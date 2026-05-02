ボクシング井上尚弥vs中谷潤人の試合時間・開始予想タイムは？

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ「THE DAY」の井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の試合時間は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」が2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人はメインカードとして7試合目に実施される。メインカードの井上vs中谷戦の試合開始時間は20時～21時の間での開始が予想される。仮に両者が12Rまで戦った場合は、勝敗の決着がつくのは試合開始から1時間ほどかかる。

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」試合順

試合順 タイトル・階級 対戦カード 第7試合

(メイン)

20時～21時の開始予想 12R

世界統一スーパーバンタム級

タイトルマッチ 井上尚弥(大橋)

vs

中谷潤人(M.T) 第6試合

(セミ)

19時～20時の開始予想 8R

スーパーバンタム級 武居由樹(大橋)

vs

ワン・デカン(中国) 第5試合 12R

WBC世界バンタム級

タイトルマッチ 井上拓真(大橋)

vs

井岡一翔(志成) 第4試合 10R

OPBF東洋太平洋ウェルター級

タイトルマッチ 田中空(大橋)

vs

佐々木尽(八王子中屋) 第3試合 10R

フェザー級 阿部麗也(KG大和)

vs

下町俊貴(グリーンツダ) 第2試合 10R

OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック

スーパーミドル級タイトルマッチ ユン・ドクノ(韓国)

vs

森脇唯人(ワールドS) 第1試合 10R

WBOアジアパシフィック

フライ級タイトルマッチ 富岡浩介(REBOOT)

vs

田中将吾(大橋)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPVライブ配信！

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がPPV(ペイ・パー・ビュー)方式にてライブ配信を行うため、地上波中継やその他のネット配信では視聴できない。

なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーは追加料金なしで視聴可能。DAZNを経由して購入することも可能でだが、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴できる。

ネット配信 視聴期限 Lemino(PPV形式) 2026/5/2(土)14:30(予定)～

2026/5/31(日)23:59

井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。