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Yuta Tokuma

プレミアリーグの試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜2026年最新

プレミアリーグ
ブライトン
リヴァプール
マンチェスター・シティ
アーセナル
マンチェスター・ユナイテッド
クリスタル・パレス
チェルシー
フラム
ウォルヴァーハンプトン
エヴァートン
ブレントフォード
ノッティンガム・フォレスト
ボーンマス
アストン・ヴィラ
トッテナム
ニューカッスル
ウェストハム
サンダーランド
バーンリー
リーズ

プレミアリーグの2026-27シーズン最新節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定・日本のキックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

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プレミアリーグ独占配信

2026-27シーズンのプレミアリーグは日本時間8月22日(土)～25日(火)に第1節の10試合が開催される。

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本記事では、プレミアリーグの最新試合日程やキックオフ時刻、放送/配信予定を随時更新している。

プレミアリーグ｜最新試合予定・放送/配信局

アーセナル 対 コヴェントリー・シティ
U-NEXT
ハル・シティ 対 マンチェスター・ユナイテッド
U-NEXT
ノッティンガム・フォレスト 対 リーズ
U-NEXT
イプスウィッチ・タウン 対 サンダーランド
U-NEXT
エヴァートン 対 クリスタル・パレス
U-NEXT
ブレントフォード 対 トッテナム
U-NEXT
マンチェスター・シティ 対 ボーンマス
U-NEXT
ブライトン 対 アストン・ヴィラ
U-NEXT
ニューカッスル 対 リヴァプール
U-NEXT
フラム 対 チェルシー
U-NEXT

※すべて日本時間表記
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

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  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

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U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
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  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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