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20040425 arsenal(C)Getty images
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Tsutomu Maeda

アーセナルが最後にプレミアリーグ優勝したのはいつ？2025-26シーズンの可能性は？

プレミアリーグ
アーセナル
マンチェスター・シティ

アーセナルが最後にプレミアリーグのタイトルを獲得したのはいつ？2025-26シーズン優勝の可能性はどのくらい？

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2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルが優勝に近づいている。

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本記事では、アーセナルの過去の優勝経験を紹介する。

アーセナルが最後にリーグ優勝したのはいつ？

アーセナルは過去に3度プレミアリーグを制覇。1997-98、2001-02、2003-04に戴冠を果たしており、特に最後の2003-04シーズンはアーセン・ヴェンゲル元監督下で26勝12分けで伝説的な無敗優勝を達成した。当時のチームではティエリ・アンリ氏が30得点で得点王に輝いている。

アーセナルのプレミアリーグにおける歴代順位は以下の通り。

シーズン順位勝ち点得点失点得失点差
1992-9310位564038+2
1993-944位715328+25
1994-9512位515249+3
1995-965位634932+17
1996-973位686232+30
1997-98優勝786833+35
1998-992位785917+42
1999-002位737343+30
2000-012位706338+25
2001-02優勝877936+43
2002-032位788542+43
2003-04優勝907326+47
2004-052位838736+51
2005-064位676831+37
2006-074位686335+28
2007-083位837431+43
2008-094位726837+31
2009-103位758341+42
2010-114位687243+29
2011-123位707449+25
2012-134位737237+35
2013-144位796841+27
2014-153位757136+35
2015-162位716536+29
2016-175位757744+33
2017-186位637451+23
2018-195位707351+22
2019-208位565648+8
2020-218位615539+16
2021-225位696148+13
2022-232位848843+45
2023-242位899129+62
2024-252位746934+35

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2025-26シーズンのアーセナル優勝可能性は？

2025-26シーズンのプレミアリーグで、アーセナルは2003-04シーズン以来22年ぶりの優勝の可能性を高めている。35試合消化時点の勝ち点は「76」で首位に立っており、2位マンチェスター・シティの勝ち点は「71」。マンチェスター・Cは1試合未消化となっているが、仮に未消化試合に勝利したとしても35試合消化時点の勝ち点差ではアーセナルが上回る。

そして、プレミアリーグは全38試合で争われるため、アーセナルの残り試合は3試合となり、獲得できる勝ち点数は最大であと「9」。対するマンチェスター・Cは残り4試合で「12」となっている。また、マンチェスター・Cが今季到達できる勝ち点は「83」となる。

決定までの最長期間は互いに全勝を続けた場合で、アーセナルは勝ち点84以上となった時点で首位が確定するため、現在の勝ち点76から「8」以上を上積めばよく、必要な勝利数は3試合。つまり、最終節でタイトル獲得となる可能性がある。

一方、アーセナルが最短で優勝を決めるパターンは、アーセナルが全勝を続け、マンチェスター・シティが全敗となった場合。この場合、マンチェスター・Cが未消化試合を終えた時点でアーセナルの優勝が決まることとなる。

第35節終了時点から見た、今後の優勝決定の可能性をまとめた表は以下の通り。

試合／到達可能な勝ち点試合終了時の残勝ち点数優勝決定の可能性
アーセナルマンチェスター・シティ
第36節5/11(月)0:30- vsウェストハム
[76～79]		5/10(日)1:30- vsブレントフォード
[71～74]		アーセナル：6
マンチェスター・C：9		×
第31節
(未消化分)		試合なし
[76～79]		5/14(木)4:00- vsクリスタル・パレス
[71～77]		アーセナル：6
マンチェスター・C：6
第37節5/19(火)4:00- vsバーンリー
[76～82]		5/20(水)3:30- vsボーンマス
[71～80]		アーセナル：3
マンチェスター・C：3
第38節
(最終節)		5/25(月)0:00- vsクリスタル・パレス
[76～85]		5/25(月)0:00- vsアストン・ヴィラ
[71～83]		-

※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび大会公式サイトよりご確認ください。

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