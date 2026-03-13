【WBC2026】韓国vsドミニカ共和国は何時から？日程・放送予定・予想先発

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、韓国代表とドミニカ共和国代表が激突する。世界トップクラスの打線を誇るドミニカ共和国と、組織力の高い韓国が対戦する注目カードとして、大会屈指の好カードに挙げられている。

ドミニカ共和国はメジャーリーグで活躍するスター選手を多数擁する優勝候補の一角。一方の韓国も国際大会で豊富な実績を持つチームで、WBCでも過去に決勝進出を果たすなど世界大会で強さを発揮してきた。

本記事では、韓国vsドミニカ共和国の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信の視聴方法、予想先発投手について紹介する。

韓国vsドミニカ共和国の試合日程は？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、韓国代表とドミニカ共和国代表が対戦する。決勝トーナメント進出を懸けた一発勝負の試合となり、両チームにとって大会の行方を左右する重要な一戦となる。

試合はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで開催予定。日本時間では2026年3月14日(土)7:30開始となり、現地時間では3月13日(金)18:30(米東部時間)にプレーボールを迎える。

ドミニカ共和国は1次ラウンド・プールDを4戦全勝で突破し、優勝候補の実力を見せつけて準々決勝へ進出。一方の韓国はプールCの激戦を勝ち抜き2位で決勝トーナメントに進んだ。ドミニカ共和国は昨季13勝を挙げた左腕クリストファー・サンチェスの先発起用を明言しており、韓国が強力打線とメジャーリーガーを擁する相手にどう挑むかが注目される。

なお、この試合に勝利したチームは準決勝へ進出し、アメリカvsカナダの勝者と対戦する。

項目 内容 ラウンド 準々決勝 試合日(日本時間) 2026年3月14日(土) 開始時間 7:30 対戦カード 韓国vsドミニカ共和国 会場 ローンデポ・パーク(フロリダ州マイアミ)

韓国vsドミニカ共和国の予想先発は？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝の韓国vsドミニカ共和国は、ドミニカ共和国が先発投手を明言している一方、韓国側は先発が流動的な状況となっている。ドミニカ共和国はフィラデルフィア・フィリーズ所属の左腕クリストファー・サンチェス、韓国は代替先発の起用が見込まれている。

ドミニカ共和国はアルバート・プホルス監督がサンチェスの先発起用を明言。昨季メジャーリーグで13勝を挙げた左腕で、ドミニカ投手陣の柱の一人として期待されている。強力打線を支えるだけでなく、投手陣でもメジャーリーガーを中心に層の厚さを誇るチームだけに、準々決勝でも主導権を握る投球が求められる。

またプホルス監督は、試合終盤に固定のクローザーを置かず、その回に最適な投手を投入するデータ重視の継投を示唆。サンチェスからリリーフ陣へとつなぐ盤石の投手リレーで、決勝トーナメントの一発勝負に臨む構えだ。

一方の韓国は、先発投手の人選が難しい状況となっている。1次ラウンドのオーストラリア戦で先発した孫珠瑛(ソン・ジュヨン)が肘の痛みを訴え、準々決勝の舞台となるマイアミに帯同できないことが判明。先発候補の離脱により、投手陣のやりくりが課題となっている。

さらに代替投手としてカージナルス所属のオブライエンを追加招集する動きもあったが、コンディション不良を理由に辞退。結果として韓国は規定より1人少ない29人のロースターで準々決勝に臨むことになった。韓国メディアの間でも、強力なドミニカ投手陣との対戦に厳しい見方が出ている。

こうした状況のなか、韓国がどの投手を先発に据えるのかは試合直前まで不透明。投手事情に不安を抱える韓国と、エース格サンチェスを送り出すドミニカ共和国の対照的なマウンド事情が、この一戦の大きなポイントとなりそうだ。

チーム 予想先発 所属 投打 状況 ドミニカ共和国 クリストファー・サンチェス フィラデルフィア・フィリーズ 左投 昨季MLB13勝の左腕。プホルス監督が先発を明言 韓国 未定 ― ― 主力投手の離脱で先発は流動的

韓国vsドミニカ共和国の放送・配信予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝の韓国vsドミニカ共和国は、日本国内の地上波テレビで生中継は行われない。今大会は放送体制が大きく変わっており、テレビでは試合をリアルタイムで視聴できない形となっている。

WBC2026は、動画配信サービスNetflixが日本国内の全試合の配信権を取得。1次ラウンドから準々決勝、準決勝、決勝までの全47試合がライブ配信される予定で、韓国vsドミニカ共和国の一戦も同サービスで視聴できる。

ライブ配信に加え、試合終了後にはアーカイブ(見逃し配信)も提供される予定。リアルタイムで視聴できない場合でも、後から試合内容を確認することが可能だ。

なお、地上波やBS、CSでの試合中継は予定されていない。ただし、日本テレビ系列などで大会ハイライトや特集番組が編成される可能性はある。

今回、テレビ中継が行われない背景には放映権料の高騰があるとされる。報道では2026年大会の放映権料が前回大会のおよそ5倍となる約150億円規模に達したとされ、民放各局が単独で取得することが難しくなった結果、Netflixによる独占配信という形になった。

視聴方法 サービス 内容 ネット配信 Netflix WBC2026全47試合を独占ライブ配信(見逃し配信あり) 地上波テレビ なし 試合の生中継は実施されない

