武尊vsロッタン前回の結果は？対戦成績・試合内容・両者の因縁

立ち技格闘技界の頂上決戦として大きな注目を集める、武尊とロッタン・ジットムアンノンの因縁対決。両者の初対戦は2025年3月、「ONE 172」で実現し、さいたまスーパーアリーナを舞台に激突した。

本記事では、武尊vsロッタンの前回対戦成績について紹介する。

武尊vsロッタンの前回対戦成績は？

立ち技格闘技界で大きな注目を集めた武尊とロッタン・ジットムアンノンの一戦は、2025年3月23日にさいたまスーパーアリーナで開催された「ONE 172」で実現した。那須川天心戦後、新たな挑戦として臨んだ武尊にとってはキャリアの大きな分岐点となる試合だった。

結果はロッタンの1ラウンドKO勝利。試合開始直後から圧力をかけたロッタンが左フックを的確にヒットさせ、わずか1分20秒で決着がつく衝撃的な内容となった。武尊は強烈な打撃を受けてダウンし、カウント内に立ち上がることができず試合終了となった。

試合後には、武尊が大会直前のスパーリングで左肋骨と胸骨を骨折していたことが明らかにされている。万全ではない状態でリングに上がっていたものの、本人は言い訳を口にせず「すべてが実力」と受け止める姿勢を示した。

“世紀の一戦”として期待されたカードは短時間決着という結果に終わったが、両者の存在感とインパクトは強く刻まれる一戦となった。

項目 内容 試合日 2025年3月23日 大会 ONE 172 会場 さいたまスーパーアリーナ 対戦カード 武尊 vs ロッタン・ジットムアンノン 結果 ロッタン 1R KO勝利 決着時間 1分20秒 決まり手 左フック

武尊vsロッタンの再戦はいつ？

立ち技格闘技界で大きな注目を集める武尊とロッタン・ジットムアンノンの再戦が、2026年4月29日(水・祝)に開催される。前回対戦ではロッタンがKO勝利を収めており、武尊にとってはリベンジマッチとして位置づけられる一戦となる。

舞台は東京・有明アリーナ。大会は「ONE SAMURAI 1」として開催され、国内外から注目を集めるビッグイベントとなる見込みだ。武尊にとっては現役引退試合とされており、キャリアの集大成として臨む特別な一戦となる。

一方のロッタンにとっても、ONEでのラストマッチとして位置づけられており、両者にとって節目となる重要な試合となる。タイトルはONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦として行われ、3分5ラウンド制で実施される予定だ。

前回の衝撃的な決着から約1年を経て実現する再戦は、結末の行方だけでなく両者の集大成としても大きな注目を集める一戦となる。

項目 内容 試合日 2026年4月29日(水・祝) 大会名 ONE SAMURAI 1 会場 有明アリーナ 開場時間 11:30 開始時間 13:00(予定) 試合形式 3分5R タイトル ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦

武尊vsロッタンの放送・配信予定は？

2026年4月29日(水・祝)に開催される「ONE SAMURAI 1」は、日本国内で複数の視聴手段が用意されている。メインイベントの武尊対ロッタン・ジットムアンノンの一戦は、大会の注目カードとして大きな関心を集めており、配信・放送の両面で幅広くカバーされる形となる。

ライブ配信については、動画配信サービス『U-NEXT』が国内独占で実施。配信は同日13時15分からスタートし、13時30分に開演予定となっている。今回の大会は見放題形式での提供が予定されており、U-NEXTの月額会員であれば追加料金なしで視聴できる点が特徴だ。

さらに、ライブ配信終了後には見逃し配信にも対応。アーカイブは準備が整い次第公開され、2026年6月17日23時59分まで視聴可能となる。また、日本語版と英語版の2チャンネルが用意されており、好みに応じた視聴が可能だ。

テレビ放送についても、フジテレビでの地上波中継が決定。大会当日の夜に特別番組として放送される予定で、配信だけでなくテレビでも注目カードを楽しめる環境が整っている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT(独占ライブ配信・見放題) 配信開始 2026年4月29日(水・祝) 13:15 開演時間 2026年4月29日(水・祝) 13:30 見逃し配信 〜2026年6月17日23:59まで 配信形式 見放題(月額会員は追加料金なし) チャンネル 日本語版／英語版 テレビ放送 フジテレビ 放送時間 2026年4月29日(水・祝) 22:00〜23:24 番組名 ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。