2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）がいよいよ開幕した。今回はNetflixによる完全独占配信であり、地上波での放送が一切ないため、「通勤中や外出先からスマホで侍ジャパンの熱戦を応援したい」と考えている人も多いだろう。

本記事では、外出先でもデータ通信量を抑えてWBCを快適に視聴する方法と、Netflixを最もお得に契約するための具体的な手順を解説する。

2026年WBCの配信事情と必須ツール

まず大前提として、今大会のWBC全47試合はNetflixでの完全独占配信である。日本戦を含む全試合において、地上波テレビ、BS・CS放送、その他の動画配信サービス（AmazonプライムビデオやDAZNなど）での生中継は一切予定されていない。映像で試合を視聴するための唯一の手段が、Netflixへの加入である。

外出先でスマートフォンやタブレットから視聴するには、事前にNetflixの専用アプリをダウンロードし、有料会員登録を済ませておくことが必須となる。

Netflixを「最もお得に」契約する3つの手順

Netflixには無料体験期間がないため、契約初月から料金が発生する。少しでも出費を抑えてWBCを楽しむためには、以下の3つのポイントを押さえておきたい。

①最安の「広告つきスタンダード」を選ぶ

月額料金を極力抑えるなら、月額890円の「広告つきスタンダードプラン」がおすすめである。さらに現在、大会に合わせて「WBC応援キャンペーン」などが展開されているおり、条件を満たせば初月のみワンコイン（498円など）で利用できるケースもある。ただし、試合のイニング間や動画の再生前などに数十秒の広告が流れる点には留意が必要だ。

②スマホキャリアの「セットプラン」を活用する

au、SoftBank、docomo（爆アゲ セレクション）などの通信キャリアを利用している場合、Netflixがセットになった料金プランへの変更や、ポイント還元（dポイントやPayPayポイントなど）を利用することで、実質負担額を大幅に下げることが可能である。また、「LYPプレミアム with Netflix」のように、LINE経由での登録でお得になるサービスも展開されているため、自身の利用状況に合わせて活用したい。

③WBC期間中のみの「1ヶ月利用」と割り切る

Netflixには契約期間の縛りがないため、違約金なしでいつでも解約が可能である。WBCの大会期間中（3月5日〜3月18日）だけ登録し、決勝戦が終わった後に速やかにアカウント設定から解約手続きを行えば、無駄な継続課金を防ぐことができる。

Netflixのおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【Netflix】「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を3/18(水)まで実施中！

WBC2026を全試合独占ライブ配信する『Netflix』では、WBC2026開催に際し「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を2026年3月18日(水)まで実施している。

対象者は、新規登録者または2026年2月1日(日)午前8:59以前に『Netflix』のメンバーシップが有効期限切れとなっていた元会員。キャンペーン価格はプランによって月額498～1,145円(税込)と、44～50%の割引となる。なお、初月終了後は登録時に選択したプランの通常料金で自動更新となるが、いつでもキャンセルが可能だ。

実施期間：2026年2月19日(木)～3月18日(水)まで

対象者：

新規登録者

日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員

新規登録者 日本時間2026年2月1日(日)午前8:59:59以前にメンバーシップが切れた元会員 月額料金(キャンペーン価格)：

広告つきスタンダード：890円→498円（44%オフ）

スタンダード：1,590円→795円（50%オフ）

プレミアム：2,290円→1,145円（50%オフ）

※価格はすべて税込。

外出先で快適にWBCを見るための対策

スマートフォンでライブ配信を視聴する場合、課題となるのが「データ通信量（ギガ）」と「バッテリー」の消費である。外出先で途切れることなく試合を楽しむためには、以下の対策を推奨する。

データ通信量（ギガ）の節約設定を行う

リアルタイムでストリーミング視聴をする場合、高画質のままではデータ通信量を激しく消費してしまう。Wi-Fiがない環境で見る場合は、必ずNetflixアプリを開き、「マイNetflix」＞「メニュー（右上の三本線）」＞「アプリ設定」＞「モバイルデータ使用量」へと進み、「自動」をオフにして「データ通信量「少」」に変更しておこう。これにより、1GBあたり約6時間の視聴が可能になる。

見逃し配信は「Wi-Fi環境でダウンロード」

ライブ視聴（生中継）にこだわらず、後から見逃し配信で試合を楽しむ場合は、ダウンロード機能の活用が鉄則である。自宅やカフェなどの無料Wi-Fi環境であらかじめ試合映像をスマートフォンにダウンロードしておけば、外出先での再生時にはデータ通信量を一切消費しない。

モバイルバッテリーの携帯は必須

野球の試合は3時間以上におよぶことも珍しくない。長時間の動画再生はスマートフォンのバッテリーを急激に消費するため、外出先でフルに1試合を観戦する予定であれば、大容量（10000mAh以上推奨）のモバイルバッテリーの準備が不可欠である。

Netflix契約・視聴時の注意点

最後に、Netflixを契約・利用する上で特に注意すべきルールを2点挙げておく。

アカウントの共有は「同居家族」のみ

現在、Netflixは「同居している家族以外」とのアカウント共有をシステム上で厳しく制限している。友人同士で月額料金を割り勘して1つのアカウントを使い回したり、離れて暮らす家族と共有したりすることは規約違反となり、アクセスがブロックされるため注意が必要だ。

同時視聴デバイスの制限

「自宅のテレビで家族がWBCを見ながら、自分も外出先のスマホから見る」といった場合、プランによって同時視聴できる端末数が異なる。「広告つきスタンダード」および「スタンダード」は同時に2台まで、「プレミアム」は4台まで可能となっているため、家族で別々のデバイスから視聴する予定がある人は、事前に制限枠を確認しておこう。

まとめ

2026年のWBCを外出先で楽しむためには、自身の予算に合ったNetflixのプラン選び（最安は広告つきスタンダード）と、アプリ内でのデータ通信量節約設定、そしてモバイルバッテリーの確保が不可欠である。本記事の手順を参考に最適な視聴環境を整え、歴史的な瞬間をその目で見届けてほしい。

