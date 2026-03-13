Goal.com
Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料
侍ジャパン、WBCベネズエラ戦に勝つと準決勝の対戦相手はどこ？

【WBC2026】第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC2026）に出場する野球日本代表（侍ジャパン）はプールCを首位通過して準々決勝進出を決めた。プールD2位と対戦する準々決勝の日程を紹介する。

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表（侍ジャパン）は、プールCを首位通過して準々決勝進出を決めた。

本記事では、侍ジャパンの準々決勝に関する情報や、準決勝に勝ち進んだ場合の対戦相手についてまとめている。

侍ジャパン WBC2026準々決勝はベネズエラと激突！

東京ドームで行われたプールCで、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリア、チェコ相手に4戦全勝した侍ジャパンはプールCを首位で通過して準々決勝進出を決めた。

侍ジャパンの準々決勝は、現地時間3月14日(土)21:00、日本時間3月15日(日)10:00にアメリカのマイアミにある「ローンデポ・パーク」で開催される。

■侍ジャパンこれまでの試合結果

試合日時結果試合会場
プールC第1戦3/6(金)○13-0
vsチャイニーズ・タイペイ		東京ドーム
プールC第2戦3/7(土)○8-6
vs韓国		東京ドーム
プールC第3戦3/8(日)○4-3
vsオーストラリア		東京ドーム
プールC第4戦3/10(火)○9-0
vsチェコ		東京ドーム

侍ジャパン WBC2026準々決勝の対戦相手は？

侍ジャパンの準々決勝の対戦相手はプールDを2位通過したベネズエラ代表

政情不安により、一時は出場ボイコットの可能性もあったベネズエラだが、無事今大会に出場。開幕3連勝を飾って早々に準々決勝進出を決め、プールステージ最終戦で強豪ドミニカ共和国に5-7で敗れて、2位通過となった。

メジャーリーグ・ベースボール（MLB）でプレーする選手を多く抱える同国には、ロナルド・アクーニャ・ジュニアや今大会2ホームランのルイス・アラエス など、多くのタレントを揃えており、侮れない相手だ。

■ベネズエラ代表これまでの試合結果

試合日時結果試合会場
プールD第1戦3/7(土)○6-2
vsオランダ		ローンデポ・パーク
プールD第2戦3/8(日)○11-3
vsイスラエル		ローンデポ・パーク
プールD第3戦3/10(火)○4-0
vsニカラグア		ローンデポ・パーク
プールD第4戦3/12(木)●5-7
vsドミニカ共和国		ローンデポ・パーク

侍ジャパンvsベネズエラ代表 通算戦績は？

侍ジャパンとベネズエラ代表がWBCで対戦するのは今回が初めて。しかし、WBSCプレミア12では3度対戦しており、いずれも侍ジャパンが勝利した。

試合日時結果試合会場
2015/11/15●ベネズエラ 5-6 日本○桃園国際野球場
（台湾）
2019/11/5●ベネズエラ 4-8 日本○桃園国際野球場
（台湾）
2024/11/22●ベネズエラ 6-9 日本○東京ドーム
（日本）

侍ジャパンが準決勝に勝ち進んだ場合の対戦相手は？

侍ジャパンが準々決勝でベネズエラを下した場合、準決勝ではイタリアvsプエルトリコの勝者と対戦することになる。

試合日程は準々決勝から中1日となる日本時間の3月17日（火）。会場は準々決勝と同じローンデポ・パークで、9時にプレイボールとなる。

ラウンド試合日時対戦相手試合会場
準決勝3/17(火)
9:00		未定
（イタリアvsプエルトリコの勝者）		ローンデポ・パーク

※試合日時の表記は日本時間

Netflixに入るならLINE経由がお得！初めての方は実質1カ月分無料今すぐ登録

0