決勝トーナメント表｜WBC2026

WBC2026が日本時間3月18日(水)まで開催される。1次ステージの各プールで上位2位以上となった計8チームがアメリカに集結し、一発勝負で野球のナショナルチーム世界一を目指す。
本記事では、WBC2026のトーナメント表とともに、日程や対戦カードの見どころを整理する。
WBC2026｜トーナメント表
※2026/3/12 11:20時点
WBC2026の仕組み・出場チーム一覧
WBC2026には、20チームが1次ラウンドから参加。1次ラウンドはプールA(サンフアンプール)、プールB(ヒューストンプール)、プールC(東京プール)、プールD(マイアミプール)の4組に分かれて開催される。各プールに振り分けられた5チームが総当たりで対戦し、上位2位以上となったチームが準々決勝へと進出する。
準々決勝からは一発勝負のトーナメント戦を実施し、優勝チームを決定する。
WBC2026のラウンド構成
- 1次ラウンド:5チームずつのプール4組で総当たり戦。上位2チームが準々決勝へ
- 準々決勝ラウンド・決勝ラウンド:8カ国が参加し、準々決勝～決勝まで一発勝負で対戦
各プール順位表
※順位は3月12日(木)11時30分時点。最終順位ではありません。
※★は順位確定。プールDが未確定
|順位
|★プールA
|★プールB
|★プールC
|プールD
|1位
|カナダ
|イタリア
|日本
|ベネズエラ
|2位
|プエルトリコ
|アメリカ
|韓国
|ドミニカ共和国
|3位
|キューバ
|メキシコ
|オーストラリア
|イスラエル
|4位
|コロンビア
|イギリス
|チャイニーズ・タイペイ
|オランダ
|5位
|パナマ
|ブラジル
|チェコ
|ニカラグア
WBC2026｜試合スケジュール・開始時間
WBC2026の準々決勝～決勝の試合日程や対戦カード、開始時間は以下の通り。日本とアメリカが進出した場合のみ、準々決勝の開始時間が順位に関係なく決定する。
準々決勝
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/3/14(土)
9:00
|カナダ(A組1位) vs アメリカ(B組2位)
|ダイキン・パーク（アメリカ）
|2026/3/14(土)
7:30
|韓国(C組2位) vs D組1位(ドミニカ共和国orベネズエラ)
|ローンデポ・パーク（アメリカ）
|2026/3/15(日)
4:00
|プエルトリコ(A組2位) vs イタリア(B組1位)
|ダイキン・パーク（アメリカ）
|2026/3/15(日)
10:00
|D組2位(ドミニカ共和国orベネズエラ) vs 日本(C組1位)
|ローンデポ・パーク（アメリカ）
※アメリカが進出した場合はPOOL Bでの順位に関わらず、3月14日(土)にダイキン・パークで試合開催。
※日本が進出した場合はプールCでの順位に関わらず、3月15日(日)にローンデポ・パークで試合開催。
準決勝
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/3/16(月)
9:00
|C2位/D1位 vs A1位/B2位
|ローンデポ・パーク（アメリカ）
|2026/3/17(火)
9:00
|A2位/B1位 vs D2位/C1位
|ローンデポ・パーク（アメリカ）
決勝
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/3/18(水)
9:00
|準決勝勝者 vs 準決勝勝者
|ローンデポ・パーク（アメリカ）
※日本時間表記
