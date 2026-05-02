【井上尚弥vs中谷潤人】PPV(ペイ・パー・ビュー)購入手順・配信情報まとめ

ボクシング界が世界中から熱視線を送る世紀の一戦、井上尚弥対中谷潤人の世界タイトルマッチが、2026年5月2日（土）に東京ドームで開催される。

井上尚弥と中谷潤人による世紀の一戦はLeminoで生配信！

本興行「NTTドコモ presents Lemino BOXING」は、動画配信サービス等のPPV（ペイ・パー・ビュー）で生配信される。本記事では、熱戦を見逃さないためのPPV購入方法やチケット価格に加え、超豪華なアンダーカードや特典映像などの詳細情報を徹底解説する。

「NTTドコモ presents Lemino BOXING」井上尚弥vs中谷潤人によるタイトルマッチは、2026年5月2日（土）に開催される。

生配信および見逃し配信の視聴可能期間は 2026年5月2日（土）14:30(予定) ～ 5月31日（日）23:59までとなる。

約1ヶ月間という長期間のアーカイブ（見逃し）配信が用意されているため、当日リアルタイムで視聴できないファンにとっても安心のスケジュールである。

■ PPVチケット価格

PPVチケットは、購入するタイミングやプラットフォームによって価格が異なるため注意が必要だ。

当日価格： 7,150円（税込） ※2026年5月2日（土）以降

Leminoアプリでの購入価格： 7,590円（税込） ※アプリ内決済手数料を含む

Leminoを利用する場合、スマートフォンアプリ経由で購入すると手数料が上乗せされて割高になるため、Webブラウザから購入するのが賢明である。

■ PPVの購入方法と販売プラットフォーム

販売期間は、2026年3月18日(水)12:00から5月10日(日)23:59まで。Leminoプレミアム会員でなくても購入は可能だ。

Lemino

チケットぴあ

ローソンチケット

イープラス

WOWOW百貨店

DAZN

Leminoで直接購入した場合は、ライブ視聴コードの入力が不要でスムーズに視聴できる。一方、各プレイガイド（チケットぴあ等）で購入した場合は、dアカウントへの登録やログインなしで視聴が可能というメリットがある。

■ 「ドコモ MAX」「ポイ活 MAX」ユーザーは追加料金なし！

本配信において特筆すべきは、NTTドコモの特定の料金プラン契約者に対する優待である。「ドコモ MAX」および「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用中のユーザーは、PPVチケットを別途購入することなく、追加料金なしでこの大一番を視聴できる。

すでにドコモを利用中でプラン変更を検討している場合は、オンライン手続きにて「即時適用」を選択することで対象となる（プラン変更予約状態では視聴不可となるため要注意）。

■ 試合をさらに深く楽しむ！無料コンテンツと購入者特典

Leminoでは、本大会をより深く楽しむためのコンテンツが充実している。

無料コンテンツ：

プロボクシング界の著名人による勝敗予想や徹底分析、各選手に密着したドキュメンタリー、公開練習の様子などがLeminoで無料配信されている。

PPV購入者限定 特典映像：

PPV購入者は、井上尚弥選手や中谷潤人選手らが出場した過去の試合映像と、その激闘の裏側に迫ったドキュメンタリー作品を視聴できる（※DAZNで購入した場合は視聴不可となるため注意が必要）。

■ 映画館でのライブビューイングも開催

大画面と迫力の音響で試合を楽しみたい方に向けて、全国の映画館でのライブビューイングも決定している。自宅での視聴とは違った、ファン同士の熱気を共有したい場合はこちらの選択肢もおすすめだ。

井上尚弥vs中谷潤人のPPV（ペイ・パー・ビュー）料金は？

井上尚弥vs中谷潤人のPPVチケットは『Lemino』および各プレイガイド共通料金で販売。事前販売価格が6,050円(税込)、当日販売価格が7,150円(税込)となる。

よりお得な事前販売は2026年5月1日(金)23:59まで実施されている。なお、見逃し配信を含む当日販売は2026年5月10日(日)23:59までの予定だ。

そして、PPVチケットの最安値は『Lemino』ブラウザ公式サイトでの購入・視聴となる。『Lemino』以外のプレイガイドでは各種手数料等が発生。『Leminoアプリ』経由でもアプリ手数料込みで7,590円(税込)での販売となり、『Lemino』ブラウザ経由での購入と価格が異なる点には注意が必要だ。

その他、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」に契約中の方であれば、PPVチケット購入などの追加料金は発生せず、回線に紐づくdアカウントでログインするだけで全試合の視聴が可能となる。

