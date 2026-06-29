サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でFIFAランク6位のブラジル代表と対戦する。

本記事では、ブラジル戦のTVerでの配信有無や中継予定を紹介する。

日本対ブラジルのTVer無料配信はある？

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)の日本代表対ブラジル代表は、TVer(ティーバー)での無料ライブ配信は行われない。

TVerは日本テレビやフジテレビなど、主に民放各局が放送する試合を同時配信するサービスだが、今回のワールドカップでは配信を行っておらず、ブラジル戦もTVerでの視聴はできない。

スマートフォンやPCから無料で視聴する場合は、または日本代表戦を無料ライブ配信するDAZNを利用するのがおすすめだ。

日本対ブラジルの中継予定｜フジテレビやNHK以外で無料視聴するには？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、地上波が『フジテレビ系列』、BSは『NHK BS』で生中継される。試合は日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ。フジテレビは午前0時50分から、NHK BSは午前1:10から中継を開始する予定だ。

前述したように、ネットではDAZNが試合を配信する。DAZNでは日本代表戦を無料でライブ配信するため、有料プランを契約していない場合でも無料アカウントを作成すれば視聴可能だ。

DAZNでは、FIFAワールドカップ2026の全104試合のライブ配信を予定している。大会の注目試合を幅広くリアルタイムで観戦したい場合は、DAZNが有力な選択肢となる。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 6月30日(火)1:00～

無料ライブ＆見逃し配信 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：桑原学 フジテレビ系列 6月30日(火)0:50～

生中継 解説：小野伸二

実況：中村光宏 NHK BS 6月30日(火)1:10～

生中継 解説：本田圭佑、林陵平

実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 6月30日(火)21:00～

録画放送 NHK BSと同内容

日本対ブラジルの日程は？

FIFAワールドカップ2026・ラウンド32の日本代表対ブラジル代表は、日本時間2026年6月30日(火)午前2:00にキックオフ予定だ。

試合会場はアメリカのヒューストンスタジアム。日本にとっては鬼門・ブラジルを倒して3大会連続のラウンド16進出を決めたいところだ。

大会：FIFAワールドカップ2026 ラウンド32

対戦カード：日本代表 vs ブラジル代表

日時：2026年6月30日(火)午前2:00キックオフ(日本時間)

会場：ヒューストンスタジアム(NRGスタジアム)

【スマホ視聴可能】ブラジル戦をライブ配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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DAZN

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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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