大会はアメリカ・カリフォルニア州で開催されるため、日本時間では深夜から早朝にかけてプレーが行われる。
本記事では、全米女子オープンゴルフ2026第1日の日本人選手の開始時間や組み合わせ、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
全米女子オープンゴルフ2026は何時から？日本の開始時間まとめ
『全米女子オープンゴルフ選手権2026』は、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)までの4日間にわたって開催される。舞台となるのはアメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブ。世界トップクラスの選手たちがメジャータイトルを懸けて争う。
日本との時差の関係で、大会は日本時間の深夜から早朝にかけて行われる。第1ラウンド、第2ラウンドはともに日本時間22時45分に第1組がスタート予定となっており、日本勢のプレーも夜から翌朝にかけて観戦することが可能だ。
一方、第3ラウンドと最終ラウンドのスタート時間は予選通過順位や競技進行によって決定されるため、大会期間中に発表される組み合わせを確認しておきたい。
全米女子オープンゴルフ2026の日本時間での大会スケジュールは以下の通り。
|ラウンド
|日程(日本時間)
|競技開始時間
|第1ラウンド
|6月4日(木)夜～6月5日(金)午前
|6月4日(木)22:45～
|第2ラウンド
|6月5日(金)夜～6月6日(土)午前
|6月5日(金)22:45～
|第3ラウンド
|6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前
|未定
|最終ラウンド
|6月7日(日)夜～6月8日(月)午前
|未定
全米女子オープンゴルフ2026日本人選手の初日スタート時間は？
『全米女子オープンゴルフ選手権2026』には史上最多となる23名の日本人選手が出場する。メジャータイトル獲得を目指し、日本時間6月4日(木)夜から5日(金)朝にかけて順次ティーオフを迎える。
初日に日本勢の先陣を切るのは小祝さくらと山下美夢有。ともに日本時間23時07分にスタート予定となっている。その後も畑岡奈紗、古江彩佳、笹生優花、西郷真央、竹田麗央、渋野日向子ら有力選手が続々と登場する。
日本勢は深夜から早朝にかけてスタート時間が分散しているため、お目当ての選手のティーオフ時間を事前にチェックしておきたい。
|開始時間(日本時間)
|日本人選手
|23:07
|小祝さくら、山下美夢有
|23:18
|高橋彩華、畑岡奈紗
|23:29
|後藤未有
|00:02
|古江彩佳
|00:13
|佐久間朱莉
|00:35
|吉田優利
|00:46
|桑木志帆
|04:30
|河本結
|04:52
|岩井明愛、笹生優花
|05:14
|西郷真央、荒木優奈
|05:25
|竹田麗央、鈴木愛
|05:36
|渋野日向子、菅楓華
|05:47
|岩井千怜、勝みなみ
|05:58
|神谷そら
|06:20
|尾関彩美悠
|06:31
|早川夏未
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『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
|大会
|ワールドゴルフパック
|月額プラン
|PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
|〇
|×
|LPGAツアー(米国女子)
|〇
|×
|全米プロゴルフ選手権
|×
|〇
|全米プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|全英オープンゴルフ選手権
|〇
|〇
|シェブロン選手権
|〇
|〇
|全米女子プロゴルフ選手権
|〇
|〇
|全米女子オープン
|〇
|〇
|エビアン選手権
|〇
|〇
|AIG全英女子オープン
|〇
|〇
|DPワールドツアー(欧州男子)
|〇
|×
|LET(欧州女子)
|〇
|×
|アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
|〇
|×
|ニュージーランドオープン
|〇
|×
|JLPGAツアー
|×
|〇
|ステップ・アップ・ツアー
|×
|〇
|TGL
|〇
|×
|各海外ツアーの過去大会映像
|〇
|×
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