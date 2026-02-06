「U-NEXT(ユーネクスト)」は、国内最大級のコンテンツ数を誇る動画配信サービスだ。

本記事では、料金やラインアップ、無料トライアルの登録方法などを紹介する。

U-NEXT(ユーネクスト)とは？

U-NEXT(ユーネクスト)は、国内の定額制動画配信サービスだ。

約26万本以上の豊富なラインアップで、洋画や邦画、海外ドラマ、韓流・アジアドラマ、国内ドラマ、アニメなどが見放題で視聴できる。

さらに、マンガやラノベ、雑誌などの電子書籍を利用することも可能。

U-NEXTに登録するだけで「観る」「読む」どちらも存分に満喫することができる。

U-NEXTの月額料金は？

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)となる。

月額プランには毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付帯している。

また加入を検討中の人向けに、初回限定で31日間の無料トライアルも用意されているので、まずはこちらを利用してみるのもおすすめだ。

U-NEXTユーザー必見｜y.u mobileで毎月1,200円分のポイント還元！

毎月1,200円分のポイントが実質値引きに

動画サブスク「U-NEXT」をすでに利用している、あるいはこれから使いたいと考えているユーザーにとって、y.u mobileの「U-NEXTプラン」は非常に魅力的な選択肢だ。 このプランでは、月額2,970円（税込）の利用料に対して毎月1,200円分のU-NEXTポイントが自動的に付与される仕組みになっており、ポイントはU-NEXT内の映画・アニメ・マンガ・書籍・PPV（レンタル作品）など、あらゆるコンテンツの購入に使うことができる。

たとえば、U-NEXTの通常プラン（2,189円/月）を単体で契約した場合、月額費用はそれだけで発生するが、y.u mobileのU-NEXTプランを利用すれば、通信費込みで実質月額1,770円相当（2,970円 − 1,200円分のポイント還元）でU-NEXT＋スマホ回線が利用可能になる計算だ。

U-NEXTポイントは何に使える？

U-NEXTポイントは1ポイント＝1円として、有料作品の最新映画やドラマ・アニメ・コミックや、音楽・お笑いなどのライブ配信チケットを購入することができる。

また、映画館クーポンの発行も可能となっており、TOHOシネマズ・イオンシネマなど多くの映画館で利用することができる。

※月額プラン支払いへの充当は不可。

U-NEXTの無料トライアルに登録するには？

U-NEXTの無料トライアル登録方法は至ってシンプル。まずは無料トライアルページにアクセスし、氏名やメールアドレスなどの必要情報を入力。その後決済方法を選択して登録が完了する。

▶【U-NEXT公式】無料トライアルページへアクセス

決済方法一覧

クレジットカード

-Visa

-Master Card

-JCB

-アメリカン・エキスプレス

-ダイナーズクラブカード

-Visa -Master Card -JCB -アメリカン・エキスプレス -ダイナーズクラブカード 楽天ペイ

d払い

auかんたん決済

ソフトバンクまとめて支払い

ワイモバイルまとめて支払い

Amazon.co.jp

Apple ID

Google Play

ギフトコード／U-NEXTカード

ここで選択した決済方法に関しては、無料トライアル対象期間を超過した後も継続利用する場合にのみ決済が行われる。

U-NEXTの配信コンテンツは？

「見放題作品数No.1」を誇るU-NEXTというだけあって、「映画」「海外ドラマ」「韓流・アジアドラマ」「国内ドラマ」「アニメ」「バラエティ」の主要ジャンルのラインナップが豊富だ。

ジャンル 本数 見放題作品 39万本以上 レンタル作品 5万本以上 マンガ 77万冊以上 書籍 34万冊以上 ラノベ 7万冊以上 雑誌 210誌以上

U-NEXT

U-NEXTは、2024-25シーズンを皮切りに2030-31シーズンまでの7年間にわたるパートナーシップ基本契約を締結、日本国内における全試合の独占配信を開始することを発表した。

これにより2024-25シーズン以降は『U-NEXT』でプレミアリーグの視聴が可能となる。

『U-NEXT』は2023-24シーズンよりスペイン・ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャの放映権を獲得。見放題で配信していたが、今回のプレミアリーグ放映権獲得により、8月9日（金）14時（予定）より、サッカーコンテンツに特化した「U-NEXTサッカーパック」を月額2,600円（税込）にて提供することを発表。

本パックには、これまで見放題配信されていた「ラ・リーガ（スペイン1部）」全試合のライブ配信も含まれておりラ・リーガの試合視聴は今後、見放題配信ではなくサッカーパックの購入が必須となる。

U-NEXT

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！（※サッカーパックの購入のみに使用可能）

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2024-25を視聴！月額見放題プランの無料トライアル登録で初月からお得に

【U-NEXTで配信される主なスポーツ】

プレミアリーグ（サッカー）

ラ・リーガ（サッカー）

FAカップ（サッカー）

FAコミュニティ・シールド（サッカー）

コパ・デル・レイ（サッカー）

スーペルコパ・デ・エスパーニャ（サッカー）

EASL 2023-24（バスケットボール）

JLPGA女子ゴルフ（ゴルフ）

PGA米国男子（ゴルフ）

RIZIN（格闘技）※PPV

ONE（格闘技）

UFC（格闘技）

BELLATOR/ベラトール（格闘技）

U-NEXTではParaviも視聴可能！

U-NEXT

U-NEXTは、2023年6月30日（金）15時より有料動画配信サービス「Paravi」と統合したことを発表した。

これにより、Paraviが提供するTBS、テレビ東京の放送中作品や過去の名作まで、約1万エピソード以上のドラマや番組など見放題対象コンテンツが順次U-NEXT上で視聴可能となる。

Paraviの配信コンテンツはU-NEXTの31日間無料トライアル期間中でも楽しむことができるので、この機会にさらにボリュームアップしたU-NEXTを体験利用してみよう。

▶ U-NEXTの31日間無料トライアルでもParaviコンテンツが見られる！今すぐ登録

U-NEXTの解約/退会方法は？

U-NEXTの解約手順については以下の通り。

U-NEXTのwebサイトにログイン。 メニューから［アカウント・契約］を選択。 ［契約・決済情報］から［契約内容の確認・解約］を選択。

アプリ削除、ログアウトでは解約不可。U-NEXTのWEBサイトで操作が必要となり、解約手続きを行うと24時間以内に再生不可となるので、注意が必要だ。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。