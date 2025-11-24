Amazonブラックフライデー2025の実施に際して、「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」が2025年12月31日(水)まで開催される。

本記事では、「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」の概要や還元額、参加方法などを紹介する。

【最大10万円！】Amazon Payのギフトカード大還元祭とは？

「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」は、キャンペーン対象となるECサイト(キャンペーン参加店)でAmazon Payを利用し、期間中合計5,000円以上(税込)を利用した場合、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」などが当たる抽選に参加できるキャンペーンだ。

開催期間は、2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59となっている。

抽選では、「期間中の利用額全額分のAmazonギフトカード(※上限10万円)」が1等、「10円分のAmazonギフトカード」が2等となっており、1等の場合でも利用額によって当選者数が変わる。利用額が高いほど、1等の人数は多くなっている。ただし、該当の金額の応募者数が多い場合、個々人が1等に当たる確率が下がる点には注意が必要だ。

5,000円～20,000円未満：20名

20,000円～50,000円未満：50名

50,000円～100,000円未満：100名

100,000円以上：330名

【参加方法】Amazon Payのギフトカード大還元祭のエントリーはシンプル！

「Amazon Pay:Amazonギフトカード大還元祭」への応募は、2025年11月4日(火)00:00～2025年12月31日(水)23:59のキャンペーン期間中にエントリーし、対象のECサイトでAmazon Payを用いて合計5,000円(税込)以上のお買い物をするだけ。対象となるECサイトは多岐にわたるが、キャンペーンページから確認することができる。

また、Amazon Payの使い方も以下の通りシンプルだ。

お買い物の際、決済方法で"Amazon Pay”を選択 いつものAmazonアカウントでログインし、住所・お支払い方法を確認して「続行」を押す お支払いが完了

Amazonブラックフライデー2025の開催期間

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月21日(金)0時00分～11月23日(日)23時59分に先行セール、11月24日(月・振替)0時00分～12月1日(月)23時59分に本セールが開催。期間中、様々な商品がセール価格で販売されるほか、最大16％還元のポイントアップキャンペーンをはじめとする多様なキャンペーンが開催される。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデー2025をお得に利用するには、「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーを行おう。エントリーはブラックフライデー特設ページにある「キャンペーンにエントリーする」ボタンを押すだけ。最大16%のポイント還元が受けられるので、事前にエントリーしておこう。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonポイントの還元率は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％(注目ブランド+5.0％との併用不可)、注目ブランド対象商品購入(ブランドセレクション+4.0％との併用不可)で+5.0％、対象カテゴリー商品の購入で6.5％。ブランドセレクションの対象商品と注目ブランドの対象商品は異なるため、+4.0％と+5.0％の累積適用はできないが、最大16％のポイント還元を受けられる。

※最大16%のポイント還元はおもちゃ・ホビーの対象商品(※TVゲームは除く)を購入した場合に限り適用。それ以外の商品は最大9.5%のポイント還元が適用。

Amazon

