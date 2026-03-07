WBC2026がいよいよ開幕し、連日白熱の戦いが繰り広げられている。チャイニーズ・タイペイとの初戦を13-0の7回コールド勝ちで飾った侍ジャパンの次なる相手は、永遠のライバルである韓国だ。

本記事では、大注目のWBC第2戦「日韓戦」がいつ・何時にプレイボールとなるのか、地上波テレビ放送の有無やNetflixでの視聴方法、そして両チームの先発投手について詳しく解説する。

【WBC2026第2戦】日本vs韓国の試合時間は？何時プレイボール？

1次ラウンド（プールC）、侍ジャパンにとって2試合目となる日韓戦は、3月7日（土）19:00プレイボールである。日本ラウンドとなるプールCの舞台は、全試合「東京ドーム」だ。

土曜日のゴールデンタイムという、自宅で観戦するには最高の時間帯に設定されている。日本は初戦を圧倒的な強さで勝利したが、対する韓国もチェコ相手に11-4で大勝しており、両チームともに勢いに乗った状態で激突する。

試合日程：2026年3月7日(土) 19:00 プレイボール（日本時間）

対戦カード：日本（侍ジャパン） vs 韓国

開催場所：東京ドーム

【WBC日韓戦】地上波テレビ放送はある？ネット配信・ラジオ中継まとめ

結論から言うと、WBC2026の日韓戦は地上波テレビ（民放・NHK）やBS・CSでの放送は一切予定されていない。

今大会は、侍ジャパン戦を含む全試合を動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」が独占ライブ配信する。DAZNやABEMA、Amazonプライムビデオといったその他のネット配信サービスでも視聴することはできないため、映像で試合を楽しむにはNetflixへの登録が必須となる。

なお、音声のみであれば、ラジオの「ニッポン放送」等にて生中継が行われる予定だ。

中継局一覧

ネット配信：Netflix（3月7日 18:00〜 配信開始）

テレビ放送（地上波・BS・CS）：なし

ラジオ中継：ニッポン放送 ほか（18:00〜）

Netflixの配信情報

解説：和田毅、中田翔

実況：山本健太

ゲスト出演者：鳥谷敬、糸井嘉男、渡辺謙、二宮和也

日本・韓国の両先発投手は誰？

大注目の第2戦、侍ジャパンの先発マウンドに上がるのは、今大会が代表初選出となる菊池雄星（エンゼルス）だ。7年ぶりとなる東京ドームのマウンドで、MLBの舞台で培った実力を遺憾なく発揮し、宿敵相手にしっかりと試合を作る構えだ。

対する韓国の先発は、"特急潜水艦"の異名を持つ変則右腕、コ・ヨンピョが登板する。独特の投球フォームと軌道を描くボールに対し、日本の強力打線（大谷翔平、近藤健介、鈴木誠也など）がどう攻略するかが勝敗を分ける鍵となるだろう。

先発投手

【日本】菊池雄星（左投）

【韓国】コ・ヨンピョ（右投）

Netflixのおすすめ視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】