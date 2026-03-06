WBC2026アメリカ代表の予想スタメン・打順は？チームUSAの先発メンバーと最強打線

第6回WBCでは、前回大会準優勝のアメリカ代表にも大きな注目が集まっている。メジャーリーグ(MLB)を代表するスター選手が多数集結する可能性があり、強力打線の形成が期待されている。

本記事では、WBCアメリカ代表のスタメン・打順を予想する。

WBCアメリカ代表のスタメン・打順を予想

2026年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、前回大会準優勝のアメリカ代表が王座奪還を狙う。メジャーリーグ(MLB)のスター選手が集結する超豪華メンバーとなっており、打線の並びやスタメン構成にも大きな注目が集まっている。

マーク・デローサ監督が構想する理想オーダーは、スピードと長打力を兼ね備えた攻撃的な布陣だ。リードオフには30本塁打・30盗塁クラスの身体能力を誇るボビー・ウィットJr.を配置し、2番には主将アーロン・ジャッジを置く「超攻撃型打線」が有力視されている。

さらにクリーンアップにはブライス・ハーパーやカイル・シュワーバーといったMLB屈指のスラッガーが並ぶ可能性が高い。アレックス・ブレグマン、ガンナー・ヘンダーソン、カル・ローリーなども控えており、どの打順からでも長打が期待できる破壊力のある打線となる見込みだ。

また、2026年3月に行われたサンフランシスコ・ジャイアンツとの強化試合では、実際にボビー・ウィットJr.、ブライス・ハーパー、アーロン・ジャッジを上位に並べるオーダーが採用された。左翼にはロマン・アンソニーが起用され、本塁打を放つなど結果を残したことで、レギュラー候補として評価を高めている。

守備面ではバイロン・バクストンが中堅の本命と見られる一方、守備力に優れるピート・クロウ＝アームストロングとの併用も検討されている。三塁手もアレックス・ブレグマンとガンナー・ヘンダーソンの争いとなっており、大会直前までポジション争いが続く可能性が高い。

WBC2026 アメリカ代表 予想スタメン

打順 守備 選手 所属(MLB) 1 遊 ボビー・ウィットJr. ロイヤルズ 2 右 アーロン・ジャッジ ヤンキース 3 一 ブライス・ハーパー フィリーズ 4 DH カイル・シュワーバー フィリーズ 5 三 アレックス・ブレグマン アストロズ 6 左 ガンナー・ヘンダーソン オリオールズ 7 捕 カル・ローリー マリナーズ 8 中 バイロン・バクストン ツインズ 9 二 ブライス・トゥーラン ブルワーズ

WBC2026のアメリカの対戦日程は？

2026年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、アメリカ代表(チームUSA)はプールBに所属する。1次ラウンドの全試合はアメリカ・テキサス州ヒューストンのダイキン・パーク(旧ミニッツメイド・パーク)で開催される予定だ。

アメリカ代表は3月7日のブラジル戦を皮切りに、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦する。いずれも地元開催となるため、ホームの大声援を受けながら1次ラウンド突破を目指す形となる。

さらに、1次ラウンドを突破した場合は準々決勝へ進出。プールBの代表チームは順位に関わらず3月14日に試合が行われる予定となっている。準決勝以降は会場をマイアミのローンデポ・パークへ移し、世界一を懸けた戦いが続く。

大会開幕前にはアリゾナ州でエキシビションゲームも実施され、サンフランシスコ・ジャイアンツ、コロラド・ロッキーズにそれぞれ大勝。強力打線が好調を維持した状態で本大会に臨む見込みだ。

WBC2026 アメリカ代表 1次ラウンド日程(日本時間)

日付 開始時間 対戦カード 会場 3月7日(土) 10:00 アメリカ vs ブラジル ダイキン・パーク 3月8日(日) 10:00 アメリカ vs イギリス ダイキン・パーク 3月10日(火) 9:00 アメリカ vs メキシコ ダイキン・パーク 3月11日(水) 10:00 アメリカ vs イタリア ダイキン・パーク

WBC2026 決勝トーナメント日程(予定)

ステージ 日程 会場 準々決勝 3月14日(土) ダイキン・パーク 準決勝 3月16日(月)または3月17日(火) ローンデポ・パーク 決勝 3月18日(水)9:00 ローンデポ・パーク

大会前エキシビション結果

日付 対戦 結果 3月4日(水) アメリカ vs サンフランシスコ・ジャイアンツ 15-1 3月5日(木) アメリカ vs コロラド・ロッキーズ 14-4

WBC2026のアメリカの放送・配信予定は？

Netflix

2026年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、アメリカ代表(チームUSA)の試合を含む大会全47試合が動画配信サービス「Netflix」でライブ配信される予定となっている。日本国内におけるWBC本大会の映像配信権はNetflixが独占契約を結んでおり、1次ラウンドから決勝まで全試合を視聴可能だ。

アメリカ代表はプールBに所属し、ブラジル、イギリス、メキシコ、イタリアと対戦する。これらの試合もすべてNetflixでライブ配信され、試合終了後には見逃し配信(オンデマンド)でも視聴できる。

なお、前回大会(2023年)ではテレビ朝日やTBS系列による地上波中継、Amazon Prime Videoでの配信が行われていたが、WBC2026ではテレビでの生中継は予定されていない。日本国内ではNetflixが唯一の視聴手段となる。

Netflixはスマートフォン、タブレット、パソコンなどのデバイスに加え、スマートテレビやストリーミングデバイス(Fire TV Stickなど)にも対応しており、テレビの大画面での視聴も可能となっている。

WBC2026 アメリカ代表戦 放送・配信

視聴方法 配信内容 対応デバイス Netflix WBC全47試合をライブ配信・見逃し配信 スマホ / タブレット / PC / スマートテレビ / Fire TV Stick など 地上波テレビ 放送予定なし ー BS・CS 放送予定なし ー

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

