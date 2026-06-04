大会はアメリカ・カリフォルニア州で開催されるため、日本時間では深夜から早朝にかけてプレーが行われる。

本記事では、全米女子オープンゴルフ2026第1日の日本人選手の開始時間や組み合わせ、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

全米女子オープンゴルフ2026は何時から？日本の開始時間まとめ

『全米女子オープンゴルフ選手権2026』は、現地時間6月4日(木)から6月7日(日)までの4日間にわたって開催される。舞台となるのはアメリカ・カリフォルニア州のリビエラ・カントリークラブ。世界トップクラスの選手たちがメジャータイトルを懸けて争う。

日本との時差の関係で、大会は日本時間の深夜から早朝にかけて行われる。第1ラウンド、第2ラウンドはともに日本時間22時45分に第1組がスタート予定となっており、日本勢のプレーも夜から翌朝にかけて観戦することが可能だ。

一方、第3ラウンドと最終ラウンドのスタート時間は予選通過順位や競技進行によって決定されるため、大会期間中に発表される組み合わせを確認しておきたい。

全米女子オープンゴルフ2026の日本時間での大会スケジュールは以下の通り。

ラウンド 日程(日本時間) 競技開始時間 第1ラウンド 6月4日(木)夜～6月5日(金)午前 6月4日(木)22:45～ 第2ラウンド 6月5日(金)夜～6月6日(土)午前 6月5日(金)22:45～ 第3ラウンド 6月6日(土)深夜～6月7日(日)午前 未定 最終ラウンド 6月7日(日)夜～6月8日(月)午前 未定

全米女子オープンゴルフ2026日本人選手の初日スタート時間は？

『全米女子オープンゴルフ選手権2026』には史上最多となる23名の日本人選手が出場する。メジャータイトル獲得を目指し、日本時間6月4日(木)夜から5日(金)朝にかけて順次ティーオフを迎える。

初日に日本勢の先陣を切るのは小祝さくらと山下美夢有。ともに日本時間23時07分にスタート予定となっている。その後も畑岡奈紗、古江彩佳、笹生優花、西郷真央、竹田麗央、渋野日向子ら有力選手が続々と登場する。

日本勢は深夜から早朝にかけてスタート時間が分散しているため、お目当ての選手のティーオフ時間を事前にチェックしておきたい。

開始時間(日本時間) 日本人選手 23:07 小祝さくら、山下美夢有 23:18 高橋彩華、畑岡奈紗 23:29 後藤未有 00:02 古江彩佳 00:13 佐久間朱莉 00:35 吉田優利 00:46 桑木志帆 04:30 河本結 04:52 岩井明愛、笹生優花 05:14 西郷真央、荒木優奈 05:25 竹田麗央、鈴木愛 05:36 渋野日向子、菅楓華 05:47 岩井千怜、勝みなみ 05:58 神谷そら 06:20 尾関彩美悠 06:31 早川夏未

全米女子オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法は？

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「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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