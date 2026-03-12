Goal.com
決勝トーナメント表｜WBC2026

WBC2026(第6回ワールド・ベースボール・クラシック)決勝ラウンドのトーナメント表｜準々決勝、準決勝、決勝の対戦カード・日程(日本時間)・テレビ放送/ネット配信情報

WBC2026が日本時間3月18日(水)まで開催される。1次ステージの各プールで上位2位以上となった計8チームがアメリカに集結し、一発勝負で野球のナショナルチーム世界一を目指す。

本記事では、WBC2026のトーナメント表とともに、日程や対戦カードの見どころを整理する。

WBC2026｜トーナメント表

※2026/3/12 11:20時点

WBC 2026 tournament

WBC2026の仕組み・出場チーム一覧

wbc 2026 group

WBC2026には、20チームが1次ラウンドから参加。1次ラウンドはプールA(サンフアンプール)、プールB(ヒューストンプール)、プールC(東京プール)、プールD(マイアミプール)の4組に分かれて開催される。各プールに振り分けられた5チームが総当たりで対戦し、上位2位以上となったチームが準々決勝へと進出する。

準々決勝からは一発勝負のトーナメント戦を実施し、優勝チームを決定する。

WBC2026のラウンド構成

  • 1次ラウンド:5チームずつのプール4組で総当たり戦。上位2チームが準々決勝へ
  • 準々決勝ラウンド・決勝ラウンド:8カ国が参加し、準々決勝～決勝まで一発勝負で対戦

各プール順位表

※順位は3月12日(木)11時30分時点。最終順位ではありません。
※★は順位確定。プールDが未確定

順位★プールA★プールB★プールCプールD
1位カナダイタリア日本ベネズエラ
2位プエルトリコアメリカ韓国ドミニカ共和国
3位キューバメキシコオーストラリアイスラエル
4位コロンビアイギリスチャイニーズ・タイペイオランダ
5位パナマブラジルチェコニカラグア

WBC2026｜試合スケジュール・開始時間

WBC2026の準々決勝～決勝の試合日程や対戦カード、開始時間は以下の通り。日本とアメリカが進出した場合のみ、準々決勝の開始時間が順位に関係なく決定する。

準々決勝

試合日時対戦カード会場
2026/3/14(土)
9:00		カナダ(A組1位) vs アメリカ(B組2位)ダイキン・パーク（アメリカ）
2026/3/14(土)
7:30		韓国(C組2位) vs D組1位(ドミニカ共和国orベネズエラ)ローンデポ・パーク（アメリカ）
2026/3/15(日)
4:00		プエルトリコ(A組2位) vs イタリア(B組1位)ダイキン・パーク（アメリカ）
2026/3/15(日)
10:00		D組2位(ドミニカ共和国orベネズエラ) vs 日本(C組1位)ローンデポ・パーク（アメリカ）

※アメリカが進出した場合はPOOL Bでの順位に関わらず、3月14日(土)にダイキン・パークで試合開催。
※日本が進出した場合はプールCでの順位に関わらず、3月15日(日)にローンデポ・パークで試合開催。

準決勝

試合日時対戦カード会場
2026/3/16(月)
9:00		C2位/D1位 vs A1位/B2位ローンデポ・パーク（アメリカ）
2026/3/17(火)
9:00		A2位/B1位 vs D2位/C1位ローンデポ・パーク（アメリカ）

決勝

試合日時対戦カード会場
2026/3/18(水)
9:00		準決勝勝者 vs 準決勝勝者ローンデポ・パーク（アメリカ）

※日本時間表記

