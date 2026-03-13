Goal.com
2026 World Baseball Classic - Pool D - Israel v VenezuelaGetty Images Sport
Aoi Fujimiya

WBC202ベネズエラ代表の予想スタメンは？先発ローテーション・最新ロースター一覧

【WBC2026】ベネズエラ代表の予想スタメンは？打順・先発ローテーション・30人ロースター一覧を紹介。

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、メジャーリーガーを多数擁するベネズエラ代表が優勝候補の一角として注目を集めている。強力な打線と層の厚い投手陣を揃える同国は、国際大会でも常に優勝争いに絡む野球強豪国だ。

準々決勝の侍ジャパンと対戦も、どの選手がスタメン入りするのか、先発ロースターには誰が名を連ねているのかにも関心が高まっている。

本記事では、ベネズエラ代表の予想スタメン・先発ロースター一覧について紹介する。

ベネズエラ代表予想スタメン・先発ロースター一覧

2026 World Baseball Classic - Pool D - Netherlands v VenezuelaGetty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するベネズエラ代表は、メジャーリーグ(MLB)のスター選手が揃う豪華メンバーで大会に臨む。近年は国際大会でも存在感を高めており、今大会では悲願の初優勝を狙う優勝候補の一角と目されている。

打線にはロナルド・アクーニャJr.やルイス・アラエス、エウヘニオ・スアレス、サルバドール・ペレスといった実績十分の打者が並び、長打力とコンタクト能力を兼ね備えた強力なオーダーが予想されている。

投手陣ではヘルマン・マルケスやエドゥアルド・ロドリゲスなどMLB実績のある投手が中心。さらにNPBオリックス所属のアンドレス・マチャドもブルペンの一角として名を連ねており、リリーフ陣の層の厚さも特徴となっている。

予想スタメン

打順選手守備
1ロナルド・アクーニャJr.中堅手
2ルイス・アラエス二塁手
3エウヘニオ・スアレス三塁手
4サルバドール・ペレス捕手
5グレイバー・トーレス一塁手
6エセキエル・トーバー遊撃手
7ウィリアム・コントレラス指名打者
8ジャクソン・チョーリオ右翼手
9アンドレス・ヒメネス左翼手

ベネズエラ代表30人ロースター

ポジション選手
投手カルロス・グスマン、ダニエル・パレンシア、アンドレス・マチャド、アントニオ・センザテーラ、エンマニュエル・デヘスス、ヘルマン・マルケス、エドゥアルド・ロドリゲス、ケイダー・モンテロ、レンジャー・スアレス、ルインダー・アビラ、アンヘル・セルパ、リカルド・サンチェス、ホセ・ブット、クリスティアン・スアレス、ジョナサン・ディアス、エドゥアルド・バザード、ヨエンドリス・ゴメス
捕手サルバドール・ペレス、ウィリアム・コントレラス
内野手アンドレス・ヒメネス、ルイス・アラエス、エウヘニオ・スアレス、マイケル・ガルシア、エセキエル・トーバー、グレイバー・トーレス、ウィルソン・コントレラス
外野手ジャクソン・チョーリオ、ハビアー・サノハ、ウィリー・アブレイユ、ロナルド・アクーニャJr.

WBC2026準々決勝 侍ジャパン対ベネズエラ代表のテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、侍ジャパンはベネズエラ代表と対戦する。試合はアメリカ・フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで開催され、日本時間では2026年3月15日(日)午前10:00開始予定となっている。

今大会の映像配信については、日本国内の放映権をNetflixが独占取得。1次ラウンドから決勝まで全47試合が同サービスでライブ配信される形となり、日本代表戦もNetflixで視聴できる。

ライブ配信に加えて見逃し配信にも対応しており、試合開始に間に合わない場合でもアーカイブから後追いで視聴可能だ。

なお、前回大会(2023年)とは異なり、2026年大会では準々決勝以降も地上波・BS・CSでのテレビ生中継は予定されていない。試合映像を視聴する場合はNetflixでの配信が中心となる。

音声中継については、ニッポン放送が侍ジャパン戦を実況生中継。スマートフォンアプリ「radiko」を利用すれば、放送エリア内で無料聴取が可能で、エリア外からでもradikoプレミアムを利用すれば全国で聴くことができる。

視聴方法サービス内容
ネット配信NetflixWBC2026全47試合を独占ライブ配信(見逃し配信あり)
テレビ放送地上波 / BS / CS試合の生中継は予定なし
ラジオニッポン放送侍ジャパン戦を実況生中継
ラジオ配信radiko放送エリア内無料(エリア外はradikoプレミアム)

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LYP netflix logo

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

  1. LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
  2. 「プラン詳細を見る」をタップ
  3. 「お好みのプラン」を選ぶ
  4. 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目広告つきスタンダードスタンダードプレミアム
月額料金(税込)890円1,590円2,290円
画質高画質
フルHD		高画質
フルHD		超高画質
UHD 4K
+HDR
同時視聴可能な台数2台2台4台
ダウンロード可能な台数2台2台6台
視聴可能作品数一部制限あり無制限無制限
広告視聴中に広告あり広告なし広告なし
LYPプレミアム特典すべての特典が利用可能
【参考：単体月額(税込)】
Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。
※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。
※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

docomo bakuage netflix©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

  1. 爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
  2. 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
  3. ドコモの手続きサイトで申し込む
  4. Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

■料金プラン・還元率

 [Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)		[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)		[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX		15％還元(122pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(290pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]		20％還元(417pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ		ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]		ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)

[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線		-ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-		ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
Netflix各プランの特徴画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり		画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし		画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならNetflix加入はドコモ経由がお得！お得なプランで加入

