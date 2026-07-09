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アムンディ エビアン選手権はU-NEXTで独占生配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アムンディ エビアン選手権のテレビ放送/ネット配信・日程

海外女子ゴルフメジャー大会、「アムンディ エビアン選手権2026」のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

世界のゴルフがU-NEXTに集結！
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米国女子LPGAツアーのメジャー大会「アムンディ エビアン選手権」が、2026年7月9日(木)から12(日)にエビアンリゾート・ゴルフ・クラブで開催される。

U-NEXTがアムンディ エビアン選手権2026を独占生配信！31日間無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、全米女子プロゴルフ選手権の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アムンディ エビアン選手権｜概要

アムンディ エビアン選手権は、2026年7月9日(木)から12(日)にエビアンリゾート・ゴルフ・クラブ(フランス・エビアン＝レ＝バン)で開催。9日(木)・10日(金)に予選ラウンド、11日(土)・12日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

日程7月9日(木)～12日(日)
開催地エビアンリゾート・ゴルフ・クラブ(フランス・エビアン＝レ＝バン)

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アムンディ エビアン選手権｜テレビ放送・ネット配信

アムンディ エビアン選手権は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される。テレビ放送は地上波、衛星放送を含め中継の予定はない。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて配信を実施。また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は以下の通りとなっている。

日時(日本時間)・ラウンド放送・配信予定
7/9(木)
第1ラウンド		U-NEXT （9日18:50-）
U-NEXTワールドゴルフパック (9日15:50-／日本勢徹底マークCH)
7/10(金)
第2ラウンド		U-NEXT （10日18:50-）
U-NEXTワールドゴルフパック (10日15:50-／日本勢徹底マークCH)
7/11(土)
第3ラウンド		U-NEXT （11日16:50-）
U-NEXTワールドゴルフパック (11日13:50-／日本勢徹底マークCH）
7/12(日)
最終ラウンド		U-NEXT （12日16:50-）
U-NEXTワールドゴルフパック (12日13:50-／日本勢徹底マークCHあり)

国際映像（月額見放題プラン）

  • 【解説】東尾理子
  • 【実況】工藤三郎

日本勢徹底マークCH（ワールドゴルフパック）

  • 【解説】宮里美香 （前半）／米山みどり（後半）
  • 【実況】若月弘一郎（前半）／倉本泰信（後半）

※すべて日本時間。
※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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出場日本人選手

  • 山下美夢有
  • 畑岡奈紗
  • 西郷真央
  • 竹田麗央
  • 岩井明愛
  • 岩井千怜
  • 勝みなみ
  • 古江彩佳
  • 佐久間朱莉
  • 桑木志帆
  • 笹生優花
  • 原英莉花
  • 吉田優利
  • 渋野日向子
  • 西村優菜
  • 高橋彩華

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アムンディ エビアン選手権2026のおすすめ視聴方法

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アムンディ エビアン選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はアムンディ エビアン選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

  1. U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
  2. ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
  3. 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
  4. 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
  5. 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!

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U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会ワールドゴルフパック月額プラン
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)×
LPGAツアー(米国女子)×
全米プロゴルフ選手権×
全米プロゴルフ選手権
全米オープンゴルフ選手権
全英オープンゴルフ選手権
シェブロン選手権
全米女子プロゴルフ選手権
全米女子オープン
エビアン選手権
AIG全英女子オープン
DPワールドツアー(欧州男子)×
LET(欧州女子)×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ×
ニュージーランドオープン×
JLPGAツアー×
ステップ・アップ・ツアー×
TGL×
各海外ツアーの過去大会映像×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

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U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年7月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

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