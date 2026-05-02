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naoya inoue junto nakatani start timeGetty Images
井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント
Tsutomu Maeda

ボクシング井上尚弥vs中谷潤人の試合時間・開始予想タイムは？

2026年5月2日(土)に東京ドームで開催されるボクシング井上尚弥vs中谷潤人の試合開始時間は？

世紀の一戦をLeminoで生配信！
inoue vs nakatani newver 20260502

Lemino

【5月2日】井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！

井上拓真vs井岡一翔のタイトル戦、武居由樹再起戦も実施

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Leminoでライブ配信

世界統一スーパーバンタム級タイトルマッチ「THE DAY」の井上尚弥vs中谷潤人が、2026年5月2日(土)に行われる。

井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！プレミアム会員はPPV購入でdポイントプレゼント今すぐ視聴開始

本記事では、井上尚弥vs中谷潤人のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上尚弥vs中谷潤人の試合時間は？

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」が2026年5月2日(土)に東京ドームで開催される。当日は全7試合が行われ、井上尚弥vs中谷潤人はメインカードとして7試合目に実施される。メインカードの井上vs中谷戦の試合開始時間は20時～21時の間での開始が予想される。仮に両者が12Rまで戦った場合は、勝敗の決着がつくのは試合開始から1時間ほどかかる。

「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ」試合順

試合順タイトル・階級対戦カード
第7試合
(メイン)
20時～21時の開始予想		12R
世界統一スーパーバンタム級
タイトルマッチ		井上尚弥(大橋)
vs
中谷潤人(M.T)
第6試合
(セミ)
19時～20時の開始予想		8R
スーパーバンタム級		武居由樹(大橋)
vs
ワン・デカン(中国)
第5試合12R
WBC世界バンタム級
タイトルマッチ		井上拓真(大橋)
vs
井岡一翔(志成)
第4試合10R
OPBF東洋太平洋ウェルター級
タイトルマッチ		田中空(大橋)
vs
佐々木尽(八王子中屋)
第3試合10R
フェザー級		阿部麗也(KG大和)
vs
下町俊貴(グリーンツダ)
第2試合10R
OPBF東洋太平洋＆WBOアジアパシフィック
スーパーミドル級タイトルマッチ		ユン・ドクノ(韓国)
vs
森脇唯人(ワールドS)
第1試合10R
WBOアジアパシフィック
フライ級タイトルマッチ		富岡浩介(REBOOT)
vs
田中将吾(大橋)

※対戦カードは出場選手の都合により変更される場合があります。

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井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでPPVライブ配信！

井上尚弥vs中谷潤人を含む「NTTドコモpresents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」の試合はネット『Lemino』がPPV(ペイ・パー・ビュー)方式にてライブ配信を行うため、地上波中継やその他のネット配信では視聴できない。

なお、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ユーザーは追加料金なしで視聴可能。DAZNを経由して購入することも可能でだが、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーでのみ視聴できる。

ネット配信視聴期限
Lemino(PPV形式)2026/5/2(土)14:30(予定)～
2026/5/31(日)23:59

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井上尚弥vs中谷潤人のLemino視聴方法

naoya inoue junto nakatani lemino boxing 20260502Lemino

  1. 「THE DAY 井上尚弥vs中谷潤人」Lemino特設ページへアクセス
  2. 「PPVチケットの購入」をタップ
  3. Leminoでの購入を選択
  4. dアカウントでログインし、PPVの支払方法を選択
  5. 購入完了！すぐにLeminoで視聴可能に！

【5/2開催】「THE DAY」井上尚弥vs中谷潤人はLeminoでライブ配信！今すぐ視聴開始

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。