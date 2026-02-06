【2月6日更新】ミラノ・コルティナ五輪 メダルランキング｜日本の獲得数は？

ミラノ・コルティナ五輪では、世界中から集結したトップアスリートたちが熱戦を繰り広げ、日々メダル争いの行方が注目を集める。大会が進むにつれて順位は大きく入れ替わり、各国の総合力が明確になっていく。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪の最新メダルランキングについて紹介する。

ミラノ・コルティナ五輪2026の開催日程

ミラノ・コルティナ五輪2026は、2026年2月6日(金)から2月22日(日)までの17日間にわたって開催される。世界各国のトップアスリートが集結し、冬季スポーツの頂点を争う大会となる。

開会式はミラノのサン・シーロで実施予定。大会本格開幕に先立ち、一部競技は先行してスタートする見込みで、カーリングなどは開会式前から試合が行われる予定だ。序盤からメダル争いが動き出す可能性があるため、日程は事前に確認しておきたい。

項目 日程(現地時間) 備考 開会式 2026年2月6日(金) 会場:サン・シーロ(ミラノ) 大会期間 2026年2月6日(金)〜2月22日(日) 計17日間 競技の先行実施 2026年2月4日(水)頃〜 カーリングなど一部競技が対象

ミラノ・コルティナ五輪 日本の獲得数は？

ミラノ・コルティナ五輪における日本代表のメダル獲得数は、大会期間中に大きく変動する重要な指標だ。金メダルの数はもちろん、銀・銅を含めた総数やランキングの推移は、日本勢の好調さを測るうえでも注目されるポイントとなる。

冬季大会では競技日程が分散しているため、前半はスピードスケートやスキージャンプ、中盤以降はフィギュアスケートや団体競技など、メダルが期待される種目が続く。複数競技で表彰台に立てれば、一気に順位を押し上げる可能性もある。

日本の最新メダル数

金 銀 銅 合計 順位 0 0 0 0 -

※大会期間中は結果確定後に随時更新。

日本代表のメダル獲得一覧

日付 競技 種目 選手 メダル - - - - -

ミラノ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定は？

Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪2026は、日本国内からテレビとインターネットの両方で視聴できる見込みだ。冬季大会は時差の影響で深夜帯の中継が増えるが、配信サービスの拡充によりリアルタイム視聴だけでなく見逃し視聴にも対応しやすい環境が整う。

放送の中心となるのはNHKと民放各局。地上波・BSに加え、オンライン配信を組み合わせることで主要競技から注目カードまで幅広くカバーされる予定となっている。

インターネット配信(無料)

スマートフォンやPCから競技をチェックしたい場合は、無料配信サービスの活用が有力な選択肢となる。

TVer：民放が担当する競技を中心にライブ配信と見逃し配信を実施予定。ハイライト動画の提供も見込まれる。

NHKプラス(NHK ONE)：NHKで放送される競技の同時配信に対応。放送枠に収まらない予選や一部競技の配信も期待される。

テレビ放送(地上波・BS)

テレビ中継はNHKを軸に民放各局が連携し、注目度の高い競技を中心に編成される見通しだ。

NHK：総合・Eテレ・BS・4K/8Kで放送予定。開会式や閉会式、日本代表の有力競技を中心に中継。

民放各局：地上波で主要種目を日替わり放送。決勝やメダルが期待される試合の中継が増える可能性が高い。

テレビと配信を併用することで、主要競技だけでなく予選や深夜開催の試合まで追いやすくなる。視聴スタイルに合わせて使い分けることが、今大会を最大限楽しむポイントといえる。

ミラノ・コルティナ五輪2026を視聴する際にVPNは必要？

ミラノ・コルティナ五輪は世界中で放送される一方、配信権の関係から視聴可能なサービスは国ごとに異なる。海外滞在中に日本向け配信へアクセスできないケースも想定され、視聴環境の確保が課題となる場合がある。

こうした場面で検討したいのがVPNの活用だ。通信を暗号化しながらIPアドレスを切り替えることで、普段に近いインターネット環境を整えやすくなる。出張や旅行で公共Wi-Fiを利用する機会が増える状況でも、セキュリティ対策として機能する点は大きい。

大会期間中は試合速報の確認やハイライト視聴、SNSでの情報収集などオンライン接続の頻度が高まる。安定した通信環境を確保しておけば、注目競技を見逃すリスクの軽減にもつながる。

VPNを選ぶ際は、通信速度・サーバー数・料金のバランスを確認しておきたい。高速接続に対応したサービスならライブ配信でも遅延が起こりにくく、セキュリティ機能が充実していれば外出先からでも安心して利用できる。

ミラノ・コルティナ五輪の海外観戦ではeSIMの活用がカギに

ミラノ・コルティナ五輪を現地で観戦する際、安定した通信環境の確保はスムーズな行動に直結する。競技会場へのアクセス確認やチケット情報の表示、最新ニュースのチェックなど、スマートフォンに依存する場面は想像以上に多い。

そこで注目されるのがeSIM。出発前にスマートフォンへ設定しておくことで、イタリア到着後すぐにモバイル通信を利用できる。空港でSIMカードを購入する必要や、ポケットWi-Fiを受け取る手間が省けるため、移動が続く大会期間でも快適な通信環境を維持しやすい。

ミラノ・コルティナ五輪の現地観戦・海外旅行におすすのeSIM

TRAVeSIMは、海外渡航時に便利なプリペイド型eSIMサービスだ。世界140か国に対応し、契約期間の縛りや事務手数料はなく、QRコードを読み込むだけで利用を開始できる。

VOYAGEESIMは、オンライン完結で利用できるプリペイド型eSIMサービス。ヨーロッパ42カ国に対応し、日本語サポートも用意されている。

TORA eSIMは、渡航前に購入・設定を済ませておけば、現地到着後すぐに通信が利用できる。小容量から無制限まで、滞在期間や利用スタイルに応じた選択が可能だ。

