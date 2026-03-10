2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本代表・侍ジャパンの試合を中心に大きな注目を集めている。今大会は日本国内の全試合が動画配信サービスNetflixで独占ライブ配信される予定だ。
ただし大会期間中は視聴者が集中することもあり、「ライブ配信が止まる」「映像が固まる」「Netflixが重くて見れない」といったトラブルが発生するケースもある。
本記事では、WBC2026ライブ配信が止まる原因について紹介する。
NetflixのWBC2026ライブ配信が止まる原因は？
ただし大会期間中はアクセスが集中しやすく、「映像が止まる」「読み込みが続く」「途中で再生が止まる」といったトラブルが発生することもある。
WBCのライブ配信が止まる原因としては、配信サーバーへのアクセス集中、視聴者側のインターネット環境、使用しているデバイスの状態など、いくつかの要因が考えられる。
ライブ配信特有の負荷とサーバーの混雑
WBCのような世界的スポーツイベントでは、試合開始前後に視聴者が一斉にアクセスするため、配信サーバーに大きな負荷がかかる場合がある。ライブ配信はリアルタイムでデータを処理する必要があるため、映画やドラマなどのオンデマンド配信よりも処理負荷が高く、一時的に映像が止まるケースもある。
インターネット接続環境の問題
ライブ配信が止まる原因として多いのがインターネット回線の問題だ。通信速度が不足している場合や接続が不安定な場合、ストリーミング再生が途中で停止することがある。
NetflixではHD画質で5Mbps以上、4K視聴の場合は15〜25Mbps以上の通信速度が推奨されている。また、夕方から深夜にかけてはネットワーク利用者が増えるため、回線混雑によって通信速度が低下することもある。
さらにWi-Fi環境の場合、ルーターとの距離が遠い、壁や家具などの障害物が多い、電子レンジなどの家電による電波干渉があるといった要因によって接続が不安定になるケースもある。
デバイスやアプリの不具合
使用しているスマートフォンやテレビ、ストリーミングデバイスの状態によっても再生トラブルが発生することがある。NetflixアプリやデバイスのOSが古いバージョンのままだと、ライブ配信に対応できずエラーが発生する場合がある。
また、スマートフォンやFire TV Stickなどで複数のアプリを同時に起動しているとメモリ(RAM)が不足し、映像が止まったりアプリが重くなったりする原因になる。さらに、端末内にキャッシュ(一時データ)が蓄積するとアプリの動作が不安定になることもある。
デバイスやプランによる視聴制限
Netflixの料金プランや使用デバイスによっては、ライブ配信の視聴に制限がある場合もある。例えば広告つきスタンダードプランでは、一部の古いデバイスやChromecastなどでライブ配信やキャスト機能が制限されるケースがある。
また、古いスマートテレビやストリーミング機器では、映画やドラマの再生は可能でもライブイベント配信に対応していないことがあり、その場合は映像が止まる、または再生できないことがある。
NetflixでWBC2026ライブ配信が見れないときの対処法は？
ただし侍ジャパン戦など視聴者が集中する試合では、「映像が止まる」「読み込みが続く」「画質が悪い」といったトラブルが発生するケースもある。
Netflixが重い場合は、デバイスの状態、アプリ設定、インターネット接続環境の3つを確認することで改善する可能性が高い。ここでは主な対処方法を整理する。
デバイスやアプリを再起動する
まず試したいのがデバイスやアプリの再起動だ。スマートフォンやテレビ、ゲーム機などの電源を一度切り、数分待ってから再起動することで一時的な不具合が解消されることがある。また、バックグラウンドで複数のアプリが動いている場合はメモリ(RAM)が圧迫されるため、不要なアプリを終了させてからNetflixを再起動すると改善する場合がある。
さらにNetflixアプリのキャッシュが蓄積している場合、動作が不安定になることもある。Android端末やFire TV Stickでは、設定画面から「キャッシュ削除」や「データ削除」を行うことで改善するケースもある。
インターネット接続環境を確認する
ライブ配信が止まる原因として多いのが通信速度の不足や回線の不安定さだ。NetflixではHD画質の場合3〜5Mbps以上、4K画質では15〜25Mbps以上の通信速度が推奨されている。
通信速度はFast.comなどの測定サイトで確認できる。速度が不足している場合は、モデムやルーターの電源を一度抜き、30秒〜1分ほど待ってから再接続することで改善する場合がある。
Wi-Fi接続の場合はルーターとの距離や障害物の影響も大きい。ルーターの近くで視聴する、5GHz帯と2.4GHz帯を切り替えるといった対策も有効だ。また、テレビやゲーム機の場合はWi-Fiよりも有線LAN接続のほうが安定しやすい。
画質設定や視聴環境を調整する
回線環境が安定しない場合は、Netflixの画質設定を下げることで再生が改善することもある。アカウント設定から画質を「自動」または「標準画質」に変更すると通信負荷が軽減される。
また、Netflix側でサーバー障害が発生している場合もあるため、公式の稼働状況ページを確認するのも一つの方法だ。特に侍ジャパン戦などの注目試合では視聴者が集中しやすく、一時的に配信が不安定になることもある。
なお、広告つきスタンダードプランを利用している場合、一部の古いデバイスやChromecastなどでライブ配信が制限されるケースもある。こうした場合は、対応デバイスへの変更や視聴環境の見直しも検討したい。
WBC2026はNetflixで全試合独占配信！
2026年大会のWBC本戦(1次ラウンド〜決勝)については、動画配信サービス「Netflix」が日本国内の配信権を独占取得している。そのため、地上波の民放各局やNHK、BS・CSでの放送は実施されない見込みとなっている。
また、民放の見逃し・無料配信サービスであるTVerでのライブ配信も行われない予定だ。試合映像をリアルタイムで視聴する場合はNetflixのライブ配信を利用する必要がある。
WBC2026 放送・配信情報
- Netflix：○（独占ライブ配信）
- 地上波テレビ：×（放送予定なし）
- NHK：×（放送予定なし）
- TVer：×（配信予定なし）
- ニッポン放送：○（ラジオ中継）
Netflixのお得な視聴方法
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
