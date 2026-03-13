2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、メジャーリーガーを多数擁するベネズエラ代表が優勝候補の一角として注目を集めている。強力な打線と層の厚い投手陣を揃える同国は、国際大会でも常に優勝争いに絡む野球強豪国だ。

準々決勝の侍ジャパンと対戦も、どの選手がスタメン入りするのか、先発ロースターには誰が名を連ねているのかにも関心が高まっている。

本記事では、ベネズエラ代表の予想スタメン・先発ロースター一覧について紹介する。

ベネズエラ代表予想スタメン・先発ロースター一覧

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するベネズエラ代表は、メジャーリーグ(MLB)のスター選手が揃う豪華メンバーで大会に臨む。近年は国際大会でも存在感を高めており、今大会では悲願の初優勝を狙う優勝候補の一角と目されている。

打線にはロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエス、エウヘニオ・スアレス、サルバドール・ペレスといった実績十分の打者が並び、長打力とコンタクト能力を兼ね備えた強力なオーダーが予想されている。

投手陣ではヘルマン・マルケスやエドゥアルド・ロドリゲスなどMLB実績のある投手が中心。さらにNPBオリックス所属のアンドレス・マチャドもブルペンの一角として名を連ねており、リリーフ陣の層の厚さも特徴となっている。

予想スタメン

打順 選手 守備 1 ロナルド・アクーニャJr. 中堅手 2 ルイス・アラエス 二塁手 3 エウヘニオ・スアレス 三塁手 4 サルバドール・ペレス 捕手 5 グレイバー・トーレス 一塁手 6 エセキエル・トーバー 遊撃手 7 ウィリアム・コントレラス 指名打者 8 ジャクソン・チョーリオ 右翼手 9 アンドレス・ヒメネス 左翼手

ベネズエラ代表30人ロースター

ポジション 選手 投手 カルロス・グスマン、ダニエル・パレンシア、アンドレス・マチャド、アントニオ・センザテーラ、エンマニュエル・デヘスス、ヘルマン・マルケス、エドゥアルド・ロドリゲス、ケイダー・モンテロ、レンジャー・スアレス、ルインダー・アビラ、アンヘル・セルパ、リカルド・サンチェス、ホセ・ブット、クリスティアン・スアレス、ジョナサン・ディアス、エドゥアルド・バザード、ヨエンドリス・ゴメス 捕手 サルバドール・ペレス、ウィリアム・コントレラス 内野手 アンドレス・ヒメネス、ルイス・アラエス、エウヘニオ・スアレス、マイケル・ガルシア、エセキエル・トーバー、グレイバー・トーレス、ウィルソン・コントレラス 外野手 ジャクソン・チョーリオ、ハビアー・サノハ、ウィリー・アブレイユ、ロナルド・アクーニャJr.

WBC2026準々決勝 侍ジャパン対ベネズエラ代表のテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、侍ジャパンはベネズエラ代表と対戦する。試合はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで開催され、日本時間では2026年3月15日(日)午前10:00開始予定となっている。

今大会の映像配信については、日本国内の放映権をNetflixが独占取得。1次ラウンドから決勝まで全47試合が同サービスでライブ配信される形となり、日本代表戦もNetflixで視聴できる。

ライブ配信に加えて見逃し配信にも対応しており、試合開始に間に合わない場合でもアーカイブから後追いで視聴可能だ。

なお、前回大会(2023年)とは異なり、2026年大会では準々決勝以降も地上波・BS・CSでのテレビ生中継は予定されていない。試合映像を視聴する場合はNetflixでの配信が中心となる。

音声中継については、ニッポン放送が侍ジャパン戦を実況生中継。スマートフォンアプリ「radiko」を利用すれば、放送エリア内で無料聴取が可能で、エリア外からでもradikoプレミアムを利用すれば全国で聴くことができる。

視聴方法 サービス 内容 ネット配信 Netflix WBC2026全47試合を独占ライブ配信(見逃し配信あり) テレビ放送 地上波 / BS / CS 試合の生中継は予定なし ラジオ ニッポン放送 侍ジャパン戦を実況生中継 ラジオ配信 radiko 放送エリア内無料(エリア外はradikoプレミアム)