購入場所 事前販売

[2026/5/1(金)23:59まで] 当日販売

[2026/5/10(日)23:59まで] 別途費用 Lemino

[最安値で販売！] 6,050円 7,150円 なし イープラス 6,050円 7,150円 システム手数料等 チケットぴあ 6,050円 7,150円 システム手数料等 ローソンチケット 6,050円 7,150円 システム手数料等 WOWOW百貨店 6,050円 7,150円 有料会員費等 DAZN 6,050円 7,150円 有料会員費等 Leminoアプリ 7,590円 アプリ手数料込の表記で販売

※価格はすべて税込。

※「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」利用者は追加料金なし。誤購入の場合も払い戻し不可。

※別途、各社所定のシステム手数料等が発生。

※事前販売期間はプレイガイドによって異なる可能性があります。

Leminoプレミアム会員なら1,000円分のdポイントプレゼントも！

『Lemino』では、「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVチケットを購入した方にdポイント1,000pt(期間・用途限定)をプレゼントするキャンペーンも実施。2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59のキャンペーン期間中に『Leminoプレミアム(31日間無料トライアルあり)』の会員だった場合、対象のPPVチケットを購入した時点でキャンペーン対象となる。

ただし、新規・既存問わず2026年6月10日0:00以前に『Leminoプレミアム』会員を解約した方は対象外。各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方や、DAZNで購入・視聴した方も対象外となる点には注意が必要だ。

dポイント 1,000ptプレゼントキャンペーン

期間：2026年3月18日(水)12:00～2026年5月10日(日)23:59

プレゼント内容：dポイント 1,000pt (期間・用途限定)

適用条件：

・キャンペーン期間中に「NTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人」のPPVを購入した方

・Leminoプレミアム会員であること(新規・既存問わず、2026年6月10日0:00以前にLeminoプレミアム会員を解約した方は対象外)

・エントリーは不要

・各プレイガイドで購入しdアカウントを使用せずに視聴した方、DAZNで購入した方は対象外となります

※その他の条件や規約はLemino公式サイトよりご確認ください。

井上尚弥vs中谷潤人のLemino PPV視聴方法

Lemino

井上尚弥vs中谷潤人を視聴するなら『Lemino』がおすすめだ。無料会員でもPPVの購入のみで視聴可能。PPVチケットの発行手数料もかからない。前述したとおり、Leminoプレミアム会員（31日間無料トライアルあり）であれば、もれなくdポイント1,000ptをプレゼントするキャンペーンも実施している。※諸条件あり

PPVチケットの購入手順（ステップ解説でさらに詳しく！）

LeminoでPPVチケットを購入する手順は以下の通りである。スマートフォン、PCのどちらからでも購入可能だ。

【STEP 1】Lemino公式サイトへアクセス

ブラウザからLeminoの公式サイトにアクセスし、作成したdアカウントでログインする。

※アプリ内決済（AppleやGoogleの決済）を利用すると手数料が上乗せされて割高になる場合があるため、必ずWebブラウザ（SafariやChromeなど）からアクセスして購入することをおすすめする。

【STEP 2】dアカウントの作成・ログイン

Leminoの利用には「dアカウント（登録無料）」が必要となる。未所持の場合は、ドコモ公式サイトまたはLeminoのトップページから新規作成を行う。ドコモの携帯電話を契約していなくても作成可能である。

【STEP 3】チケットを購入する

「購入する」ボタンをタップし、支払い方法を選択して決済を完了させる。購入完了後、アカウントにチケットが付与されているか（マイページの「購入済みのライブ」等）を確認する。

【STEP 4】対象のライブ配信ページへ進む

トップページの上部バナー、または「ライブ」カテゴリから「井上尚弥 vs 中谷潤人」の配信ページを選択する。

対応している支払い方法

LeminoのWebブラウザからのPPV購入では、主に以下の支払い方法が利用できる。

クレジットカード決済（Visa、Mastercard、JCB、American Express）

d払い（電話料金合算払い、クレジットカード払い、dポイント充当）

dポイント払い（貯まっているdポイントを1ポイント＝1円としてチケット代金に充当可能）

テレビの大画面で視聴する方法

スマホやPCだけでなく、以下のデバイスを使用すればテレビの大画面で試合を楽しむことができる。複数人で観戦する場合に最適である。

スマートテレビ（Android TV搭載のテレビなど）

Fire TV Stick / Fire TV Cube

Chromecast with Google TV

Apple TV

※あらかじめテレビ側のLeminoアプリをダウンロードし、チケットを購入したdアカウントでログインしておく必要がある。当日は配信開始時間（14:30予定）になったら、アプリ内のライブ配信ページを開くだけで視聴可能だ。

井上尚弥vs中谷潤人｜関連情報

※配信情報は2026年5月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。