナルが上回る。
そして、プレミアリーグは全38試合で争われるため、アーセナルの残り試合は3試合となり、獲得できる勝ち点数は最大であと「9」。対するマンチェスター・Cは残り4試合で「12」となっている。また、マンチェスター・Cが今季到達できる勝ち点は「83」となる。
決定までの最長期間は互いに全勝を続けた場合で、アーセナルは勝ち点84以上となった時点で首位が確定するため、現在の勝ち点76から「8」以上を上積めばよく、必要な勝利数は3試合。つまり、最終節でタイトル獲得となる可能性がある。
一方、アーセナルが最短で優勝を決めるパターンは、アーセナルが全勝を続け、マンチェスター・シティが全敗となった場合。この場合、マンチェスター・Cが未消化試合を終えた時点でアーセナルの優勝が決まることとなる。
第35節終了時点から見た、今後の優勝決定の可能性をまとめた表は以下の通り。
|節
|試合／到達可能な勝ち点
|試合終了時の残勝ち点数
|優勝決定の可能性
|アーセナル
|マンチェスター・シティ
|第36節
|5/11(月)0:30- vsウェストハム
[76～79]
|5/10(日)1:30- vsブレントフォード
[71～74]
|アーセナル：6
マンチェスター・C：9
|×
|第31節
(未消化分)
|試合なし
[76～79]
|5/14(木)4:00- vsクリスタル・パレス
[71～77]
|アーセナル：6
マンチェスター・C：6
|〇
|第37節
|5/19(火)4:00- vsバーンリー
[76～82]
|5/20(水)3:30- vsボーンマス
[71～80]
|アーセナル：3
マンチェスター・C：3
|〇
|第38節
(最終節)
|5/25(月)0:00- vsクリスタル・パレス
[76～85]
|5/25(月)0:00- vsアストン・ヴィラ
[71～83]
|-
|〇
※すべて日本時間。
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