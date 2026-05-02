ボクシング井上尚弥vs中谷潤人の試合時間・開始予想タイムは？

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ「THE DAY」の井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。
本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
井上尚弥vs中谷潤人の試合時間は？
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」が2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人はメインカードとして7試合目に実施される。メインカードの井上vs中谷戦の試合開始時間は20時～21時の間での開始が予想される。仮に両者が12Rまで戦った場合は、勝敗の決着がつくのは試合開始から1時間ほどかかる。
「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」試合順
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|第7試合
(メイン)
20時～21時の開始予想
|12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ
|井上尚弥(大橋)
vs
中谷潤人(M.T)
|第6試合
(セミ)
19時～20時の開始予想
|8R
スーパーバンタム級
|武居由樹(大橋)
vs
ワン・デカン(中国)
|第5試合
|12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ
|井上拓真(大橋)
vs
井岡一翔(志成)
|第4試合
|10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ
|田中空(大橋)
vs
佐々木尽(八王子中屋)
|第3試合
|10R
フェザー級
|阿部麗也(KG大和)
vs
下町俊貴(グリーンツダ)
|第2試合
|10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級タイトルマッチ
|ユン・ドクノ(韓国)
vs
森脇唯人(ワールドS)
|第1試合
|10R
WBOアジアパシフィック
フライ級タイトルマッチ
|富岡浩介(REBOOT)
vs
田中将吾(大橋)
※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。
井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPVライブ配信！
井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がPPV(ペイ・パー・ビュー)方式にてライブ配信を行うため、地上波中継やその他のネット配信では視聴できない。
なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーは追加料金なしで視聴可能。DAZNを経由して購入することも可能でだが、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴できる。
|ネット配信
|視聴期限
|Lemino(PPV形式)
|2026/5/2(土)14:30(予定)～
2026/5/31(日)23:59
井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法
Lemino
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※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。