決勝トーナメント表｜WBC2026

WBC2026が日本時間3月18日(水)まで開催される。1次ステージの各プールで上位2位以上となった計8チームがアメリカに集結し、一発勝負で野球のナショナルチーム世界一を目指す。

本記事では、WBC2026のトーナメント表とともに、日程や対戦カードの見どころを整理する。

WBC2026｜トーナメント表

※2026/3/12 11:20時点

WBC2026の仕組み・出場チーム一覧

WBC2026には、20チームが1次ラウンドから参加。1次ラウンドはプールA(サンフアンプール)、プールB(ヒューストンプール)、プールC(東京プール)、プールD(マイアミプール)の4組に分かれて開催される。各プールに振り分けられた5チームが総当たりで対戦し、上位2位以上となったチームが準々決勝へと進出する。

準々決勝からは一発勝負のトーナメント戦を実施し、優勝チームを決定する。

WBC2026のラウンド構成

1次ラウンド:5チームずつのプール4組で総当たり戦。上位2チームが準々決勝へ

準々決勝ラウンド・決勝ラウンド:8カ国が参加し、準々決勝～決勝まで一発勝負で対戦

各プール順位表

※順位は3月12日(木)11時30分時点。最終順位ではありません。

※★は順位確定。プールDが未確定

順位 ★プールA ★プールB ★プールC プールD 1位 カナダ イタリア 日本 ベネズエラ 2位 プエルトリコ アメリカ 韓国 ドミニカ共和国 3位 キューバ メキシコ オーストラリア イスラエル 4位 コロンビア イギリス チャイニーズ・タイペイ オランダ 5位 パナマ ブラジル チェコ ニカラグア

WBC2026｜試合スケジュール・開始時間

WBC2026の準々決勝～決勝の試合日程や対戦カード、開始時間は以下の通り。日本とアメリカが進出した場合のみ、準々決勝の開始時間が順位に関係なく決定する。

準々決勝

試合日時 対戦カード 会場 2026/3/14(土)

9:00 カナダ(A組1位) vs アメリカ(B組2位) ダイキン・パーク（アメリカ） 2026/3/14(土)

7:30 韓国(C組2位) vs D組1位(ドミニカ共和国orベネズエラ) ローンデポ・パーク（アメリカ） 2026/3/15(日)

4:00 プエルトリコ(A組2位) vs イタリア(B組1位) ダイキン・パーク（アメリカ） 2026/3/15(日)

10:00 D組2位(ドミニカ共和国orベネズエラ) vs 日本(C組1位) ローンデポ・パーク（アメリカ）

※アメリカが進出した場合はPOOL Bでの順位に関わらず、3月14日(土)にダイキン・パークで試合開催。

※日本が進出した場合はプールCでの順位に関わらず、3月15日(日)にローンデポ・パークで試合開催。

準決勝

試合日時 対戦カード 会場 2026/3/16(月)

9:00 C2位/D1位 vs A1位/B2位 ローンデポ・パーク（アメリカ） 2026/3/17(火)

9:00 A2位/B1位 vs D2位/C1位 ローンデポ・パーク（アメリカ）

決勝

試合日時 対戦カード 会場 2026/3/18(水)

9:00 準決勝勝者 vs 準決勝勝者 ローンデポ・パーク（アメリカ）

※日本時間表記

