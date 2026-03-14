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Tsutomu Maeda

ドミニカ共和国vsアメリカはいつ？試合日程・テレビ放送予定｜WBC2026準決勝

WBC2026の準決勝、ドミニカ共和国対アメリカはいつ？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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WBC2026の準決勝で、ドミニカ共和国代表とアメリカ代表が対戦する。

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本記事では、WBC2026のドミニカ共和国vsアメリカの試合日程や開始時間、視聴方法を紹介する。

ドミニカ共和国vsアメリカはいつ？

決勝トーナメント1回戦の準々決勝で韓国に10-0で完勝したドミニカ共和国と、カナダに5-3で競り勝ったアメリカが準決勝で激突。優勝候補同士の一戦は、日本時間2026年3月16日(月)午前9:00にプレイボール予定となっている。会場はローンデポ・パーク(アメリカ・フロリダ州マイアミ)だ。

ラウンドWBC2026 準決勝
対戦カードドミニカ共和国 vs アメリカ
開始日時2026年3月16日(月)
午前9:00-
会場ローンデポ・パーク
(アメリカ・フロリダ州マイアミ)

※すべて日本時間。

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ドミニカ共和国vsアメリカの放送・配信予定は？

WBC2026準決勝のドミニカ共和国vsアメリカは、『Netflix(ネットフリックス)』で独占ライブ配信される。このため、地上波テレビ放送やその他のネット配信局での中継は行われない。

『Netflix』の中継開始時刻は、日本時間午前8:00予定となっている。

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Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

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LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

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『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質高画質
フルHD		高画質
フルHD		超高画質
UHD 4K
+HDR
同時視聴可能な台数2台2台4台
ダウンロード可能な台数2台2台6台
視聴可能作品数一部制限あり無制限無制限
広告視聴中に広告あり広告なし広告なし
LYPプレミアム特典すべての特典が利用可能
【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。

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【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

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WBCドミニカ共和国代表｜招集メンバー・ロースター

dominican republic wbcGetty Images

背番号ポジション名前所属
7投手サンディ・アルカンタラマイアミ・マーリンズ
31投手エルビス・アルバラードアスレチックス
40投手ルイス・セベリーノアスレチックス
43投手ワスカル・ブラゾバンニューヨーク・メッツ
44投手セランソニー・ドミンゲスシカゴ・ホワイトソックス
45投手アブナー・ウリーベミルウォーキー・ブルワーズ
53投手カルロス・エステベスカンザスシティ・ロイヤルズ
54投手アルバート・アブレイユ中日ドラゴンズ
59投手ワンディ・ペラルタサンディエゴ・パドレス
60投手デニス・サンタナピッツバーグ・パイレーツ
61投手クリストファー・サンチェスフィラデルフィア・フィリーズ
63投手エドウィン・ウセタタンパベイ・レイズ
65投手グレゴリー・ソトピッツバーグ・パイレーツ
66投手ブライアン・ベイオボストン・レッドソックス
75投手カミロ・ドバルニューヨーク・ヤンキース
28捕手オースティン・ウェルズニューヨーク・ヤンキース
50捕手オーガスティン・ラミレスマイアミ・マーリンズ
1内野手ジェレミー・ペーニャヒューストン・アストロズ
2内野手ヘラルド・ペルドモアリゾナ・ダイヤモンドバックス
3内野手マニー・マチャドサンディエゴ・パドレス
4内野手ケーテル・マルテアリゾナ・ダイヤモンドバックス
13内野手ジュニオール・カミネロタンパベイ・レイズ
14内野手アーメッド・ロザリオニューヨーク・ヤンキース
27内野手ブラディミール・ゲレーロ・ジュニアトロント・ブルージェイズ
41内野手カルロス・サンタナアリゾナ・ダイヤモンドバックス
5外野手ヨハン・ロハスフィラデルフィア・フィリーズ
15外野手オニール・クルーズピッツバーグ・パイレーツ
22外野手フアン・ソトニューヨーク・メッツ
23外野手フェルナンド・タティス・ジュニアサンディエゴ・パドレス
44外野手フリオ・ロドリゲスシアトル・マリナーズ

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WBC野球アメリカ代表｜メンバー・ロースター

usa wbcGetty Images

背番号ポジション名前所属
19投手メイソン・ミラーサンディエゴ・パドレス
22投手クレイトン・カーショウ現役引退（前ロサンゼルス・ドジャース）
26投手ノーラン・マクリーンニューヨーク・メッツ
27投手タリク・スクーバルデトロイト・タイガース
30投手ポール・スキーンズピッツバーグ・パイレーツ
31投手マシュー・ボイドシカゴ・カブス
35投手クレイ・ホームズニューヨーク・メッツ
40投手ブラッド・ケラーフィラデルフィア・フィリーズ
44投手ライアン・ヤーブローニューヨーク・ヤンキース
48投手グリフィン・ジャックスタンパベイ・レイズ
52投手マイケル・ワカカンザスシティ・ロイヤルズ
53投手デビッド・ベッドナーニューヨーク・ヤンキース
55投手ゲイブ・スパイアーシアトル・マリナーズ
59投手ギャレット・ウィットロックボストン・レッドソックス
60投手ギャレット・クレビンジャータンパベイ・レイズ
62投手ローガン・ウェブサンフランシスコ・ジャイアンツ
16捕手ウィル・スミスロサンゼルス・ドジャース
29捕手カル・ローリーシアトル・マリナーズ
2内野手アレックス・ブレグマンシカゴ・カブス
5内野手アーニー・クレメントトロント・ブルージェイズ
7内野手ボビー・ウィット・ジュニアカンザスシティ・ロイヤルズ
11内野手ガナー・ヘンダーソンボルチモア・オリオールズ
13内野手ブライス・トゥラングミルウォーキー・ブルワーズ
24内野手ブライス・ハーパーフィラデルフィア・フィリーズ
43内野手ポール・ゴールドシュミットFA（前ニューヨーク・ヤンキース）
4外野手ピート・クロウ・アームストロングシカゴ・カブス
25外野手バイロン・バクストンミネソタ・ツインズ
99外野手アーロン・ジャッジニューヨーク・ヤンキース
外野手ロマン・アンソニーボストン・レッドソックス
12指名打者カイル・シュワバーフィラデルフィア・フィリーズ

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WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】

全出場国一覧日本
韓国チャイニーズ・タイペイ
オーストラリアチェコ
アメリカキューバ
ドミニカ共和国ベネズエラ
メキシコプエルトリコ
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